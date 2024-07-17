Росстат впервые скрыл данные о смертности от внешних причин

Из ежегодной статистики Российского статистического ведомства пропали две таблицы с подробными данными о смертности от внешних причин. Независимые журналисты использовали их для оценки числа россиян, погибших на войне.

Российское статистическое ведомство (Росстат) впервые скрыло статистику смертности россиян от внешних причин. Из ежегодной статистики, опубликованной 12 июля, исчезли две таблицы, в которых содержались подробные данные о числе умерших и смертности от внешних причин, обратил внимание демограф Алексей Ракша во вторник, 16 июля.

Статистика учитывает естественное движение населения России за минувший год, в том числе по регионам. В ней есть еще одно изменение: в таблице, которая учитывает умерших по возрастам, убрали основные классы причин смертей, распределив данные по уровню образования. "То есть скрывают подробные данные по внешним причинам", - констатировал Ракша.

К внешним причинам в статистике Росстата относят смерти, вызванные не болезнями, а, например, дорожно-транспортными происшествиями, убийствами и самоубийствами. После начала войны России против Украины эти данные стали для независимых журналистов одним из способов оценить число погибших на войне россиян.

Подсчеты независимых журналистов

Независимое расследовательское интернет-издание "Важные истории" отмечало, что в 2022 году женская смертность от внешних причин упала, а мужская - выросла, хотя в мирное время тренды смертности мужчин и женщин не отличались. Соответственно число умерших от внешних причин после начала вторжения РФ в Украину позволяло оценить потери российской армии.

В июле 2023 года "Важные истории", используя в том числе статистику смертей от внешних причин, оценивали потери российской армии на войне в Украине как минимум в 18 тысяч человек. Подсчеты ведут также журналисты "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си", которые при помощи волонтеров собирают имена погибших в открытых источниках. По данным на 5 июля, журналисты оценивают потери России в 58 207 человек.

Издание "Медуза" совместно с "Медиазоной" и исследователем электоральной статистики Дмитрием Кобаком также использует данные Росстата для расчета российских военных потерь. По последней оценке, в 2023 году избыточная мужская смертность почти вдвое превысила показатель 2022 года. Оценить число погибших также позволяют исследования, проводимые на основе данных Реестра наследственных дел. Согласно этой оценке, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч).