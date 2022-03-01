Байден: Российский диктатор заплатит большую цену за войну в Украине

В своем обращении к нации президент Джо Байден резко осудил президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину, назвав его "российским диктатором". Путин попытался "сотрясти устои свободного мира", однако "сильно просчитался", заявил Байден, выступая вечером 1 марта в Конгрессе США. По словам Байдена, Путин начал войну "преднамеренно и безосновательно", он решил отвергнуть усилия по решению конфликта дипломатическими средствами. Даже, если ему удастся добиться успехов в ходе войны, в перспективе он "заплатит большую цену" за нее, заявил президент США.

Как заметил Байден, Путин "думал, что мир отвернется, когда он нападет на Украину", а вместо этого натолкнулся в этой стране на "стену силы, которой он не мог себе представить". "Если диктаторов не останавливать, то они сотворят еще больший хаос", - сказал Байден. Именно по этой причине была создана НАТО. По его словам, Путин "думал, что он может вносить раскол на Западе, и НАТО не будет на это реагировать". "Путин ошибся", - сказал Байден. В соперничестве между демократиями и автократиями первые принимают вызов, и "мир делает однозначный выбор в пользу мира и безопасности".

Байден похвалил мужество украинцев, сопротивляющихся российской агрессии

Байден похвалил "бесстрашие, мужество и решимость" украинцев и их президента Зеленского, сопротивляющихся российской агрессии, которые "восхищают мир". По его мнению, Путин никогда не сможет добиться расположения к себе украинского народа. "Путин может окружить Киев танками, однако ему никогда не удастся завоевать сердца и души украинцев", - сказал он. По словам Байдена, российскому диктатору никогда не удастся уничтожить любовь украинцев к свободе.

В результате введенных странами Запада санкций против России Путин оказался "изолированным от мира как никогда ранее", а российская экономика уже ощутила их действие, заявил Байден. Он объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов вслед за ЕС, Великобританией и Канадой, что, по его словам, будет способствовать дальнейшей изоляции РФ. Он также объявил о намерении закрыть России доступ к технологиям, что в перспективе ослабит российскую армию. "Когда напишут историю этой эпохи, война Путина против Украины оставит после себя ослабленную Россию и укрепит остальной мир", - сказал президент США. По его словам, свобода всегда побеждает тиранию.

Смотрите также:

Война в Украине - 01.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Киев - Брюссель, 1 марта. Свое обращение украинский лидер завершил словами: "Покажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

Война в Украине - 01.03.2022 1 марта вечером в Киеве произошли взрывы около телевышки. По данным властей, снаряды "попали в аппаратную", после чего возникли проблемы с трансляцией ряда телеканалов.

Война в Украине - 01.03.2022 Город готовится к обороне. Противотанковые ежи и баррикады из песка на Майдане. Киев, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Вооруженные украинские добровольцы на разрушенном мосту под Киевом, 1 марта

Война в Украине - 01.03.2022 В России продолжаются антивоенные протесты. Представители самых разных профессиональных сообществ и организаций публикуют открытые письма с требованием прекратить кровопролитие. Этот транспарант можно было увидеть над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности в Нью-Йорке, 28 февраля. Ситуация в Украине стала причиной созыва чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также начавшейся в этот день.

Война в Украине - 01.03.2022 Отец прощается с семьей. Этот снимок сделан во Львове перед отправкой автобуса в Польшу, 1 марта. Страны Европейского союза принимают совместные меры по приему и размещению украинских беженцев. Беда, охватившая соседнюю страну, объединила европейцев в стремлении помочь людям.

Война в Украине - 01.03.2022 Харьков, второй по величине город Украины, подвергся обстрелу. Здания на площади Свободы, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Разрушения в Харькове 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину. Президент страны Владимир Зеленский назвал удар по центру этого города "неприкрытым террором".

Война в Украине - 01.03.2022 Внутри здания администрации в Харькове, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

Война в Украине - 01.03.2022 Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

Война в Украине - 01.03.2022 Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

Война в Украине - 01.03.2022 Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины. Автор: Николай Пермяков

