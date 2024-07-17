Росстат впервые скрыл данные о смертности от внешних причин

Росстат впервые скрыл данные о смертности от внешних причин17 июля 2024 г.
Российское статистическое ведомство (Росстат) впервые скрыло статистику смертности россиян от внешних причин. Из ежегодной статистики, опубликованной 12 июля, исчезли две таблицы, в которых содержались подробные данные о числе умерших и смертности от внешних причин, обратил внимание демограф Алексей Ракша во вторник, 16 июля.
Статистика учитывает естественное движение населения России за минувший год, в том числе по регионам. В ней есть еще одно изменение: в таблице, которая учитывает умерших по возрастам, убрали основные классы причин смертей, распределив данные по уровню образования. "То есть скрывают подробные данные по внешним причинам", - констатировал Ракша.
К внешним причинам в статистике Росстата относят смерти, вызванные не болезнями, а, например, дорожно-транспортными происшествиями, убийствами и самоубийствами. После начала войны России против Украины эти данные стали для независимых журналистов одним из способов оценить число погибших на войне россиян.
Подсчеты независимых журналистов
Независимое расследовательское интернет-издание "Важные истории" отмечало, что в 2022 году женская смертность от внешних причин упала, а мужская - выросла, хотя в мирное время тренды смертности мужчин и женщин не отличались. Соответственно число умерших от внешних причин после начала вторжения РФ в Украину позволяло оценить потери российской армии.
В июле 2023 года "Важные истории", используя в том числе статистику смертей от внешних причин, оценивали потери российской армии на войне в Украине как минимум в 18 тысяч человек. Подсчеты ведут также журналисты "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си", которые при помощи волонтеров собирают имена погибших в открытых источниках. По данным на 5 июля, журналисты оценивают потери России в 58 207 человек.
Издание "Медуза" совместно с "Медиазоной" и исследователем электоральной статистики Дмитрием Кобаком также использует данные Росстата для расчета российских военных потерь. По последней оценке, в 2023 году избыточная мужская смертность почти вдвое превысила показатель 2022 года. Оценить число погибших также позволяют исследования, проводимые на основе данных Реестра наследственных дел. Согласно этой оценке, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч).