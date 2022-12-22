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КонфликтыУкраина

Военная помощь: во сколько обходится война друзьям Украины

Франк Хофман | Виталий Кропман
51 мин. назад

Европа и США оказывают помощь Украине на миллиарды евро. Точно оценить финансовую сторону военных поставок трудно, но эксперты из Института мировой экономики в Киле пытаются это сделать.

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Андре Франк и его команда из Института мировой экономики (IfW) в Киле каждую неделю перелопачивают горы общедоступной информации о западной помощи Украине. В своем пока уникальном "Трекере поддержки Украины" они пытаются  подсчитать фактические объемы поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, оценив отдельно поставки военного оборудования, гуманитарную и финансовую помощь.

Самой большой проблемой для экономистов является подсчет доли именно военных поставок в общих расходах Запада на помощь Украине, которая на сегодняшний день достигла 100 млрд евро. Это непростая задача: официальные данные США или Великобритании о военной помощи неполные. Аналогичное можно сказать и о публикациях федерального правительства Германии, регулярно обновляющего список поставляемого военного оборудования. "На первый взгляд, это выглядит очень прозрачно, потому что публикуется количество единиц поставленной техники", - говорит экономист IfW Андре Франк в интервью DW. "Но мы хотим оценить поставки в Украину в денежном выражении", то есть показать, во что на самом деле обходится помощь, отмечает он.

Для Германии сделать это довольно сложно: за десять месяцев войны Берлин передал Украине значительную часть военного оборудования из запасов бундесвера, которое уже давно было списано или выведено из эксплуатации - и, следовательно, не имеет актуальной цены. Например, зенитная самоходная установка Gepard создана еще во времена холодной войны. Германия поставила 30 единиц этой системы, которая помогает украинской армии защищаться от российских ракетных атак - и, по мнению Киева, имеет большую военную ценность.

Собственный "прайс-лист" на оружие

Поэтому экономисты из Киля ведут собственный "прайс-лист" на военную технику и другие поставки, чтобы в итоге иметь возможность посчитать военную помощь Киеву. После интенсивных консультаций, например, они оценили Gepard в 1,2 млн долларов США. Аналогичная ситуация сложилась и с танками советского производства Т-72, которые после начала войны были переданы Киеву Варшавой. Здесь исследователи исходят из стоимости единицы в 1,6 млн долларов США.

Другой пример - поставка спальных мешков, говорит экономист IfW. Часть из них - гуманитарная помощь, другие предназначены исключительно для украинских солдат на передовой.

Германия, очевидно, поставляет больше, чем известно

Что касается Германии, то "Трекер поддержки Украины" сейчас оценивает уже оказанную военную помощь, а также запланированные поставки в 2,3 млрд евро, в то время как в списке правительства ФРГ от начала декабря указана сумма в 1,9 млрд евро. Но, по оценкам Франка, обе эти цифры ниже, чем реально оказанная помощь. "Мы исходим из того, что военная помощь Германии выше той стоимости, которая указывается в настоящее время", - отмечает Франк. Например, немецкое правительство не предоставило пока информации об объемах поставок боеприпасов для новейшей системы противоракетной обороны IRIS-T SLM.

Судя по всему, это вооружение защищает украинскую столицу от российских ракетных ударов уже с осени. Это можно заключить из сообщений украинских правительственных кругов в социальных сетях об успешно сбитых российских ракетах. Официальный Киев не раскрывает оперативные данные, касающиеся украинской армии. Известно, что на мировом рынке ракета IRIS-T стоит 616 тысяч долларов США. "В зависимости от количества выпущенных с осени ракет это, конечно, может быть очень дорого", - говорит исследователь IfW. "Но в том-то и дело, что официальные данные, которыми мы располагаем в Германии, не дают нам возможности оценить общую стоимость". Сколько ракет комплекса IRIS-T уже выпустила украинская ПВО, сколько будет поставлено позже - неясно. "У нас нет возможности правильно оценить это с помощью официальных  источников", - указывает Франк.

Новейшая система ПРО IRIS-T хорошо зарекомендовала себя в обороне Киева
Новейшая система ПРО IRIS-T хорошо зарекомендовала себя в обороне КиеваФото: Diehl Defence

Аналогичная ситуация складывается и с так называемыми круговыми поставками - когда страны на восточном фланге НАТО, такие как Словакия или Словения, передают Украине старые советские танки, а взамен получают военную технику из Германии. "Мы не относим такие поставки к помощи Германии Украине, поскольку они не идут к украинцам напрямую", - говорит исследователь IfW Франк.

Наибольшая военная помощь - от США

И все же экономисты из Киля убеждены, что их расчеты - с учетом последнего обновления информации в начале декабря - очень близки к реалиям этой войны. По их словам, подход к работе с отдельным "прайс-листом" для поставляемых военных товаров облегчает задачу. "Даже если мы переоцениваем стоимость отдельных видов оружия и товаров, это компенсируется нашей оценкой других поставок", - отмечает Франк. По его словам, США с 23 млрд евро остаются, безусловно, лидером по военным поставкам Украине, за ними следует Великобритания с 4,1 млрд евро, затем - Германия с 2,3 млрд евро военной помощи.

Проще составить представление об общих суммах помощи Украине: это все взносы западных государств, поддерживающих Киев, на гуманитарную и финансовую помощь, а также военное снаряжение. Приняв решение о выделении Украине еще 18 млрд евро с января будущего года, страны ЕС и институты Европейского Союза обошли США по суммарным объемам помощи. Европа поддержит Украину в общей сложности на 52 млрд евро, США - на 48 млрд евро, пишут экономисты из Киля.

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