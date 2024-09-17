Эксперты: Успехи ВСУ под Курском не изменят ход войны

Бои под Курском позволят ВСУ замедлить и истощить наступление россиян. Также это поможет Киеву убедить Запад снять ограничения на ракетные удары по территории РФ, считают эксперты. Повлияет ли это на ход войны?

Удерживая под контролем захваченные территории в Курской области, Украина "будет пытаться сохранить политический и военный баланс между потерями и достижениями" на поле боя, что "будет делать продвижение россиян на украинской территории более сложным и дорогим". Об этом заявил генерал-майор армии США в отставке, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Гордон Дэвис-младший во время онлайн-дискуссии "Ситуация на фронте в Украине и последствия операции в Курской области", состоявшейся в понедельник, 16 сентября, в Центре европейской политики в Брюсселе.

Захват российских территорий в Курской области "был хорошим шагом для Украины", который продемонстрировал возможности украинской армии, считает Гордон Дэвис-младший. В то же время, он признает: то, как долго украинцы смогут удерживать свои позиции на Курском направлении, "остается большим вопросом".

Россияне вынуждены перебрасывать свои силы из Украины под Курск

По словам американского генерал-майора в отставке, вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область лишило россиян инициативы, "поскольку они уже не могут концентрировать свои силы только на украинской территории". "Теперь они думают над тем, откуда им оттянуть свои силы, чтобы поддержать контрнаступление на Курском направлении. "Пока они не очень хорошо с этим справляются, и после пяти недель (со дня начала вторжения ВСУ в Курскую область. - Ред.) так и не отвоевали свои территории", - отметил Гордон Дэвис-младший.

При этом он прогнозирует, что Украина понесет территориальные потери, в частности, на Покровском направлении. "Но, на мой взгляд, это случилось бы раньше, если бы не операция под Курском", - сказал эксперт.

Украинские военные на боевых позициях под Покровском Фото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Вторжение украинских сил в Курскую область можно считать успешной операцией с многих точек зрения, считает также и аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его словам, в результате этой операции Украине удалось взять в плен значительное количество российских военных. "До сих пор мы находились в ситуации, когда Россия отказывалась обменивать военнопленных, особенно защитников "Азовстали". Но сейчас мы уже провели два больших обмена, благодаря тому, что у нас были военные, взятые в плен под Курском", - отметил Белесков.

Кроме того, то, что россияне "теперь вынуждены перебрасывать свои силы с многих направлений" фронта в Курскую область, и то, "что они платят большую цену в человеческих ресурсах за незначительные продвижения, подталкивает Россию к сложному решению" по поводу объявления всеобщей мобилизации, считает аналитик.

"Курский прецедент" как аргумент в дискуссиях с Западом

В конце сентября в Нью-Йорке состоится очередная сессия генеральной ассамблеи ООН, в рамках которой пройдет встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Ожидается, что в ходе этих переговоров президент Зеленский представит "план победы" Украины. По мнению Белескова, наступление ВСУ под Курском было одним из элементов, благодаря которому и был выработан "план победы", который Зеленский собирается озвучить в Нью-Йорке.

"Эта операция продемонстрировала, что украинская армия способна воевать и добиваться результатов", - сказал эксперт. Кроме того, "курский прецедент" станет дополнительным аргументом в дискуссии Киева с западными партнерами по снятию ограничений на удары западным оружием по военным целям на российской территории, предполагает Белесков. Поскольку вторжение в Курскую область и реакция на это российского руководства показали, что "Кремль не слишком придерживается своей ядерной доктрины".

Эксперты сходятся во мнении, что "рискованная операция под Курском" предоставила украинцам определенные преимущества, однако "она не изменит ход войны, потому что для этого ВСУ необходимо больше сил". "Учитывая нехватку оружия, Украина продолжит выигрывать время и истощать силы РФ за счет потери территорий, надеясь, что русские в конце концов поймут, что не способны продвигаться дальше", - подытожил Белесков.