Владимир Есипов | Ульрике Дёрр

21.08.2024 21 августа 2024 г.

Президент Украины Зеленский заявил, что цель вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сводится к тому, чтобы создать там буферную зону для предотвращения нападений со стороны России в будущем. Насколько это реально?