Интимный момент в разгар войны: женщина держит на руках своего ребенка в бункере в Мариуполе. И этот снимок был сделан фотожурналистом Евгением Малолеткой. Он вместе со своим коллегой Мстиславом Черновым, который также работает на AP в качестве видеожурналиста, был удостоен в 2022 году премии Deutsche Welle "За свободу слова".