Как Киев отстраивает поврежденные после обстрелов дома

Из-за массированных ракетных обстрелов российской армии в Киеве с начала войны повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Несмотря на продолжающуюся войну, в столице Украины идет восстановление разрушенного. Закончить работы на ряде объектов столичные власти обещают к началу отопительного сезона. DW посетила две наиболее пострадавшие многоэтажки и поговорила со строителями и жителями о ходе восстановления.
Успеть до холодов
"Работают строители очень хорошо. Они стараются семь дней в неделю", - говорит Тамара Герасименко, жительница 16-этажки на улице Чернобыльской, 9а. Вместе с несколькими другими жителями дома она с самого утра пришла посмотреть, как продвигается его восстановление.
Российская ракета попала в многоэтажку утром 15 марта и нанесла значительные повреждения. В частности, был разрушен подъезд, а на фасаде дома повреждена газовая труба, идущая на верхние этажи. Это повлекло за собой масштабный пожар, огонь мгновенно распространился по дому - из 126 квартир сгорели 76, остальные пострадали от воды и копоти. В то время в доме находились 30 процентов жильцов, вспоминает Герасименко. Спасателям удалось вывести более 40 человек, но четверо погибли.
С тех пор люди живут без собственной крыши над головой. "Кто-то временно снимает жилье, кто-то у родственников, а кто-то за границей. Лично я снимаю квартиру в Киеве", - объясняет Герасименко и добавляет, что все очень хотят поскорее вернуться в свои квартиры.
Чтобы это произошло, здесь каждый день работают в среднем 100 строителей, объясняет Денис Титов, руководитель проекта компании "Аскон", занимающейся восстановлением дома. "Мы рассчитываем успеть до отопительного сезона - середины октября или ноября", - уточняет он в разговоре с DW. Правда, признается Титов, есть определенные задержки с материалами из-за войны: "Раньше можно было быстро заказать на заводе Knauf стройматериалы. Сейчас этот завод не работает, поэтому специально привозили штукатурку Knauf из Молдовы".
Дом не рухнул благодаря конструктивным особенностям
К работе компания "Аскон" приступила в начале апреля - после того, как в ходе обследования несущих конструкций была установлена пригодность дома к дальнейшему использованию. "Сначала жители говорили, что не будут здесь жить. Действительно, повреждения казались значительными. Но этот дом простоит еще долго, единственный его минус - несовременная планировка", - продолжает Титов.
По его словам, выдержать мощный взрыв многоэтажке удалось благодаря ее конструктивным особенностям: "Повезло, что этот дом делали по сейсмостойкому проекту. Таких всего 30 на весь Киев. Если бы не этот фактор, то последствия были бы хуже - пришлось бы разбирать полностью".
Демонтажные и подготовительные работы продолжались полтора месяца. "Вывезли очень много мусора, все было в пыли", - вспоминает Титов. Сейчас строители уже утепляют фасад, делают ремонт в квартирах: "Дом будет лучше, чем прежде. В частности, будет новая электропроводка, новые лифты, счетчики газа в квартире, утепление фасада, новые энергосберегающие окна. В каждой квартире будет современный ремонт, сантехника".
Единственное, что не входит в пакет восстановления дома, - мебель в квартирах. Но здесь на помощь придут волонтеры, отмечает Тамара Герасименко: "Уже пообещали предоставить мебель, подушки, посуду тем, у кого совсем ничего не осталось".
Квартиры над бездной
Значительные разрушения также получил 26-этажный дом, расположенный по адресу проспект Лобановского, 6а. Российская ракета 26 февраля пробила в одной из секций здания дыру с 17-го по 21-й этажи. Таким образом, верхние квартиры просто зависли в воздухе. Был риск проседания, поэтому в начале апреля жильцы решили собирать средства на восстановление дома.
"К тому времени государству было не до восстановления домов. Поэтому решили собирать средства, за которые установили опоры между этажами. Также разобрали завалы", - делится координатор инициативной группы по восстановлению дома Елена Чумакова. Всего удалось собрать почти 2 млн гривен, из которых потратили 1,3 млн.
Уже в начале мая к процессу подключились местные власти, которые провели экспертизу. Вердикт - восстановить дом можно, но надо разбирать верхние этажи. Три месяца строители проводили их демонтаж. Несмотря на это, многие продолжали жить в уцелевших квартирах.
"Все лето в шуме, пыли. Да и сейчас стоит грохот. Но это не раздражает, ведь мы радуемся, что дом отстраивают. Мы не очень верили, что работы начнутся так быстро", - признается Чумакова. По ее словам, специалисты, проводившие экспертизу, подсчитали - восстановление дома обойдется в 57 млн гривен. Эти деньги киевские власти уже выделили. Поэтому остаток собранных средств Чумакова предлагает отдать людям, у которых квартиры полностью разрушены и не осталось даже посуды.
Впрочем, восстановить это здание до начала отопительного сезона не удастся, предупреждает Александр Акимов, директор коммунального предприятия "Жилинвестстрой-УКБ", которое Киевская городская военная администрация назначила ответственным за восстановление всех поврежденных жилых домов в столице.
"На проспекте Лобановского технологически невозможно ускорить процесс. Ведь много времени заняла разборка верхних этажей, а также восстановление монолитного каркаса. Другие работы пока невозможно выполнять, потому что нужно ждать пока наберет прочности бетон", - объяснил Акимов в беседе с DW. Кроме того, по его словам, если будет минусовая температура, то невозможно будет производить утепление фасада: "Я думаю, завершение восстановления этого дома будет в марте-апреле следующего года".
В Киеве обещают восстановить все дома
Всего в Киеве повреждено 238 многоквартирных домов, из которых значительные разрушения имеют 16, добавляет Акимов. "Сильнее всего повреждены здания на улицах Чернобыльской и Лобановского. Везде было проведено обследование и установлено, что все дома можно восстановить. В настоящее время работу координируют две компании, ставшие генподрядчиками. В общей сложности работает пару десятков строительных компаний как субподрядчиков", - говорит директор "Жилинвестстрой-УКБ".
Из городского бюджета на проведение восстановительных работ 16 домов власти Киева выделили около 600 млн гривен. Но эта цифра может возрасти по завершении экспертизы в некоторых домах, отмечает Акимов: "В настоящее время стройработы уже ведутся на 11 домах, а еще для пяти разрабатываются проекты, и ожидаем, что работы там начнутся с октября".
Кроме того, еще 200 миллионов гривен выделил Кабинет министров Украины. "Эти средства пойдут на дома, где взрывной волной выбило окна и тому подобное. Таких 232, но их количество постоянно увеличивается. Ведь люди возвращаются и обращаются в районные администрации по поводу ремонта", - резюмировал Акимов.