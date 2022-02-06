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Немецкий эксперт о целях ВСУ в Курской области

Владимир Есипов | Ульрике Дёрр
21 августа 2024 г.

Президент Украины Зеленский заявил, что цель вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сводится к тому, чтобы создать там буферную зону для предотвращения нападений со стороны России в будущем. Насколько это реально?

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