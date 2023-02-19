Украинский экспорт в Евросоюз: рост на 4% невзирая на войну

Несмотря на падение экономики, Украина увеличила экспорт в ЕС. Свою роль сыграла временная либерализация Брюсселем условий торговли. Устойчив ли рост и каковы его перспективы - у DW.

Из-за российского вторжения экономика Украины в 2022 году понесла самые большие потери за всю историю независимости страны. Валовой внутренний продукт (ВВП) и товарооборот сократились почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

В то же время экспорт в Евросоюз вырос на четыре процента. Этому способствовала либерализация торговли с государствами-членами ЕС - в июне прошлого года Брюссель отменил антидемпинговые пошлины и тарифные квоты для украинских товаров. Речь идет о временной мере - на год. Многие компании из Украины воспользовались окном возможностей: одни расширили экспорт, другие открыли для себя европейский рынок. Что говорят сами экспортеры и чего ждать дальше - у DW.

Выход на новые рынки

Агропромышленный холдинг "Астарта" - среди тех украинских компаний, что заметно расширили экспорт в ЕС. "В частности, сахар мы экспортировали и до временной либерализации рынка. Но тогда была установлена квота, согласно которой Украина могла экспортировать в ЕС не более 21 тыс. тонн сахара в год", - объясняет DW коммерческий директор "Астарты" Вячеслав Чук. Только за с июля 2022 года до начала февраля 2023-го Украина экспортировала уже 180 тыс. тонн сахара, отметил он.

Экспорт украинского сахара в ЕС резко вырос Фото: picture-alliance/dpa/J.Kalaene

Другая компания - "ТД Биола", производящая соки и безалкогольные напитки, - до начала российского вторжения не рассматривала серьезно европейский рынок. "Дело в том, что мы не могли конкурировать с местными производителями из-за пошлин и расходов на логистику", - сказала DW глава отдела экспортных продаж Анастасия Шубина.

Свою продукцию "ТД Биола" экспортировала преимущественно в Беларусь: "Но после 24 февраля мы полностью прекратили любое сотрудничество с ней. Трудно поверить, но в прошлом году очень много запросов поступало из России. Конечно, мы отказывали". Компании пришлось находить новые рынки. Либерализация торговли с ЕС помогла ей начать экспорт в Польшу и Великобританию, ведутся переговоры о продажах в Словакию, Эстонию и Литву.

ЕС - крупнейший торговый партнер Украины

"Астарта" и "ТД Биола" - не единственные украинские фирмы, воспользовавшиеся временной либерализацией торговли с ЕС. Как сообщили DW в Минэкономики в Киеве, если в 2021 году речь шла о более чем 14 тыс. компаний, экспортировавших продукцию в страны Евросоюза, то в 2022-м их число превысило уже 17 тыс.

Чаще всего вывозилась в ЕС продукция украинского АПК и пищевой промышленности Фото: picture alliance / NurPhoto

Украинский экспорт в страны ЕС в прошлом году вырос на четыре процента, достигнув отметки почти в 28 млрд долларов. По официальным данным, чаще всего вывозилась продукция агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности, металлургического комплекса, а также минеральные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты). Прежде всего, она шла в Польшу, Румынию, Венгрию, Германию, Италию и Испанию. ЕС, на который пришлось 63% украинского экспорта, остался крупнейшим торговым партнером Киева.

При этом из-за войны в целом украинский экспорт драматически сократился: в 2022 году он составил более 44 млрд долларов, что на 35% меньше, чем в 2021-м. "Из-за войны общий экспорт все равно упал, но если бы не либерализация торговли с ЕС, то падение было бы еще больше", - заявила DW руководитель проектов Центра аналитики международной торговли KSE Institute Светлана Таран. А для Украины, по словам Таран, внешняя торговля - крайне важный источник валютной выручки, что дает возможность поддерживать курс гривны и обеспечивает поступления в бюджет.

Экспортные платформы и стандарты качества

Об этом знают и в правительстве. Еще в декабре 2021 года при МИДе Украины была создана специальная международная платформа Nazovni, цель которой - поддержка украинских экспортеров. Компаниям помогают найти потенциальных партнеров, получить консультацию по особенностям работы в конкретной стране, принять участие в ярмарках.

"Мы обращались к Nazovni, и они помогали контактами. Благодаря этому сейчас ведем переговоры с литовской дистрибьюторской компанией. Также мы работаем с "Офисом по развитию предпринимательства и экспорта", - делится Шубина из "ТД Биола". Услугами двух этих платформ воспользовался и производитель крафтового пива Mova and Co из Днепра.

Украина теперь поставляет в страны ЕС и пиво Фото: DW/D. Hubenko

Как рассказала DW руководитель по развитию экспорта Mova and Co Наталья Маслюк, теперь компания активно развивает экспортные направления: "Раньше на пиво были квоты, но после их упразднения мы начали поставки в Данию. Также сейчас готовимся экспортировать в Испанию и Португалию". В целом с началом либерализации компания нарастила экспорт в ЕС в два-три раза. При этом, по словам Маслюк, менять что-либо в производстве не пришлось, поскольку с самого начала оно отвечало стандартам ЕС.

Проблем с адаптацией к европейским рынкам не было и у "ТД Биола", говорит Анастасия Шубина: "У нас все производство работает согласно стандартам ЕС. Единственный нюанс - не хватает места на этикетке для разных языков. Ведь обязательно нужно указывать информацию о продукте на языке страны, куда поставляешь. И чем больше стран, тем больше языков".

Сдерживающие факторы

Но сохраняется и ряд факторов, сдерживающих экспорт. Тем компаниям, которые ранее не имели никакого опыта работы на рынке ЕС, выйти туда сейчас не так просто, объясняет в беседе с DW глава аналитического направления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский. "Нужно проходить сертификацию производства и продукции. Сделать это во время войны сложно, а сама процедура занимает несколько месяцев", - уточняет он.

Чтобы наращивать экспорт, нужно действовать комплексно, кроме того, важно развивать пограничную инфраструктуру для увеличения пропускной способности экспортеров, добавляет Таран из KSE Institute: "Движение в этом направлении сейчас есть. Также нужно сделать все, чтобы разблокировать порты. Тогда экспорт, особенно металлов, пойдет по морю, где стоимость перевозок меньше".

Погрузка зерна в порту Одессы, июль 2022 года Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture-alliance

В целом принятые ЕС меры в условиях войны - отмена пошлин и сборов на украинские товары, "таможенный" и "транспортный безвиз" - поддержали украинский экспорт и создали основу для роста в дальнейшем, констатирует исполнительный директор Европейской бизнес ассоциация (ЕБА) Анна Деревянко. "Рост экспорта наблюдался в животноводстве, в частности, птицеводстве, а также молочной продукции. Также у нас есть большой потенциал по экспорту кормов для животных в ЕС", - перечисляет она в разговоре с DW. Но, по словам Деревянко, у бизнеса есть и немало вызовов - это и логистика, и блэкауты, и миграция персонала, и сложности с бронью для сотрудников, и возможности выезда за границу для мужчин в командировки.

"От того, как будет работать бизнес внутри страны, будет зависеть и экспорт", - замечает Деревянко. Среди насущных проблем самая неприятная - отключения подачи электроэнергии, признают в компании "ТД Биола". "Сейчас доля экспорта в выпускаемой продукции у нас где-то 15%. Если бы не блэкауты, то было бы больше. Ведь приоритет у нас - украинский рынок, и только потом поставки за границу", - указывает Шубина.

Если проблема блэкаутов не зависит от властей, то в вопросах мобилизации и брони хотелось бы видеть больше диалога, добавляет Деревянко. "Кроме того, важно работать в направлении дальнейшей дерегуляции бизнеса, улучшении налоговой системы", - подчеркнула она.

ЕС продлит отмену квот и пошлин для Украины

Временная либерализация торговли должна завершиться 5 июня 2023 года. Илья Несходовский надеется, что срок ее действия продлят: "Ведь если этого не произойдет, то украинская продукция будет дороже на сумму пошлин, то есть менее конкурентоспособной. Это негативно повлияет на экспортеров в целом".

В Минэкономики настроены оптимистично, исходя из того, что возврата квот и пошлин не будет. Тем временем Еврокомиссия планирует предложить странам ЕС продлить их отмену для Украины еще на год. "В прошлом году мы отменили все пошлины и квоты для товаров из Украины. Это был большой успех. Сегодня я могу анонсировать, что мы предложим продлить это торговое соглашение на следующий год", - пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время ее последнего визита в Киев 3 февраля.

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