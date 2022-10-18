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Восстановление разрушенного здания в Черниговской областиФото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
ПолитикаЕвропа

ЕС может восстановить Украину, не рискуя кредитным рейтингом

Ольга Лебедева
46 мин. назад

По оценке рейтингового агентства Scope, в ближайшие десятилетия ЕС может предоставить Украине до 350 млрд евро, не теряя при этом свой кредитный рейтинг AAA.

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По оценке рейтингового агентства Scope, Европейский Союз может финансировать восстановление разрушенной войной Украины, не рискуя потерять свой высокий кредитный рейтинг. "ЕС может потратить сотни миллиардов евро, чтобы справиться с исторической задачей восстановления Украины, не ставя под угрозу свой рейтинг AAA", - указывается в исследовании Scope, о котором сообщает Reuters во вторник, 18 октября.

Обязательным условием при этом является предоставление ЕС статуса привилегированного кредитора, который гарантирует возврат денег даже в случае государственного банкротства Украины, отмечается далее.

ЕС может предоставить Украине до 350 млрд евро

По мнению экспертов Scope, помощь ЕС Украине в ближайшие десятилетия может превысить 100 миллиардов евро, возможно ее объемы даже возрастут до 350 миллиардов евро. Тем самым Украина, которой после войны будет необходимо восстанавливать инфраструктуру, возможно, станет самым крупным должником ЕС, если Италия и другие страны - члены Евросоюза, как и планируется, до 2058 года погасят свои кредиты из фонда восстановления Next Generation EU, указывается в документе.

"Такая поддержка Украины приведет к значительному увеличению выпуска еврооблигаций и еще более усилит присутствие ЕС на рынках капитала", - уверен автор исследования Алвис Леннх-Юнус. При этом он указал на наличие рисков и побочных эффектов. "Качество активов ЕС будет ухудшаться, по меньшей мере, до тех пор, пока не будет повышаться кредитоспособность Украины", - уверен аналитик.

Кредитоспособность Украины агентство Scope оценивает на уровне CC с негативным прогнозом, что отражает сравнительно высокий риск дефолта. Если этой стране будет предоставлено 350 миллиардов евро, то ей придется выплачивать Брюсселю ежегодно около 10 миллиардов на протяжении четырех десятилетий, отмечается далее.

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