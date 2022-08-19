  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Украина

Западные эксперты о войне в Украине

6 ч. назад

Сегодня - День независимости Украины. 24 февраля Путин напал на Украину. Тогда создалось впечатление, что в Кремле рассчитывали на быстрый результат. Однако на фоне ожесточенного сопротивления украинцев и больших потерь войскам РФ пришлось отступить от Киева. На юге и востоке продвижение остановилось, но война продолжается. Что думают западные эксперты о том, как события будут развиваться дальше?

https://www.dw.com/ru/zapadnye-exsperty-o-vojne-v-ukraine-proschetah-putina-i-kak-vojna-izmenila-nemcev-dw-novosti/video-62917622
Пропустить раздел Больше видеосюжетов

Больше видеосюжетов

external

Немцы нашли замену российскому газу?

А также в выпуске: ждать ли ударов по украинским гособъектам и что знают спецслужбы США? DW Новости (23.08.2022)
23 августа 2022 г.
30:49 мин.
external

Что ждать Кремлю от Берлина

А также в выпуске: Кто на самом деле мог убить дочь Александра Дугина? DW Новости (22.08.2022)
22 августа 2022 г.
29:47 мин.
external

Что может произойти на ЗАЭС

Также в выпуске: Усидит ли Шольц в кресле канцлера? DW Новости (19.08.2022)
19 августа 2022 г.
30:15 мин.
Смотреть другие видеосюжеты
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В Киеве в День независимости Украины, 24 августа 2022 г.

День независимости Украины: праздник под вой сирен

Конфликты
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Табличка "Яндекс" показывает в одну сторону, а отколовшаяся от неё другая табличка с зеркальным написанием названия компании идёт в другую и "говорит": "Мы пойдем другим путем" - карикатура DW

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

Свобода слова
23 августа 2022 г.
Россия

Беларусь

Участница акций солидарности с задержанными во время протестов в Беларуси

Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда

Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда

Политика
6 ч. назад
Беларусь

Украина

Противотанковые ежи в Киеве

Полгода войны России против Украины. Три истории

Полгода войны России против Украины. Три истории

Конфликты
17 ч. назад
Украина

Германия

"Мировая водородная премьера" гласит надпись на вышедшем на линию поезде Alstom Coradia iLint

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Экономика и бизнес
7 ч. назад
Германия
На главную страницу