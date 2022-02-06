Немецкий эксперт о целях ВСУ в Курской области

КонфликтыРоссияНемецкий эксперт о целях ВСУ в Курской области To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыРоссияВладимир Есипов | Ульрике Дёрр21.08.202421 августа 2024 г.Президент Украины Зеленский заявил, что цель вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сводится к тому, чтобы создать там буферную зону для предотвращения нападений со стороны России в будущем. Насколько это реально? https://p.dw.com/p/4jl07Реклама