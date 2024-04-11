Суды в РФ вынесли 2,6 тыс. приговоров участникам войны

За время полномасштабного вторжения в Украину не менее 2605 россиян, вернувшихся с войны или продолжающих воевать, стали обвиняемыми в РФ по уголовным статьям. Об этом говорится в материале "Новой газеты. Европа" , опубликованном в четверг, 11 апреля.

Как выяснили журналисты, 1130 человек были обвинены в "гражданских" преступлениях - от нарушений ПДД до убийств, а остальные - за преступления против военной службы, в том числе за самовольное оставление части. Более чем в половине случаев - в 57 процентах - суды признавали участие в войне смягчающим обстоятельством, причем в "гражданских" делах эта доля была выше, говорится в материале.

"Новая газета" приводит в качестве примера случай с экс-наемником ЧВК "Вагнер", избившим бывшую жену до такой степени, что ей пришлось две недели провести в больнице и перенести операцию по замене раздробленных костей лица на титановую пластину. Несмотря на то, что потерпевшая добилась возбуждения уголовного дела, суд, после того, как ее бывший супруг принес на заседание медали "За взятие Бахмута" и "Бахмутская мясорубка", назначил ему лишь штраф в размере 5000 рублей.

Смягченные приговоры почти за все виды преступлений

Одни из наиболее частых преступлений, совершаемых участниками войны, - вождение в нетрезвом виде и оборот наркотиков, отмечает "Новая". При этом 80% военных получали за пьяное вождение штраф, тогда как остальных россиян в подобных случаях приговаривают к обязательным работам. Военные также вдвое чаще, чем гражданские, получали более мягкое наказание в виде штрафов за оборот наркотиков в значительном размере, пишет издание. "Это неписанное правило распространяется почти на все популярные среди военных преступления - от мелкого взяточничества до оборота боеприпасов", - добавляют журналисты.

По данным "Новой", за 2023 год количество приговоров участникам войны выросло в семь раз, а количество насильственных преступлений против жизни и здоровья - в 13 раз. Не менее 192 участников войны стали обвиняемыми в насильственных преступлениях, говорится в материале.

Как отмечает издание, единственное преступление, за которое военных чаще приговаривают к реальным срокам, чем гражданских, - оборот взрывчатых веществ. За это преступление участники войны получают реальные сроки в четыре раза чаще, чем остальные россияне.