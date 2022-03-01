Глава дипломатии ЕС назвал нападение РФ на Харьков нарушением законов войны

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил с резким осуждением российской бомбардировки гражданских объектов в Харькове, втором по величине городе Украины. "Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы войны. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты", - написал глава дипломатии ЕС в Twitter во вторник, 1 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Харькова является "военным преступлением", за которым последует международный трибунал. В видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента, Зеленский призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия РФ и признать их актом "государственного терроризма".

Ранее глава харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал в своем Telegram-канале видео с кадрами взрыва на площади в центре Харькова. "Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град", а также крылатых ракет", - сказал он, добавив, что сейчас подсчитываются жертвы среди гражданского населения. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ракетного обстрела Харьковской обладминистрации погибли более 10 человек и свыше 20 получили ранения.

Российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". При этом в соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских обстрелов жилых районов, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

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