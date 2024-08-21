Гарри Каспаров: Наступление ВСУ под Курском произвело фурор

DW обсудила с оппозиционным политиком Гарри Каспаровым его призыв к Шольцу предоставить Украине военную помощь, а также поговорила о наступлении ВСУ в Курской области и реакции на него в странах Запада.

Экс-чемпион мира по шахматам, оппозиционный российский политик Гарри Каспаров разместил в немецком таблоиде Bild, на правах рекламы, призыв к руководству Германии предоставить Киеву необходимую военную помощь: "Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается".

В подкасте "DW Новости Шоу" Каспаров прокомментировал свое обращение к Шольцу, ситуацию в Украине и наступление ВСУ под Курском.

DW: Довольно необычная форма призыва к немецким политикам. У вас ведь нет препятствий в контактах с западными лидерами. Почему в данном случае вы прибегли к такому публичному обращению?

Гарри Каспаров: На самом деле, это элемент публичной политики. Bild самая популярная газета в Германии, 7 млн читателей, и это гарантирует, что призыв будет услышан. Одно дело - разговор в кабинете, другое - публичное обращение. Тем более играет роль тот факт, что в Германии идет сейчас спор об этом. Но является совпадением, что это обращение и моя статья в Die Welt вышли как раз в тот момент, когда немецкое правительство приняло решение фактически прекратить финансовую помощь Украине из бюджета после 2025-го года. Мне кажется, это гарантирует, что тема будет обсуждаться. Для многих немцев это станет еще одним напоминанием того, что есть историческая ответственность. Я понимаю, насколько это болезненно для Германии, но важно напомнить, что Украина сегодня противостоит реинкарнации фашизма, который, увы, трагически возродился в России.

- Вы обращаетесь именно к Шольцу. По вашему мнению, именно он стоит на пути увеличения поставок оружия в Украину?

- Эта история нелинейная. Но насколько мне известно, в коалиции, которая сейчас управляет Германией, именно Олаф Шольц всегда являлся препятствием на этом пути. Мы знаем, что "зеленые" всегда активно выступали за предоставление Украине всей необходимой помощи, свободные демократы были менее в этом вопросы радикальны, но именно Шольц всегда ориентировался на Америку и на откровенное нежелание Байдена предоставлять Украине ракеты, которые могли бы кардинально изменить ход боевых действий.

В конце концов, мы понимаем, что в коалиционных правительствах без главы кабинета, без канцлера, ничего произойти не может. Поэтому было жесткое обращение именно к самому Шольцу.

- Вы упомянули позицию Байдена. Как вы считаете, после президентских выборов в ноябре, позиция США будет меняться по этому вопросу?

- Естественно, это зависит от того, чем закончатся эти выборы. Хотя на сегодняшний день все векторы указывают на то, что Камала Харрис выиграет. Мне кажется, кампания Трампа сейчас находится в стадии самораспада, тем не менее, это выборы, и все может случиться. Впереди еще дебаты, которые могут что-то изменить, но пока все указывает на то, что это будет другая демократическая администрация.

На мой взгляд, она будет несколько отличаться от администрации Байдена, в которой тон задавали директор ЦРУ Уильям Бернс и глава совета по нацбезопасности Джейк Салливан - убежденные сторонники того, что надо сохранять статус-кво. Позиция американской администрации с самого начала полномасштабного вторжения была очень четкой: дать Украине столько оружия, чтобы она не проиграла немедленно, но при этом не давать то оружие, которое могло бы привести к украинской победе. И, по крайней мере, дважды за время боевых действий американская администрация своим саботажем не давала Украине добиться решающих успехов.

- А кого еще нужно убеждать в мире для увеличения поддержки Украины?

- На самом деле Германия - ключевая страна. Германия и США. От Германии зависит позиция ЕС во многом. Понятно, что восточная часть ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, полностью поддерживает Украину, потому что там понимают те угрозы, которые возникают для них в случае даже частичного успеха Путина в Украине. В западной Европе ситуация отличается, но в целом в Европе сложился консенсус. Общественное мнение продолжает оставаться позитивным по отношению к помощи Украине. В Америке ситуация достаточно похожая, потому что 57% американцев все равно выступают за предоставление Украине военной помощи. Проблема в том, что никто не понимает глобальности этой войны. Им кажется, что есть война в Украине, есть война Израиля с террористами, есть проблема Тайваня, проблема Венесуэлы, не понимая, что это все звенья одной цепи. Взаимодействие диктаторов - это иллюстрация того, что силы тоталитаризма находятся в наступлении сейчас, а Запад никак не может выработать общей концепции, продолжая цепляться за химеру этого статус-кво.

- Курск поменяет каким-то образом позиции западного мира по отношению к поддержке Украины?

- Насколько мне известно от разных людей, наступление в Курской области произвело фурор. По существу сейчас мы видим очевидную растерянность в западных столицах, потому что никто такой прыти от украинцев не ожидал. Все уже привыкли: война позиционная, Россия наступает, Украина обороняется, чуть продвинулись там, чуть отбились там, сколько-то ракет сбили…и вдруг все меняется. Вместо затяжной войны начинается блицкриг, и никто не знает, что делать.

Непонятно, как далеко Украина может продвинуться, и что сможет забрать. Судя по всему, украинское наступление пока не застопорилось, а как мы знаем, там очень крупная группировка российских войск находится под угрозой окружения, если ее уже не окружили и, судя по всему, украинцы могут в какой-то момент взять под контроль Курскую АЭС. Это может кардинально поменять расстановку сил. Мы знаем, что Путин, когда возникает проблема такого уровня, решает ее кардинально, как решал в Норд-осте, Беслане - просто бомбить все. Но бомбить Курскую область, если Украина возьмет под контроль АЭС, будет сложнее, и мне кажется, что все ждут, когда ситуация хоть как-то стабилизируется. Пока она находится в динамике, и западное политическое руководство плохо реагирует на динамику. Им проще мыслить категориями стратегическими и долгосрочными, динамика их пугает, потому что она не дает вести переговорный процесс с Путиным, из которого они никак не могут выйти.

- Наступление ВСУ может как-то изменить позицию Путина?

- Никакого мира, пока Путин у власти, быть не может. Надо говорить не о прекращении войны, а возможном перемирии. Запад попадает в эту ловушку. Это не "мирные переговоры". Переговоры Путину нужны, чтобы набраться сил и продолжить наступление. Он не собирается отказываться от своих главных планов. Эти планы связаны с уничтожением Украины как независимого государства. Это не я говорю, это говорит Путин и вся путинская пропаганда. И я не понимаю, почему мы им не верим. Они говорят это уже 10 лет, с момента начала вторжения и аннексии Крыма. Поэтому надо просто исходить из того, что весь переговорный процесс имеет конечную цель - это временное замораживание военных конфликтов.

Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила приглашения в НАТО. Это связано с тем, что американская администрация, конкретно Салливан и Бернс, считали, что у них есть возможность сохранять это приглашение как козырь в переговорах с Путиным. "Гениальный план", который они собирались реализовать, заключался в том, чтобы остановить военные действия на линии соприкосновения, не признать путинские территориальные завоевания и принять в НАТО ту часть Украины, которая контролируется Киевом. И, естественно, заплатить из замороженных российских активов компенсацию Украине. Все хорошо, конечно, только план не мог быть реализован, потому что Путин их просто послал, сказав, что никакого НАТО быть не может.

Это повторяется на самом деле - все попытки найти компромисс бессмысленны, потому что Украина не хочет исчезать с карты мира, а Путин не отказывается от своей главной цели. И то, что сегодня те же германские политики и военные говорят, что война с Россией перестала быть фантастикой и начинают закладывать на это деньги в бюджет на 26-27 годы, говорит, что все прекрасно понимают последствия даже частичного успеха Путина в Украине. Это не только угроза странам Балтии, это, на самом деле, глобальная угроза НАТО. Парадокс заключается в том, что понимая эту угрозу, они не в состоянии принять единственное разумное решение: помочь лучшей европейской армии - украинской - вооружить ее для того, чтобы эта угроза была ликвидирована в корне.