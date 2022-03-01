 Глава дипломатии ЕС назвал нападение РФ на Харьков нарушением законов войны | Новости из Германии об Украине | DW | 01.03.2022

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Украина

Глава дипломатии ЕС назвал нападение РФ на Харьков нарушением законов войны

Жозеп Боррель осудил обстрел гражданской инфраструктуры Харькова российскими военными, отметив "непоколебимую" поддержку Украины со стороны Брюсселя.

Здание харьковской областной администрации после обстрела, 1 марта 2022 года

Здание харьковской областной администрации после обстрела

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил с резким осуждением российской бомбардировки гражданских объектов в Харькове, втором по величине городе Украины. "Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы войны. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты", - написал глава дипломатии ЕС в Twitter во вторник, 1 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Харькова является "военным преступлением", за которым последует международный трибунал. В видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента, Зеленский призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия РФ и признать их актом "государственного терроризма".

Ранее глава харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал в своем Telegram-канале видео с кадрами взрыва на площади в центре Харькова. "Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град", а также крылатых ракет", - сказал он, добавив, что сейчас подсчитываются жертвы среди гражданского населения. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ракетного обстрела Харьковской обладминистрации погибли более 10 человек и свыше 20 получили ранения.

Российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". При этом в соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских обстрелов жилых районов, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

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