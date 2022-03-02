Первая неделя войны в Киеве завершилась временным затишьем

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Гуманитарная ситуация в Киеве далека от катастрофической, но из-за новостей об обстрелах мирного населения в других городах тревога растет. Паники среди киевлян нет. Город готовится к атакам. Репортаж DW.
После относительно спокойных двух последних дней и ночи на седьмой день обороны Киева на столичных улицах снова появились прохожие и частные автомобили. В магазинах исчезли наблюдавшиеся в последние дни уличные очереди, возобновили работу частные аптеки. Коммунальное хозяйство работает стабильно. Так же, как и городской транспорт, который после уличных боев прошедшей недели сократил графики движения и маршруты. Однако чувство тревоги у киевлян растет - из-за сообщений о масштабных ракетных обстрелах и бомбардировках российскими войсками жилых кварталов Харькова, Чернигова, Житомира и других городов.
Еда, питьевая вода и лекарства снова стали главными проблемами, которые киевлянам пришлось решать на седьмой день обороны столицы. В этот день открылись многие маленькие магазинчики, а в крупных супермаркетах основных торговых сетей возобновлен подвоз продовольствия. Лишенные роскоши иметь свежую молочную продукцию, овощи и фрукты покупатели сметали их иногда даже не с полок, а с передвижных стеллажей. Но очередей, выстроившихся на улице, уже не было. Как не было хлеба и других мучных изделий и круп.
За лекарствами очереди еще остаются, но небольшие. Кроме аптек госкомпании "Фармация" в этот день в Киеве заработали и некоторые частные аптечные системы, откликнувшиеся на призыв гуманитарного штаба, который начал работать в столице. Этот штаб координирует гуманитарную помощь для районов и пригородов, наиболее пострадавших от тяжелых уличных боев на севере города, в Буче и близ Гостомеля. Вышло распоряжение о способе получения рецептов на инсулиновые лекарства в центрах медико-санитарной помощи и в консультативно-диагностических центрах. Власти призвали киевлян позаботиться об одиноких и пожилых людях, обеспечить их необходимыми медикаментами.
Всюду можно заметить трогательное отношение друг к другу и взаимную помощь оставшихся в Киеве жителей. Корреспондента DW близ его жилья в центре города остановила незнакомая молодая женщина и детально расспросила об ассортименте продуктов в ближайшем супермаркете. А услышав об ограниченном выборе, тут же вытащила из сумки несколько готовых к употреблению продуктовых наборов. "Я работаю на скорой, нас там безвозмездно кормят и еще дают с собой домой. Я это все сама съесть не могу, поэтому все равно раздам соседям", - сказала она.
Первый с начала полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину социологический опрос украинцев группой "Рейтинг" продемонстрировал впечатляющие результаты. Согласно ему, почти 90 процентов опрошенных верят в способность их государства отразить нападение России. 98 процентов опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, еще 93 - поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского, 84 процента поддерживают действия местных властей.
Хорошие новости пришли и для получателей социальной помощи. Несмотря на тяжелую военную ситуацию, Пенсионный фонд Украины провел начисление пенсий за март 2022 года и приступил к передаче сведений уполномоченным на выплату пенсий банкам и "Укрпочте" повышенных пенсий для более 10 миллионов человек.
Минобороны сообщило о стабилизации ситуации на главных направлениях наступления вражеских сил, а также первые успехи украинских военных по переходу в контратаки и освобождению Горловки на оккупированной на протяжении последних лет территории Донбасса.
Все это добавило оптимизма киевлянам, живо обсуждавшим эти новости на станциях метро, где они укрываются от ракетно-бомбовых ударов России. Хотя сирены в столице выли уже не так часто, как в прошлые дни, местные власти подсчитали, что в этих хранилищах нашли убежище почти 15 тысяч человек. На нескольких центральных станциях метро, где не останавливаются поезда, люди разместились в вагонах, которые не задействованы в движении и выставлены вдоль платформ. Интервал движения по другому пути составляет около 40 минут. Большинство людей используют метро, чтобы добраться до ключевых узловых транспортных станций, одной из которых стал Центральный киевский железнодорожный вокзал.
Атмосфера на вокзале напоминает фрагменты из фильмов о вокзалах во время Второй мировой войны. Здесь сосредоточилось множество людей, стремящихся уехать в западном направлении. Среди них много беженцев из охваченных тяжелыми боями областей юга и востока Украины. Четкая довоенная ситуация с движением и продажей билетов превратилась в хаос. Люди мечутся между кассами, выстаивают длинную очередь к информационному окну, но не могут получить необходимые им сведения. По расписанию отправляются только литерные поезда, а о дополнительных часто не успевают сообщить пассажирам.
Однако стоит лишь такому поезду подойти к платформе, как люди мгновенно откуда-то об этом узнают и начинают штурмовать вагоны. Давка образуются на всех входах, и здесь тревога и нервозность часто выплескиваются в раздражительность и работу локтями. В каждое купе или отделение плацкартного вагона набивается по 8-10 пассажиров, многие с маленькими детьми. Билеты никто не проверяет, многих есть возможность проехать бесплатно.
Вырос и уровень тревоги киевлян. Люди шокированы атаками оккупантов против гражданского населения, масштабными ракетными и бомбовыми ударами, наносимыми российской армией по жилым кварталам восточных и северных городов Украины.
В Киеве также ждут усиления боевых действий. Мэр столицы Виталий Кличко предупредил о намерениях врага окружить Киев. На улицах появились баррикады из мешков с песком, кое-где дороги перегорожены противотанковыми ежами или кучами песка, сброшенными на асфальт с грузовиков.
Часть гражданского населения, из числа тех, у кого есть возможность и желание, собирает вещи и пытается покинуть Киев, надеясь избежать опасности. Но многие - либо вынужденно, либо добровольно - остаются дома.
"Мой муж и невестка работают на теплоэлектроцентралях и в газовой службе. Сын ушел в тероборону. Они сознательно отказались уезжать, да нам и некуда. Мы остаемся. Будем надеяться, что все в конце концов пройдет", - сказала DW женщина, выгуливавшая собачку.
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