ПАСЕ: Насильственный вывоз украинских детей в РФ - геноцид

На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 27 апреля (время московское).

++20.40++

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России. В ней отмечается, что незаконный вывоз украинцев в РФ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начался еще до военного вторжения России в Украину - в форме депортации воспитанников детских домов и детей с инвалидностью из специализированных учреждений. ПАСЕ призвала Международный уголовный суд в Гааге рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. "Ассамблея поддерживает расследование и привлечение к ответственности за государственную политику насильственного перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией, а также потенциальные действия Украины в Международном уголовном суде и Международном суде ООН", – говорится в документе.

++19.30++

Папа римский Франциск и глава украинского правительства Украины Денис Шмыгаль обсудили войну в Украине, в частности гуманитарные вопросы и усилия по установлению мира. Кроме того, переговоры касались различных аспектов "жизни и работы церквей в Украине", сообщила пресс-служба Ватикана.

Шмыгаль написал в соцсети Facebook, что передал понтифику фотоальбом, посвященный "преступлениям России в Буче, Бородянке и других украинских городах" и наглядно демонстрирующий "ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли". Он рассказал, что описал папе римскому, как украинцам приходится ежедневно бороться за свою жизнь в войне, развязанной Россией. "Мы ценим усилия Святого престола по прекращению войны", - подчеркнул глава украинского правительства.

Политик поблагодарил главу Римско-католической церкви за гуманитарную помощь, а также за лечение украинских детей, пострадавших во время войны, в ватиканской больнице. Он выразил надежду на то, что Ватикан поможет вернуть украинских военнопленных и депортированных на родину, и пригласил Франциска посетить Украину.

++18.51++

Российская телекоммуникационная компания "Билайн" начала увольнять сотрудников, работающих не из РФ, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" , ссылаясь на свои источники. "Компания запланировала подобные сокращения еще полтора месяца назад. С тех пор работников поочередно обзванивают их прямые руководители и дают месяц, чтобы вернутся в Россию - в противном случае увольнение "по собственному желанию", без компенсации. Формальным поводом для сокращений считается пункт в договоре о месте работы в России, якобы иначе Билайн не может обеспечить безопасность своих данных", - указывается в сообщении. При этом, по данным журналистов, сокращение работающих из-за границы запланировал головной офис, а руководители на местах не имеют ничего против удаленной работы.

++18.30++

Предоставление Киеву Западом боевых самолетов F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В заявлении в Twitter он перечислил типы вооружений, которые, по первоначальному мнению западных союзников, могли "спровоцировать Россию на эскалацию" в случае поставки Украине: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего радиуса действия. Ожидавшейся эскалации не произошло, не будет ее и после поставок F-16, уверен Кулеба, поэтому партнерам Украины пора сделать и этот шаг.

Великобритания обучила 14 тысяч украинских военнослужащих

++18.10++

В Украину после обучения в Великобритании вернулись 14 тысяч военнослужащих. По этому показателю Британия является "совершенно явным" лидером среди европейских стран, заявил парламентский статс-секретарь по делам обороны, ветеранов и семей военнослужащих Эндрю Маррисон, отвечая на вопросы о помощи Украине в Палате общин. Он также указал, что Лондон инициировал создание Международного фонда для Украины и помогает Киеву преследовать совершивших военные преступления. "Соединенное Королевство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - заявил Маррисон.

++17.45++

Российские войска совершили обстрел села Токаревка Харьковского района Харьковской области. В результате удара пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. "К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он в Telegram .

В России объявили в розыск командующего украинских ВМС

++17.25++

МВД РФ объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Он разыскивается по статье УК РФ, указывается в базе данных российского ведомства. Между тем в Хамовнический районный суд Москвы поступило ходатайство главного военного следственного управления СКР о заочном аресте Неижпапы, его подозревают в организации посягательства на жизнь российских военнослужащих, пишет "Коммерсант".

++16.59++

Минобороны РФ намерено завербовать более 415 тысяч контрактников, из которых 115 тысяч отправят на фронт в Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы разведведомств США, попавшие в интернет в результате утечки. Остальные 300 тысяч будут служить в резерве, отмечает издание. Российские власти "изо всех сил пытаются набрать сотни солдат для войны против Украины, не вызывая широкого общественного гнева", но планы по мобилизации, предлагаемые военным начальством, вызывают тревогу у других членов правительства из-за все более острой нехватки рабочей силы среди гражданского населения, отмечает далее WP со ссылкой на секретные документы.

++16.35++

В российские военные суды поступило уже более тысячи уголовных дел против военных, самовольно оставивших место службы, отказавшихся исполнять приказ или дезертировавших, подсчитала "Медиазона". По состоянию на конец апреля, в гарнизонные военные суды поступило 1064 таких дела, а резкий рост таких дел начался в марте 2023 года: только за месяц в суды поступило почти 400 дел, поток не сократился и в апреле.

++16.12++

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по статье о теракте в отношении 36-летнего жителя Ельца. Задержанного подозревают в попытке поджога местного административного здания, передает ТАСС. 25 апреля в здание Елецкого районного суда неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью, пожара при этом не было, ущерб не был нанесен. Telegram-канал Baza указывает, что подозреваемым по данному делу является слесарь предприятия "Елец водоканал" Юрий Б.

++15.55++

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила восемь схем нелегального выезда из страны граждан призывного возраста. "На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость таких "услуг" составила 7 тысяч долларов", - заявило ведомство. Подозреваемых в совершении таких правонарушений выявили в Полтавской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской областях. В частности, в Полтавской области задержан налоговик, продававший фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, в преступной схеме также участвовали чиновники военкомата и военно-врачебной комиссии. Подозреваемый в Харьковской области помогал "уклонистам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий, заявили далее в СБУ.

++15.29++

По данным аналитического центра Globsec, около 30 процентов территории Украины - 174 тысячи кв. км - подверглись интенсивным боевым действиям и могут быть заминированы. В этих регионах необходимо провести расчистку от взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками, указывается в докладе . Тем самым, по подсчетам экспертов, Украина стала крупнейшей заминированной территорией в мире, опередив бывших лидеров Афганистан и Сирию. При этом многие заминированные районы по-прежнему трудно изучить или даже получить к ним доступ, поскольку около 18 процентов территории Украины остается под оккупацией, отмечается далее.

Национальный банк Украины улучшил экономический прогноз на 2023-2025 годы

++15.06++

Национальный банк Украины значительно улучшил прогноз восстановления экономики Украины в текущем году. С учетом быстрого восстановления энергосистемы Украины НБУ ожидает по итогам 2023 года экономического роста на уровне 2%, предыдущий прогноз равнялся 0,3 процента. "Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности", - отмечается в заявлении . Прогноз на 2024 год на фоне ожидаемого "снижения рисков безопасности" улучшен до 4,3%, в 2025 году - до 6,4%.

++14.40++

В Чехию прибыли три из 14 основных боевых танков Leopard 2A4, которые Германия пообещала Праге в рамках так называемого кругового обмена. После передачи первого танка в декабре теперь получены еще два танка, сообщило чешское министерство обороны. Передача техники будет завершена ко второму полугодию 2024 года и будет также включать бронированную эвакуационную машину Büffel, отмечается далее. Данная техника из промышленных запасов обслуживается концерном Rheinmetall. Министр обороны Чехии Яна Чернохова приветствовала поставки танков, которые будут размещены в Праславице близ Оломоуца.

++14.20++

Россия не сможет установить полный контроль над всеми захваченными территориями Украины из-за нехватки личного состава в войсках национальной гвардии, передает "Радио "Свобода" со ссылкой на изученный им секретный документ Минобороны США, попавший в результате утечки в интернет. Как отмечает издание, в августе 2022 года в Украине находились не менее 27,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии РФ, с тех пор эти войска понесли существенные потери. Нехватку личного состава усугубило то, что национальная гвардия выполняла многочисленные дополнительные задачи по удержанию украинских территорий за линией фронта, пишет издание со ссылкой на американский документ.

В ЕП согласовали продление беспошлинного импорта из Украины

++14.00++

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на год решения об отмене возных пошлин Евросоюза на украинскую сельскохозяйственную продукцию, сообщается на сайте ЕП. Это необходимо для поддержки украинской экономики на фоне продолжающегося российского вторжения, которое ограничивает возможности Украины в торговле с остальным миром, отмечается в заявлении . Действующее в настоящий момент постановление истекает 5 июня. Промышленные товары из Украины облагаются нулевой пошлиной с 1 января текущего года в соответствии с соглашением об ассоциацией ЕС и Украины, поэтому они не включены в данное предложение, которое поддержали 27 депутатов, указывается далее. Один из парламентариев проголосовал против, семь воздержались. Планируется, что голосование всего пленума Европарламента по данному вопросу состоится 8-11 мая.

"Эти меры имеют решающее значение для укрепления устойчивости Украины в настоящем и будущем, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной последовательна, прозрачна и незыблема", - заявила постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

Хроника событий 27 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: