Российское вторжение в Украину: бои в Херсоне, обстрелы Харькова и Киева

Российские войска во вторник, 1 марта, продолжили наносить удары по населенным пунктам во многих регионах Украины. Самые горячие точки сейчас - Херсон, ряд районов к северо-западу от Киева и Харьков, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Его комментарий приводится в Telegram-канале Верховной рады.

"Сейчас самая горячая точка - это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных сил, территориальной обороны - с российскими оккупантами", - сказал Арестович. Накануне российские войска окружили Херсон. "На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты", - написал мэр города Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook. При этом позднее он сообщил, что по состоянию на утро 1 марта город по-прежнему находится под контролем Киева.

Минобороны России сообщало о блокировке Херсона еще утром 27 февраля. Представитель ведомства Игорь Конашенков утверждал, что военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Власти Харькова сообщили о погибших мирных жителях

Утром 1 марта власти в Харькове заявили об обстреле здания областной администрации на площади Свободы. В соцсетях появились видео мощного взрыва возле здания администрации и его последствий. Момент атаки показал в своем Telegram-канале также советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По данным областного МЧС, во время обстрела пострадали шесть человек, включая ребенка. Днем ранее, 28 февраля, власти города сообщали о по меньшей мере 11 погибших и десятках раненых в результате обстрела жилых кварталов Харькова российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел Харькова является "военным преступлением", за которым последует международный трибунал. В видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента, Зеленский призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия РФ и признать их актом "государственного терроризма".

"История повторяется" - Зеленский об обстреле Бабьего Яра

1 марта во второй половине дня российская армия обстреляла телебашню в Киеве, сообщили МВД и Верховная рада Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пяти погибших и пяти пострадавших в результате этого обстрела.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ракета попала в Бабий Яр, где находится мемориал жертвам Холокоста. Президент Украины также подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра. "Зачем 80 лет повторять "никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще пять жизней потеряно. История повторяется", - написал Зеленский в Twitter.

Тем временем снимки со спутников, сделанные 28 февраля, зафиксировали 60-километровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. Колонна растянулась от подступов к аэродрому "Гостомель" на юге (в 25 км от центра Киева) до окрестностей деревни Прибирск на севере, сообщила американская спутниковая компания Maxar. В Украине усиливаются опасения по поводу надвигающихся новых массированных атак российских войск на Киев и другие города страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в очередной раз заявил, что "удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". Группировка вооруженных сил России, по его словам, "продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

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