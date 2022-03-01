 Глава дипломатии ЕС поблагодарил белорусов за акции против войны РФ с Украиной | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.03.2022

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Беларусь

Глава дипломатии ЕС поблагодарил белорусов за акции против войны РФ с Украиной

Жозеп Боррель подчеркнул храбрость жителей Беларуси, выступивших против решения Лукашенко поддержать Россию в агрессии в адрес Украины.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступает в Брюсселе

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель с одобрением отозвался об участниках белорусских акций против военного вторжения России в Украину. "Многие из вас пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь. Теперь вы выступаете против войны России в Украине и решения Лукашенко поддержать Москву. Спасибо за вашу храбрость. ЕС вместе с вами", - заявил глава дипломатии ЕС в понедельник, 28 февраля.

Объявление Москвой 24 февраля полномасштабной войны против Украины, названной Кремлем "специальной военной операцией в Донбассе", вызвало резкое осуждение множества стран. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады.

Лидеры белорусской оппозиции призвали сограждан к протестам в свете введения российских войск в Украину. Правитель Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подтвердил, что с территории республики были выпущены ракеты по украинским позициям. Лукашенко объяснил это тем, что Киев якобы готовился "нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российской группировки". По оценке правозащитного центра "Весна", в тот же день на антивоенных протестах в белорусских городах были задержаны сотни человек.

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