Трагедия в Буче

Дневник войны. #BuchaMassacre

"В Буче женщина похоронила свою дочь просто во дворе. Я узнала ее на фото в новостях. Где-то в другой жизни я договаривалась покупать у нее свежие куриные яйца", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.