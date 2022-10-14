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План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

9 ч. назад

Очередь из желающих занять место президента достигла рекордного минимума. Кремль дал трещину, в лицо президенту высказались все, кто до этого сдерживался. Эрдоган готовит площадку для переговорного процесса Киева и Москвы. Полным ходом идет подготовка вокальных конкурсов в Гааге. Регистрация на философский рейс в бункер окончена. Смотрите в 235-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/plan-putina-peregovory-ot-erdogana-evrovidenie-v-gaage-zapovednik-vypusk-235-161022/video-63456924

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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