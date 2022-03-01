 Байден: Российский диктатор заплатит большую цену за войну в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2022

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Мир

Байден: Российский диктатор заплатит большую цену за войну в Украине

Путин начал войну против Украины "преднамеренно и безосновательно", заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. В перспективе Путин "заплатит большую цену" за эту войну.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

В своем обращении к нации президент Джо Байден резко осудил президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину, назвав его "российским диктатором". Путин попытался "сотрясти устои свободного мира", однако "сильно просчитался", заявил Байден, выступая вечером 1 марта в Конгрессе США. По словам Байдена, Путин начал войну "преднамеренно и безосновательно", он решил отвергнуть усилия по решению конфликта дипломатическими средствами. Даже, если ему удастся добиться успехов в ходе войны, в перспективе он "заплатит большую цену" за нее, заявил президент США.

Как заметил Байден, Путин "думал, что мир отвернется, когда он нападет на Украину", а вместо этого натолкнулся в этой стране на "стену силы, которой он не мог себе представить". "Если диктаторов не останавливать, то они сотворят еще больший хаос", - сказал Байден. Именно по этой причине была создана НАТО. По его словам, Путин "думал, что он может вносить раскол на Западе, и НАТО не будет на это реагировать". "Путин ошибся", - сказал Байден. В соперничестве между демократиями и автократиями первые принимают вызов, и "мир делает однозначный выбор в пользу мира и безопасности".

Байден похвалил мужество украинцев, сопротивляющихся российской агрессии

Байден похвалил "бесстрашие, мужество и решимость" украинцев и их президента Зеленского, сопротивляющихся российской агрессии, которые "восхищают мир". По его мнению, Путин никогда не сможет добиться расположения к себе украинского народа. "Путин может окружить Киев танками, однако ему никогда не удастся завоевать сердца и души украинцев", - сказал он. По словам Байдена, российскому диктатору никогда не удастся уничтожить любовь украинцев к свободе.

В результате введенных странами Запада санкций против России Путин оказался "изолированным от мира как никогда ранее", а российская экономика уже ощутила их действие, заявил Байден. Он объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов вслед за ЕС, Великобританией и Канадой, что, по его словам, будет способствовать дальнейшей изоляции РФ. Он также объявил о намерении закрыть России доступ к технологиям, что в перспективе ослабит российскую армию. "Когда напишут историю этой эпохи, война Путина против Украины оставит после себя ослабленную Россию и укрепит остальной мир", - сказал президент США. По его словам, свобода всегда побеждает тиранию.   

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    Автор: Николай Пермяков


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Война в Украине: кадры из обстрелянного Харькова, обстановка в стране ухудшается. DW Новости (01.03.2022)

 

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