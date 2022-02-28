Наступление Путина в Украине: что предпримет армия РФ на новом этапе?

Наступление российских войск в Украине продвигается не так быстро, как многие ожидали. "Вооруженным силам РФ не удается добиться прогресса, на который они рассчитывали. Они испытывают проблемы, связанные с логистикой и сильным сопротивлением Украины", - сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в воскресенье, 27 февраля.

Аналогичные данные приводит и Пентагон, по оценке которого, в последние дни Москва была разочарована медленным продвижение войск из-за неожиданно серьезного украинского отпора и неспособности добиться полного господства в воздухе. Американский "Институт по изучению войны" также отмечает, что сопротивление украинской армии остается весьма эффективным, несмотря на огромное преимущество россиян в огневой мощи.

Россия не ожидала столь успешного сопротивления армии Украины

По мнению российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, даже в США были готовы к тому, что "украинское организованное сопротивление рухнет в течение 72 часов и, возможно, перерастет в партизанскую войну". "Поэтому они поставляли до начала войны вооружения, которые могут использовать партизанские отряды: например, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, переносные ракетные комплексы Javelin и другое противотанковое оружие", - отметил аналитик в беседе с DW.

Российское военное руководство было застигнуто врасплох отсутствием заметного эффекта от своей воздушной кампании, считает военный эксперт британского аналитического центра Chatham House Матье Булег. В первые часы после вторжения российская армия нанесла авиаудары по военным базам и аэропортам Украины. "Несмотря на это, вооруженные силы РФ с трудом подавляют ПВО и украинские аэрокосмические силы", - указал Булег в интервью DW.

По подсчетам Минобороны США, Россия уже перебросила в Украину не менее половины из примерно 150 000 военнослужащих, которые были сосредоточенных на российско-украинской границе. Им противостоит не только регулярная армия Украины, но и добровольцы, которые сформировали ополчение и вооружаются самодельными "коктейлями Молотова", перекрывают дороги и снимают дорожные знаки, чтобы запутать наступающие войска.

Теперь армия РФ чаще будет применять тяжелое вооружение

Большинство военных аналитиков убеждены, что нынешняя фаза войны - лишь первый тактический этап вторжения, и теперь российские войска расширят наступательную кампанию.

Павел Фельгенгауэр (фото из архива)

"Они начали со своего рода гибридной войны. Я имею в виду спецназ, проникновение десантников - все это на самом деле не входит в число классических методов, в которых российская армия хороша. Это не то, как они воевали в Сирии, где они освобождали сирийские города, превращая их в груды развалин. Теперь, скорее всего, они будут подходить к делу более серьезно, в российском стиле, и будут более агрессивно использовать тяжелое вооружение", - предполагает Павел Фельгенгауэр.

Этот прогноз, похоже, уже сбывается 28 февраля в Харькове. По данным МВД Украины, Россия обстреливает жилые микрорайоны города системой залпового огня "Град". В свою очередь, расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) отмечает, что под Харьковом могли быть применены и неуправляемые бомбы, которые широко использовались российскими военными в Сирии, "нанося огромный ущерб мирному населению". А расследовательский проект Bellingcat утверждает, что Россия обстреливает жилые районы украинских городов кассетными боеприпасами.

Со своей стороны, Минобороны России подчеркивает, что вооруженные силы РФ "наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает". Между тем в Украине могут быть применены термобарические реактивные системы залпового огня, которые могут быть установлены на шасси танков Т-72. Одна из таких пусковых установок, ТОС-1A "Солнцепек", была замечена на выходных вблизи Белгорода у российско-украинской границы, сообщает CNN.

ТОС-1 - одна из самых устрашающих систем вооружения в арсенале России. Она состоит из топливного контейнера и двух отдельных взрывных зарядов. Для создания высокотемпературного взрыва используется кислород из окружающего воздуха. Первый заряд воспламеняет контейнер и рассеивает топливо в облако, которое затем смешивается с кислородом в воздухе. Затем облако обтекает предметы и проникает в строения. Второй заряд взрывает облако, создавая мощную ударную волну и высасывая воздух из тех, кто находится поблизости. Впервые подобное оружие было использовано советскими военными в Афганистане, а совсем недавно - в Сирии.

Российские танки в Крыму, 27 февраля

Также есть опасения по поводу возможной активизации использования крылатых ракет "Калибр" по целям в Киеве и Одессе. Эти ракеты могут запускаться с кораблей, самолетов и подводных лодок и могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками. На этом фоне президент РФ Владимир Путин 27 февраля распорядился привести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства". Он объяснил это реакцией на "агрессивные высказывания" стран НАТО.

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