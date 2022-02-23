Трагедия в Буче

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
После освобождения от российской оккупации украинского города Буча мировые агентства начали публиковать фото- и видеосвидетельства массовых убийств мирных граждан.
"Лишь десять метров разделяет полностью уничтоженную аптеку и уцелевшее уютное кафе с летней террасой и шезлонгами", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.
Иванка Солковска приехала из Канады в Украину помогать местным жителям. Она провела несколько недель в Буче, где начала рисовать цветы на месте пулевых отверстий на заборах. DW поговорила с ней.
AI требует привлечь к суду всех ответственных за военные преступления в Бородянке, Буче и других городах Украины. Правозащитники обнародовали свой доклад и новые доказательства.
Как выживали люди в оккупированных украинских городах в первые недели войны? Истории белорусов из Гостомеля и Бучи - у DW.
Присвоив почетное звание 64-й бригаде, подозреваемой в совершении военных преступлений в Буче, Путин провоцирует новые расправы над мирными жителями в Украине, считает Федор Крашенинников.
"В Буче женщина похоронила свою дочь просто во дворе. Я узнала ее на фото в новостях. Где-то в другой жизни я договаривалась покупать у нее свежие куриные яйца", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.
Политики в Украине и мире называют действия войск РФ геноцидом против украинцев. Среди примеров - убийства гражданских в Буче и блокада Мариуполя. DW спросила у немецких юристов, возможно ли доказать это в суде.
После отступления российских войск в разрушенной обстрелами Буче в пригороде Киева эксперты собирают тела погибших жителей и проводят разминирование территорий. Репортаж DW.
Власти Бучи пытаются "реанимировать" город и призывают тех, кто покинул его, пока не возвращаться. О ситуации в Буче DW поговорила с мэром Анатолием Федоруком.
Немецкие комментаторы говорят о военном преступлении, проводят исторические параллели, требуют введения эмбарго на энергоносители из России и больше оружия для Украины.