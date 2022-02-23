 Трагедия в Буче | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.08.2022

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Украина

Трагедия в Буче

После освобождения от российской оккупации украинского города Буча мировые агентства начали публиковать фото- и видеосвидетельства массовых убийств мирных граждан.

Кладбище в украинской Буче

Кладбище в украинской Буче

   

Контекст

Дневник войны. Буча. В гостях дома

"Лишь десять метров разделяет полностью уничтоженную аптеку и уцелевшее уютное кафе с летней террасой и шезлонгами", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.  

Бывшая учительница из Канады - о своих цветах вместо пуль в Буче

Иванка Солковска приехала из Канады в Украину помогать местным жителям. Она провела несколько недель в Буче, где начала рисовать цветы на месте пулевых отверстий на заборах. DW поговорила с ней.  

Военные преступления РФ в Украине. AI нашла новые доказательства

AI требует привлечь к суду всех ответственных за военные преступления в Бородянке, Буче и других городах Украины. Правозащитники обнародовали свой доклад и новые доказательства.  

"Мина пролетела над головой": истории белорусов, выживших в Гостомеле и Буче

Как выживали люди в оккупированных украинских городах в первые недели войны? Истории белорусов из Гостомеля и Бучи - у DW.  

Комментарий: Путин демонстративно поощрил жестокость в Буче

Присвоив почетное звание 64-й бригаде, подозреваемой в совершении военных преступлений в Буче, Путин провоцирует новые расправы над мирными жителями в Украине, считает Федор Крашенинников.  

Дневник войны. #BuchaMassacre

"В Буче женщина похоронила свою дочь просто во дворе. Я узнала ее на фото в новостях. Где-то в другой жизни я договаривалась покупать у нее свежие куриные яйца", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.  

Россию обвиняют в геноциде в Украине: что говорят юристы

Политики в Украине и мире называют действия войск РФ геноцидом против украинцев. Среди примеров - убийства гражданских в Буче и блокада Мариуполя. DW спросила у немецких юристов, возможно ли доказать это в суде.  

Бойня в Буче: сплошные руины и тела людей на пепелище

После отступления российских войск в разрушенной обстрелами Буче в пригороде Киева эксперты собирают тела погибших жителей и проводят разминирование территорий. Репортаж DW.  

Мэр Бучи: Число обнаруженных тел растет с каждым днем

Власти Бучи пытаются "реанимировать" город и призывают тех, кто покинул его, пока не возвращаться. О ситуации в Буче DW поговорила с мэром Анатолием Федоруком.  

СМИ ФРГ о бойне в Буче: поворотный момент в восприятии войны и России

Немецкие комментаторы говорят о военном преступлении, проводят исторические параллели, требуют введения эмбарго на энергоносители из России и больше оружия для Украины.  

Фото и видео убитых людей в Буче - не фейковые: фактчек DW

Шокирующие фото- и видеокадры убитых жителей Бучи привели в ужас мир. Власти РФ и пророссийске аккаунты в соцсетях называют их постановочными. DW объясняет, почему эти заявления - неправда.  

Война в Украине - Буча

Фотохроника войны в Украине. Снимки из города Буча после освобождения.  

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.  

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

С начала военного вторжения в Украину Россия уничтожает объекты гражданской инфраструктуры страны. Далеко не полный перечень ударов по мирному населению Украины - в фотогалерее DW.  

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

С первого дня войны российская пропаганда много рассказывала о действиях армии РФ, целях вторжения в Украину и ситуации на оккупированных территориях. Как ситуация обстоит на самом деле - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Российско-украинский конфликт

Публикации в архиве сайта DW  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Полк Калиновского: боец с позывным Психолог потерял ногу под Бучей, но воюет дальше  

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Буча - вершина айсберга: в каких еще преступлениях подозревают военных РФ в Украине? DW Новости (07.04.2022)  

"Буча - это точка невозврата" - Шендерович, Гудков и Орешкин о событиях под Киевом  

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