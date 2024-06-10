СМИ установили потери вагнеровцев при захвате Бахмута

ЧВК "Вагнер" выплатила родственникам погибших 108 млрд рублей гробовых, в боях под Бахмутом погибли 19,5 тыс. наемников, в основном - завербованные заключенные, говорится в расследовании "Медиазоны" и ВВС.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его помощники завербовали в российских колониях не менее 48 366 заключенных на войну против Украины, выяснили "Медиазона" и русская служба BBC. Журналисты получили доступ к записям ЧВК "Вагнер", касающимся посмертных выплат родственникам наемников, и обнаружили более 20 тысяч фамилий погибших в период с января 2022 по август 2023 года, говорится в расследовании , опубликованном в понедельник, 10 июня.

Согласно этим данным, ЧВК "Вагнер" за время действия группировки в Украине потратила на похоронные выплаты 108 млрд рублей. Из них 92,5 млрд пошли на выплаты родственникам завербованных заключенных и 15,4 млрд - родным наемников, воевавших по обычным контрактам.

Как уточняют журналисты, по контракту родственники погибшего получали 5 млн рублей плюс 300 тысяч на погребение. В посмертные списки также вносились последние зарплаты погибших, которые могли достигать в некоторых случаях полутора миллионов рублей.

В штурмах Бахмута погиб каждый третий завербованный заключенный

Большинство вагнеровцев погибло в "бахмутской мясорубке", начало которой авторы расследования относят к лету 2022 года: по их данным, за период с июля 2022 по июнь 2023-го погибли свыше 19,5 тысячи человек, а в самые кровопролитные дни ЧВК теряла более 200 человек в день. 17 тысяч погибших - это помилованные Владимиром Путиным заключенные, остальные 2,5 тысячи - "вольные" наемники, следует из документов.

Как отмечают авторы расследования, несмотря на то, что Евгений Пригожин признавал большие потери среди своих наемников и называл цифру в 20 тысяч погибших, он лгал о подлинном количестве погибших заключенных.

Так, в интервью российскому провоенному блогеру Константину Долгову Пригожин утверждал, что из 50 тысяч завербованных осужденных погибло примерно 20 процентов - "ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту". Однако, согласно спискам, оказавшимся в распоряжении журналистов, из-под Бахмута не вернулся каждый третий завербованный заключенный.

Срок службы заключенных перед смертью - один-два штурма

Журналисты также обратили внимание на характерную деталь, свидетельствующую, по их мнению, об отношении к заключенным в группировке: если в первые недели завербованным выдавали простые для произношения и запоминания позывные ("Садист", "Жокей", "Белый" и тому подобные), то позже появились гораздо более экзотичные варианты: "Пемброк", "Сервилий, "Нервиано", "Сирмионе".

"Вероятно, такое безразличие к позывным объясняется просто: никто и не предполагал, что этим наемникам кто-то выдаст рации, где, собственно, эти позывные и используются. Это позывные для людей, планируемый срок службы которых - один-два штурма", - делают выводы авторы расследования.

Вербовщики ЧВК "Вагнер" проехали всю Россию, посетив сотни колоний

Как пишут Медиазона и ВВС, завербованным выдавались жетоны формата Кххх-ххх, где первое число соответствовало колонии, а второе - номеру самого человека. И та, и другая нумерация была порядковая: например, жетон К1 соответствовал самой первой колонии, которую посетили вагнеровцы, а К617 - последней, говорится в расследовании.

Журналисты установили 341 колонию из тех, что были указаны на жетонах, и выяснили, что вербовщики ЧВК проехали почти всю Россию - от европейской части до самых отдаленных мест вроде Харпа, Норильска и Магаданской области. Помощники Пригожина посетили 227 колоний строгого режима, 75 - общего режима и 28 колоний особого режима. Кроме того, заключенных набирали из колоний-поселений и лечебных исправительных учреждений, говорится в расследовании.

Журналисты сравнили потери вагнеровцев и ВСУ в боях за Бахмут

Глава частной военной компании Евгений Пригожин утверждал, что в результате боев за Бахмут погибли 50 тысяч бойцов ВСУ, еще 50-70 тысяч якобы были ранены.

Однако в расследовании приводятся иные данные. Согласно украинскому проекту UALosses, который ведет подсчет украинских потерь по публично доступным некрологам, потери украинцев под Бахмутом составили 8,9 тысячи человек.