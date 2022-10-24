Как Германия будет участвовать в восстановлении Украины

Развязанная Россией война в Украине еще идет полным ходом, но уже очевидно: победа будет за украинцами, они сумеют отстоять независимость своей страны. Поэтому надо прямо сейчас готовить конкретные долгосрочные планы ее послевоенного восстановления, в котором Германия и немецкий бизнес в тесном взаимодействии с украинскими партнерами намерены играть одну из ключевых ролей. Таков основной политический сигнал прошедшего 24 октября в Берлине под девизом "Rebuild Ukraine" ("Восстановить Украину") 5-го Германо-украинского бизнес-форума.

Инвестиции в Украину - капиталовложения в будущего члена ЕС

Это было первое подобное мероприятие за восемь месяцев крупномасштабной российской агрессии - и самый представительный форум за всю историю его проведения с 2015 года: в нем участвовали главы двух правительств, более десяти министров и заместителей министров, руководители ведомств, топ-менеджеры компаний. Ключевыми организаторами выступили Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Восточный комитет немецкой экономики (OA).

Олаф Шольц и Денис Шмыгаль рядом с организаторами Германо-украинского бизнес-форума Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Война Путина сплотила нас", - указал в своей речи канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и провозгласил начало германо-украинского экономического партнерства. Он отметил, что на украинском рынке сейчас действуют порядка 2000 немецких фирм, и добавил, что "некоторые из них расширяют свой бизнес даже во время войны".

Обращаясь к немецким деловым кругам, канцлер подчеркнул: "Тот, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, тот инвестирует в страну - будущего члена ЕС, которая станет частью нашего правового пространства и нашего внутреннего рынка". Укрепления правовых основ ведения бизнеса в Украине канцлер коснулся и в той части своего вступления, где он говорил о необходимости дальнейшей борьбы с коррупцией.

Правительство Украины: производство вооружений и другие приоритеты

Приехавший в Берлин премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что восстановление его страны станет бустером для экономики ЕС, катализатором ее развития. Он заверил, что правительство в Киеве взяло курс на стимулирование частной инициативы, на дерегулирование бизнеса, на снижение роли государства в деловой жизни.

Премьер-министр Украины Шмыгаль выступает на Германо-украинском бизнес-форуме "Rebuild Ukraine" Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Среди самых перспективных направлений будущего сотрудничества он назвал оборонную промышленность, энергетику (с упором, в частности, на газовую сферу), IT-индустрию и цифровизацию, сельское хозяйство, а также разработку и внедрение экологически чистых технологий в рамках европейского "зеленого" курса, получившего название Green Deal.

Немецкие участники обратили также внимание на то, что в речи украинского премьера прозвучал термин ниаршоринг (Nearshoring) - им обозначают активно идущее сейчас в фэшн-индустрии (производство модной одежды) и ряде других отраслей перенос производственных площадок из Азии в страны, расположенные в непосредственной географической близости от заказчиков, в данном случае вблизи ЕС.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, подключившаяся из Киева по видеосвязи, проиллюстрировала тезис о стимулировании частной инициативы сообщением, что планируется приватизировать порядка 800 украинских предприятий. Она тоже подчеркнула, что развитие оборонной промышленности - один из важнейших приоритетов правительства.

Какие сферы сотрудничества бизнесмены ФРГ считают перспективными

Немецкая сторона делать упор на производстве вооружений не стала, в остальном организаторы расставили акценты практически так же. О том, какие сферы и отрасли двустороннего сотрудничества они считают наиболее многообещающими, наглядно свидетельствуют темы пяти прошедших в ходе бизнес-форума панельных дискуссий с участием представителей профильных министерств и компаний.

Май 2022 года. Свенья Шульце (слева) осматривает разрушения жилого фонда в Бородянке Фото: Xander Heinl/photothek/IMAGO

Так, первая дискуссия была посвящена новым материалам и энергоэффективности при восстановлении Украины в соответствии с принципами устойчивого (экологического) развития. "Задача состоит ведь не просто в том, чтобы восстановить разрушенное жилье и прочие здания - предстоит построить новые, экологичные дома, учитывая при этом будущее членство Украины в ЕС", - подчеркнула министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze).

На других панельных дискуссиях обсуждались германо-украинское энергетическое партнерство с упором на возобновляемые источники энергии; логистика и инфраструктура для водного, железнодорожного и автомобильного транспорта; сельское хозяйство и пищевая промышленность; кибербезопасность и цифровизация.

Речь шла в основном о средне- и долгосрочных, о послевоенных перспективах, но разговор вновь и вновь заходил и о предстоящей зиме, в которую Украина входит с преднамеренно разрушаемой Россией энергетической инфраструктурой.

В этой связи вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) коротко рассказал о том, как он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран ЕС занимаются в последние дни поиском генераторов и трансформаторов - и их срочной отправкой в Украину. По сравнению с сентябрем характер решаемых оперативных задач существенно изменился, констатировал министр.

Скоро создадут Агентство по восстановлению Украины?

Что же касается долгосрочных перспектив, то он назвал Украину "торговым премиум-партнером" Германии, который со временем - "если реформы увенчаются успехом" - вполне мог бы заменить Россию, в том числе в таких отраслях, как энергетика и химическая промышленность. А тем немецким компаниям, которые уже сейчас хотели бы инвестировать в украинскую экономику, Роберт Хабек напомнил, что, несмотря на военное время, привычные государственные инструменты поддержки экспорта, страхования капиталовложений и предоставления гарантий продолжают действовать в полном объеме.

Александр Роднянский-младший во время одного из выступлений по немецкому телевидению Фото: Oliver Ziebe/WDR/picture alliance

Важной для немецких инвесторов информацией стало и то, что в скором будущем в Киеве появится организация, призванная координировать международные усилия по восстановлению разрушенной войной страны. О ней рассказал профессор Кембридского университета, экономист, советник президента Украины Александр Роднянский-младший. Его представили на форуме как будущего руководителя агентства по восстановлению Украины.

Он уточнил, что окончательное решение о том, будет ли это фонд с собственными средствами или агентство по примеру того, что было создано в Индонезии после цунами 2004 года, еще не принято, поскольку обе формы имеют свои плюсы и минусы. К плюсам агентства Александр Роднянский-младший отнес большую прозрачность в работе с иностранными спонсорами и инвесторами. В любом случае немецкие бизнесмены, следившие за форумом в Берлине из зала или по интернету, теперь знают, к кому они вскоре смогут обращаться в Киеве за информацией и помощью.

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