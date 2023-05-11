Фото из Бучи и Мариуполя, удостоенные Пулитцеровской премии
Агентство AP получило две Пулитцеровские премии за фотографии с войны в Украине и особенно из Мариуполя, бои за который продолжались несколько недель. Кадры, удостоенные награды, - в галерее DW.
Фотография, которую увидели миллионы
Спасатели эвакуируют раненую беременную женщину из родильного дома в Мариуполе во время бомбежки. Снимок, сделанный фотографом американского агентства The Associated Press (AP) Евгением Малолеткой, обошел весь мир и тронул сердца миллионов людей. Работа также была удостоена премии World Press Photo. Счастливого конца у истории не было: женщина и ее ребенок погибли.
Не спасли
Евгений Малолетка также запечатлел как врачи после бомбежки тщетно пытаются спасти жизнь годовалого Кирилла. Агентство AP получило Пулитцеровскую премию в самой престижной номинации "За служение обществу" за репортаж из Мариуполя, "места массовых убийств мирных жителей после вторжения России в Украину", указала администратор Пулитцеровской премии Марджори Миллер.
Удар по мирным жителям
Сотрудники американского информационного агентства AP были единственными представителями иностранных СМИ, которые оставались в разрушенном портовом городе в течение почти трех недель - до тех пор, пока его не взяли штурмом российские войска. Евгений Малолетка смог сделать этот снимок взрыва после выстрела российского танка по жилому дому в Мариуполе.
Ужас братских могил
Евгений Малолетка также задокументировал захоронения в братских могилах на окраинах Мариуполя. "Одно слово характеризует их усилия: мужество", - сказал о работе военных фотографов Нил Браун, один из председателей Пулитцеровского комитета.
Тихий луч надежды
Интимный момент в разгар войны: женщина держит на руках своего ребенка в бункере в Мариуполе. И этот снимок был сделан фотожурналистом Евгением Малолеткой. Он вместе со своим коллегой Мстиславом Черновым, который также работает на AP в качестве видеожурналиста, был удостоен в 2022 году премии Deutsche Welle "За свободу слова".
Отчаяние на кладбище
Фотографы AP стали свидетелями душераздирающих сцен: Надежда Трубчанинова рыдает у гроба своего убитого сына под Киевом. Информационное агентство было награждено не только за репортаж из Мариуполя, но и получило Пулитцеровскую премию за "уникальные" фотографии первых недель российского вторжения в Украину.
Хрупкая защита
Украинские гражданские лица толпятся под разрушенным мостом, чтобы перейти реку Ирпень на окраине Киева. Снимок сделан фотографом AP Эмилио Моренатти в первых числах марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российской агрессивной войны.
Боль утраты
Моренатти также задокументировал, как друзья и родственники утешали Анастасию Охрименко во время похорон ее мужа в Буче. Военнослужащий погиб во время боевых действий на востоке Украины.
Запечатленный страх
Так выглядит страх: раненая женщина смотрит прямо в камеру фотографа AP Берната Арманга перед тем, как ее увезли на машине "Скорой помощи" в больницу в Херсоне.
Одинокий пианист
Заглушенный войной: Василий Неволов сидит перед закрытым роялем в театре Дрогобыча. Его квартира в Киеве была разрушена, и он бежал в западную Украину. Этот момент запечатлел фотограф Бернат Армангу и был номинирован на Пулитцеровскую премию.
Дорога сквозь разрушения
Газета The New York Times также получила Пулитцеровскую премию в номинации "Международные репортажи". Награда вручена за восьмимесячное расследование убийств мирных жителей в городе Буча, совершенных российскими солдатами. На этом снимке фотографа AP Родриго Абда женщина, идущая по разрушенным улицам города.
Когда уже нет слов
Мужчина смотрит на здания, разрушенные в результате российских атак в киевском пригороде Бородянка летом 2022 года. Этот снимок фотографа Наташи Писаренко также был частью серии AP, получившей Пулитцеровскую премию.