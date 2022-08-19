Западные эксперты о войне в Украине

6 ч. назад 6 ч. назад

Сегодня - День независимости Украины. 24 февраля Путин напал на Украину. Тогда создалось впечатление, что в Кремле рассчитывали на быстрый результат. Однако на фоне ожесточенного сопротивления украинцев и больших потерь войскам РФ пришлось отступить от Киева. На юге и востоке продвижение остановилось, но война продолжается. Что думают западные эксперты о том, как события будут развиваться дальше?