Как в мире идет расследование военных преступлений в Украине

Военные преступления в Украине уже несколько месяцев расследуются параллельно разными странами и следственными группами, а в мире появляются все новые инициативы. Подробности - у DW.

В Гааге в конце июня заработает Международный центр по преследованию преступления агрессии. Пока это будет базовая структура, а полноценно центр начнет функционировать к концу 2023 года. Об этом сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс 26 апреля на слушаниях в Европарламенте, посвященных расследованию военных преступлений в Украине. В Гааге будут работать прокуроры из стран Объединенной следственной группы (JIT) - Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Румынии, а недавно США сообщили, что намерены отправить в международный центр и своего прокурора.

Между тем Международный уголовный суд (МУС) открывает офис следователя в Киеве, и туда уже прибывает персонал. Старший советник прокурора МУС Томас Линч выразил надежду, что сотрудников будет не менее двадцати. Он добавил, что для его суда это совершенно новый режим работы, который надеются внедрить и в других странах.

Расследование военных преступлений в Граково Фото: David Ryder/ZUMA Wire/IMAGO

Кроме того, к середине года уже будет полностью рабочей база данных Евроюста для хранения доказательств военных преступлений, совершенных в ходе российской военной агрессии в Украине, сообщил Рейндерс. Информацию в нее уже внесли шесть стран, еще несколько пообещали присоединиться к инициативе в ближайшее время.

Для координации многочисленных следственных и судебных инициатив в марте была создана диалоговая группа, которую ведут Украина, Нидерланды и МУС.

А Объединенная следственная группа тем временем взяла на себя еще одно обязательство: она будет расследовать не только предполагаемые военные преступления, совершенные в Украине, но и преступление геноцида.

Преступление геноцида в Украине

На сегодняшний день наилучшим образом задокументированное преступление против человечности, совершенное РФ в Украине, - это депортация украинских детей, заявила координатор Европарламента по правам детей Эва Копач, недавно вернувшаяся из Киева. Она сообщила, что сейчас идентифицированы 16 тысяч похищенных Россией детей, личности еще 200 тысяч пока не установлены.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Румынии Кэтэлин-Андрей Попеску сообщил евродепутатам, что в его стране находятся 625 перемещенных украинских детей. На основании подозрения в совершении геноцида следователи изучают медицинские карты детей, госпитализированных в городе Яссы, и намерены передать данные в МУС. "Перемещение такого большого числа детей в поисках срочной помощи и первой медицинской помощи служит указанием на совершение преступления геноцида", - резюмировал Попеску.

Элементами преступления геноцида депортацию детей из Украины и их насильственную "русификацию" 27 апреля признала и Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Спецтрибунал для высшего руководства РФ

По словам еврокомиссара Рейндерса, мнения о том, каким должен быть трибунал по преступлению агрессии против Украины, в мировом сообществе по-прежнему расходятся. При этом ранее высокопоставленный чиновник Европейского Союза сообщил, что Брюссель и страны G7 склоняются к гибридному трибуналус международными судьями на основе украинской юрисдикции и международного права.

Расследование военных преступлений в Херсоне Фото: Anna Voitenko/REUTERS

А пока идет работа над завершением первой стадии этого преследования: Международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине станет местом сбора доказательств для будущего трибунала, в то время как Киев и его союзники будут добиваться широкой международной поддержки для его создания, в частности в ООН.

Однажды президент РФ Владимир Путин предстанет перед судом, заявил замглавы подкомитета Европарламента по правам человека Бернард Гетта. "Нам нужно восстановить принцип закона на международной арене, - призвал он. - Европейский Союз - это защитный бункер для верховенства закона и прав человека. Именно мы должны восстановить законность, собрать доказательства, и очень скоро мывынесем приговор Путину".

Сделать трибунал глобальным

В усилиях по привлечению России к ответственности участвуют одни и те же страны, указала член парламентского комитета гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Марина Кальюранд. "Если мы хотим, чтобы трибунал был глобальным, нам нужна поддержка других стран", - заявила она, добавив, что это должны быть страны "глобального юга" - Африки, Латинской Америки, "иначе у нас будет суд ЕС и НАТО".

В ответ вице-председатель Евроюста Маргарита Шнютите-Даугелиене заверила, что юридическое ведомство ЕС очень тесно сотрудничает с третьими странами. Кроме того, Евроюст ожидает, что вклад в Международный центр по преследованию преступления агрессии будет глобальным: не только США, но и ряд других стран уже выразили желание прислать прокуроров и экспертов в области международного права.

"Разочарование, которое нам часто выражают страны "Глобального Юга", заключается не в том, что они не поддерживают наши усилия по Украине, - говорит старший советник прокурора МУС Томас Линч, - а в том, что они видят солидарность, поддержку и преданность, когда речь идет об Украине, но не всегда видят это в других ситуациях".

Он призвал воспользоваться мощным импульсом, который возник как следствие войны в Украине, и применять его к другим ситуациям в мире. Евроюсту и генпрокуратурой Украины следует и далее вести диалог и взаимодействовать с мировым сообществом. "Нам нужно стать лучше, иначе мы рискуем, что это будет воспринято как евроцентричный подход к справедливости, хотя это не так", - сказал Линч, напомнив, что в МУС участвуют 123 государства.

Расследования в отдельных странах

Суд над российскими военными в Полтавской области Фото: Hanna Sokolova/DW

"24 государства расследуют злодеяния, совершенные в Украине, в рамках национальных юрисдикций. Это исторически беспрецедентное число, и это само по себе уже является свидетельством", - заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Из них 16 стран - члены Евросоюза. В Румынии, например, расследование нацелено на преступления против человечности, подпадающие под национальную юрисдикцию. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию страны въехали около 4 млн украинцев, однако официально в Румынии сейчас всего 4000 украинских беженцев, сообщил заместитель генпрокурора Кэтэлин-Андрей Попеску. По его словам, главная задача - выявление потенциальных свидетелей.

До сих пор прокурорам удалось найти 133 гражданина Украины, получивших телесные повреждения - у некоторых ранения от выстрелов и взрывов. Для этого пришлось обратиться к базам данных румынских больниц, особенно на границах с Украиной и Молдовой. Но лишь часть из этих украинцев следователям удалось допросить по уголовному делу: многие уже уехали, некоторые не хотят давать показания, поскольку это может их травмировать, либо чувствуют, что могут столкнуться с угрозами. Кроме того, мешает языковой барьер. Румынские власти призывают всех потенциальных свидетелей и потерпевших на территории их страны заполнить формуляр на украинском, английском или румынском языке на сайте Генпрокуратуры.

Российская агрессия привела к беспрецедентному количеству международных преступлений, констатировал Костин. Он подчеркнул, что работа по их расследованию и судебному преследованию ведется с первого дня полномасштабной войны: с тех пор выявлено 311 подозреваемых в совершении военных преступлений, из них 153 привлечены к уголовной ответственности, а 32 военных преступника осуждены в украинских судах.

Смотрите также: