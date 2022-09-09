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Поврежденный дом в Киеве на улице Чернобыльской, 9а
Поврежденный дом в Киеве на улице Чернобыльской, 9аФото: Askon
ОбществоУкраина

Как Киев отстраивает поврежденные после обстрелов дома

Александр Куницкий
11 мин. назад

В столице Украины в результате обстрелов со стороны войск РФ повреждены сотни инфраструктурных объектов, среди которых и жилые дома. Как происходит их восстановление?

https://www.dw.com/ru/kak-kiev-otstraivaet-povrezdennye-posle-obstrelov-doma/a-63069267

Из-за массированных ракетных обстрелов российской армии в Киеве с начала войны повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Несмотря на продолжающуюся войну, в столице Украины идет восстановление разрушенного. Закончить работы на ряде объектов столичные власти обещают к началу отопительного сезона. DW посетила две наиболее пострадавшие многоэтажки и поговорила со строителями и жителями о ходе восстановления.

Успеть до холодов

"Работают строители очень хорошо. Они стараются семь дней в неделю", - говорит Тамара Герасименко, жительница 16-этажки на улице Чернобыльской, 9а. Вместе с несколькими другими жителями дома она с самого утра пришла посмотреть, как продвигается его восстановление.

Российская ракета попала в многоэтажку утром 15 марта и нанесла значительные повреждения. В частности, был разрушен подъезд, а на фасаде дома повреждена газовая труба, идущая на верхние этажи. Это повлекло за собой масштабный пожар, огонь мгновенно распространился по дому - из 126 квартир сгорели 76, остальные пострадали от воды и копоти. В то время в доме находились 30 процентов жильцов, вспоминает Герасименко. Спасателям удалось вывести более 40 человек, но четверо погибли.

Тамара Герасименко
Тамара ГерасименкоФото: Oleksandr Kunytskyi/DW

С тех пор люди живут без собственной крыши над головой. "Кто-то временно снимает жилье, кто-то у родственников, а кто-то за границей. Лично я снимаю квартиру в Киеве", - объясняет Герасименко и добавляет, что все очень хотят поскорее вернуться в свои квартиры.

Чтобы это произошло, здесь каждый день работают в среднем 100 строителей, объясняет Денис Титов, руководитель проекта компании "Аскон", занимающейся восстановлением дома. "Мы рассчитываем успеть до отопительного сезона - середины октября или ноября", - уточняет он в разговоре с DW. Правда, признается Титов, есть определенные задержки с материалами из-за войны: "Раньше можно было быстро заказать на заводе Knauf стройматериалы. Сейчас этот завод не работает, поэтому специально привозили штукатурку Knauf из Молдовы".

Дом не рухнул благодаря конструктивным особенностям

К работе компания "Аскон" приступила в начале апреля - после того, как в ходе обследования несущих конструкций была установлена пригодность дома к дальнейшему использованию. "Сначала жители говорили, что не будут здесь жить. Действительно, повреждения казались значительными. Но этот дом простоит еще долго, единственный его минус - несовременная планировка", - продолжает Титов.

Денис Титов
Денис ТитовФото: Oleksandr Kunytskyi/DW

По его словам, выдержать мощный взрыв многоэтажке удалось благодаря ее конструктивным особенностям: "Повезло, что этот дом делали по сейсмостойкому проекту. Таких всего 30 на весь Киев. Если бы не этот фактор, то последствия были бы хуже - пришлось бы разбирать полностью".

Демонтажные и подготовительные работы продолжались полтора месяца. "Вывезли очень много мусора, все было в пыли", - вспоминает Титов. Сейчас строители уже утепляют фасад, делают ремонт в квартирах: "Дом будет лучше, чем прежде. В частности, будет новая электропроводка, новые лифты, счетчики газа в квартире, утепление фасада, новые энергосберегающие окна. В каждой квартире будет современный ремонт, сантехника".

Единственное, что не входит в пакет восстановления дома, - мебель в квартирах. Но здесь на помощь придут волонтеры, отмечает Тамара Герасименко: "Уже пообещали предоставить мебель, подушки, посуду тем, у кого совсем ничего не осталось".

Квартиры над бездной

Значительные разрушения также получил 26-этажный дом, расположенный по адресу проспект Лобановского, 6а. Российская ракета 26 февраля пробила в одной из секций здания дыру с 17-го по 21-й этажи. Таким образом, верхние квартиры просто зависли в воздухе. Был риск проседания, поэтому в начале апреля жильцы решили собирать средства на восстановление дома.

Дом в Киеве по адресу Чернобыльская, 9а, поврежденный после попадания ракеты
Так после попадания ракеты выглядит дом в Киеве по адресу Чернобыльская, 9аФото: Askon

"К тому времени государству было не до восстановления домов. Поэтому решили собирать средства, за которые установили опоры между этажами. Также разобрали завалы", - делится координатор инициативной группы по восстановлению дома Елена Чумакова. Всего удалось собрать почти 2 млн гривен, из которых потратили 1,3 млн.

Уже в начале мая к процессу подключились местные власти, которые провели экспертизу. Вердикт - восстановить дом можно, но надо разбирать верхние этажи. Три месяца строители проводили их демонтаж. Несмотря на это, многие продолжали жить в уцелевших квартирах.

"Все лето в шуме, пыли. Да и сейчас стоит грохот. Но это не раздражает, ведь мы радуемся, что дом отстраивают. Мы не очень верили, что работы начнутся так быстро", - признается Чумакова. По ее словам, специалисты, проводившие экспертизу, подсчитали - восстановление дома обойдется в 57 млн гривен. Эти деньги киевские власти уже выделили. Поэтому остаток собранных средств Чумакова предлагает отдать людям, у которых квартиры полностью разрушены и не осталось даже посуды.

Впрочем, восстановить это здание до начала отопительного сезона не удастся, предупреждает Александр Акимов, директор коммунального предприятия "Жилинвестстрой-УКБ", которое Киевская городская военная администрация назначила ответственным за восстановление всех поврежденных жилых домов в столице.

"На проспекте Лобановского технологически невозможно ускорить процесс. Ведь много времени заняла разборка верхних этажей, а также восстановление монолитного каркаса. Другие работы пока невозможно выполнять, потому что нужно ждать пока наберет прочности бетон", - объяснил Акимов в беседе с DW. Кроме того, по его словам, если будет минусовая температура, то невозможно будет производить утепление фасада: "Я думаю, завершение восстановления этого дома будет в марте-апреле следующего года".

В Киеве обещают восстановить все дома

Всего в Киеве повреждено 238 многоквартирных домов, из которых значительные разрушения имеют 16, добавляет Акимов. "Сильнее всего повреждены здания на улицах Чернобыльской и Лобановского. Везде было проведено обследование и установлено, что все дома можно восстановить. В настоящее время работу координируют две компании, ставшие генподрядчиками. В общей сложности работает пару десятков строительных компаний как субподрядчиков", - говорит директор "Жилинвестстрой-УКБ".

Из городского бюджета на проведение восстановительных работ 16 домов власти Киева выделили около 600 млн гривен. Но эта цифра может возрасти по завершении экспертизы в некоторых домах, отмечает Акимов: "В настоящее время стройработы уже ведутся на 11 домах, а еще для пяти разрабатываются проекты, и ожидаем, что работы там начнутся с октября".

Кроме того, еще 200 миллионов гривен выделил Кабинет министров Украины. "Эти средства пойдут на дома, где взрывной волной выбило окна и тому подобное. Таких 232, но их количество постоянно увеличивается. Ведь люди возвращаются и обращаются в районные администрации по поводу ремонта", - резюмировал Акимов.

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