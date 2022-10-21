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Эксперт: "ЕС должен помочь Киеву восстановить энергетику"

Данил Билык
38 мин. назад

Россия прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Как это угрожает энергобезопасности Украины и Европы и как ЕС может помочь Киеву? Немецкий эксперт Манфред Фишедик из Wuppertal Institut в интервью DW.

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Уже вторую неделю украинская энергетическая инфраструктура подвергается российским атакам. Президент Зеленский заявил о разрушении трети электростанций страны за неделю. В результате оказались обесточены многие населенные пункты. Жителей просят запасаться водой и быть готовыми к отключению электроэнергии. Чем угрожает разрушение энергетической инфраструктуры, особенно накануне зимы? Как это влияет на энергобезопасность Украины и ЕС? Как Запад может помочь Украине? Об этом DW спросила у Манфреда Фишедика (Manfred Fischedick) - немецкого энергетического эксперта, президента Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергетики (Wuppertal Institut).

DW: Начиная с прошлой недели, Россия проводит массированные ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Что ждет Украину на фоне такого развития военных действий?

Манфред Фишедик: Мы являемся свидетелями нового уровня ведения войны, мы видим, что Россия взяла под прицел центральную опору украинской экономики, к тому же объединяющую Украину с Западом. За очень короткое время под атакой оказались 30 процентов украинской инфраструктуры. Учитывая приближающуюся зиму, это катастрофическая ситуация. К тому же есть угроза новых атак. Эта ситуация демонстрирует также, насколько уязвимы структуры экономики, особенно те, что связаны с центральным энергообеспечением.

- Какие элементы энергетической инфраструктуры особенно важны для жизнедеятельности общества и государства?

Президент Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергетики (Wuppertal Institut) Манфред Фишедик
Манфред Фишедик Фото: Clemens Bilan/EPA-EFE

- В первую очередь, это мощности по производству или добыче энергии, то есть электростанции, а также газо- и нефтедобывающие предприятия. Но также транспортная энергетическая инфраструктура, которую труднее всего защитить. Если мы возьмем в качестве примера газотранспортную инфраструктуру Германии с ее газопроводами и газораспределительными сетями, то это 500 тысяч километров. Их невозможно полностью защитить. Конечно, с помощью цифровых методов, сенсоров можно снизить уязвимость этих систем, но инфраструктуру таких масштабов невозможно полностью обезопасить. И это (атаки России в Украине. - Ред.) демонстрирует, насколько эти системы уязвимы.

- Вы упомянули Германию. Как разрушение украинских производственных мощностей в энергетике влияет на энергетическую безопасность ЕС?

- Как бы это ни удивляло, но до этого Украине удавалось экспортировать электроэнергию в Евросоюз. Конечно, сейчас это уже невозможно, и многое зависит от того, насколько быстро проведут ремонтные работы. В Украине на ситуацию смотрят достаточно оптимистично и верят, что многие предприятия смогут в скором времени заработать снова. Но сейчас ситуация с обеспечением электроэнергией в целом критическая. И что угодно, в том числе импорт из Украины, помогает обеспечить энергоснабжение. Поэтому Европа также заинтересована в том, чтобы инфраструктура в Украине быстро была восстановлена, не говоря уже о том, что это чрезвычайно важно для людей в Украине - иметь в преддверии зимы достаточно энергии.

- Тем не менее, разрушение электростанций в Украине не подвергает ЕС особой опасности?

- В краткосрочной перспективе, конечно, нет. Сейчас у нас достаточно мощностей. Но речь идет о неустойчивой системе с целым рядом факторов риска. Стоит только посмотреть на Францию, где половина атомных электростанций сейчас не работает, где проходит к тому же забастовка, что приведет к более позднему запуску АЭС, которые уже должны были бы запустить. Мы не знаем, насколько холодной будет зима. Ведь холодная зима означает большее потребление электричества - не только в Германии, но прежде всего в странах, где используется много электрического отопления, например, в той же Франции. Поэтому правильно, что немецкое правительство и Евросоюз пытаются подключить к сети как можно больше резервных мощностей, чтобы быть готовыми к возможному дефициту энергии.

- Украина до этих массированных атак России экспортировала электроэнергию в ЕС. А как Евросоюз может в этой ситуации помочь Украине?

- Он уже помогает, особенно тем, что поставляет Украине необходимые запчасти, чтобы восстановить инфраструктуру, принимает таким образом участие в ремонтных работах - как в рамках экономической помощи, так и с помощью технологий, необходимых для восстановления инфраструктуры. Но, конечно, все эти меры помощи нужно усилить, учитывая масштаб последних атак.

- Возможен ли экспорт электроэнергии из ЕС в Украину?

- Он возможен, ведь уже некоторое время европейская и украинская энергосистемы объединены. И газ, и электроэнергия могут поставляться из ЕС в Украину так же, как и наоборот. Учитывая напряженную ситуацию с обеспечением электроэнергией в целом в Европе, нужно прежде всего сделать все, чтобы украинская энергосистема была стабильной и не нуждалась в дополнительной поддержке. Именно поэтому важно помогать проводить ремонтные работы, но также помочь избежать новых атак.

- Но все же: хватит ли Евросоюзу электроэнергии на собственные нужды, если он будет экспортировать ее в Украину?

- На данный момент мы можем быть спокойны по этому поводу. Но ситуация может измениться, если одновременно возникнут несколько угроз. К примеру, если французские АЭС снова заработают гораздо позже или не заработают вообще из-за рисков. Ведь часть реакторов отключена из-за возникших трещин и могут потребоваться дополнительные ремонтные работы, которые приведут к существенным задержкам.

Но самое главное: если у нас будет очень холодная зима, ситуация будет настолько критической, что мы будем радоваться, если не будем дополнительно поставлять электроэнергию Украине. Поэтому, прежде всего, речь идет о том, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру в Украине, чтобы она могла сама себя обеспечивать энергией. Это во многом зависит от того, будут ли продолжаться атаки России и как их будут отражать. Поэтому нужно - наряду с поддержкой Украины в восстановлении - с помощью различных технологий, в частности противовоздушной обороны, защитить украинскую инфраструктуру от дальнейших разрушений.

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