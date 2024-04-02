В Гааге обсуждают "трибунал для Путина"

Международная конференция, посвященная восстановлению правосудия в Украине, стартовала в Гааге. Обсуждается спецтрибунал для российского руководства, расследование агрессии против Украины и возмещение ей ущерба.

Межправительственная конференция "Восстановление правосудия для Украины" началась в Гааге во вторник, 2 апреля. Правительства Нидерландов и Украины подводят промежуточные итоги расследований преступлений, совершенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину, судебного преследования виновных и координации международных усилий в этом направлении.

Вторая цель конференции - добиться дальнейшего прогресса в достижении целей "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского в сфере правосудия. По просьбе Киева Нидерланды играют в этом процессе ведущую роль. Речь идет о поддержке Украины в расследовании и судебном преследовании военных преступлений и преступлений против человечности на национальном уровне, чем сейчас занимаются 24 страны, а также о международном расследовании и преследовании таких преступлений, включая преступление агрессии.

В этом конкретном случае продолжается мировая дискуссия о создании специального трибунала для российского военного и политического руководства. "Это тяжелая дискуссия, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Гааге перед началом конференции. - Это единственный вопрос, по которому нет конкретного практического прогресса". По его словам, участники международной дискуссии не могут определиться с параметрами будущего трибунала. Вопрос заключается в том, будет этот трибунал международным или "гибридным" - на базе украинского законодательства с привлечением зарубежных судей. Сейчас Международный центр расследования преступления агрессии против Украины в Гааге продолжает сбор доказательств, однако до сих пор нет места, куда можно было бы подать иск по этому делу, указал Кулеба.

Мирный план Зеленского также включает возмещение всех видов ущерба, причиненного Украине и украинцам в результате российского вторжения. Регистрации этого ущерба будет посвящена отдельная часть конференции в Гааге.

Около 123 тысяч дел о военных преступлениях

В марте генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время своего визита в Брюссель сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина осудила 81 военного преступника - россиянина. Из них 17 предстали перед судом в Украине лично и получили тюремные сроки. Большинство российских обвиняемых были осуждены заочно, подчеркнул Костин.

Всего, по данным Киева, с начала полномасштабного российского вторжения было зарегистрировано около 123 тысяч дел о военных преступлениях. Международный уголовный суд в Гааге расследует депортацию украинских детей в Россию, в связи с чем он выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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