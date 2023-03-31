Реновация сотни домов: как восстанавливают Вокзальную в Буче

В Буче повреждено более 2500 жилых зданий. Больше всего - в районе улицы Вокзальной. О том, как через год восстанавливается эта ставшая широко известной улица, - в репортаже DW.

"Туда, где я из гранатомета выстрелил, были такие прострелы, что из меня только мясо осталось бы. Мое счастье, что я от ворот отскочил", - 64-летний Валентин Дидковский рассказывает DW, как в феврале 2022 года на улице Вокзальной в Буче россияне разгромили его дом. Тогда пенсионер-тероборонец вступил с ними в бой из собственного двора, стреляя по колонне российской техники из гранатомета, размещенного в гараже.

27 февраля прошлого года по дороге, с обеих сторон окруженной частными домами, колонна двигалась в сторону Киева. Ее уничтожили. Но на участке длиной в два километра были разбиты или повреждены чуть ли не все дома.

В целом за тот период, когда Буча была занята российскими войсками, на Вокзальной 14 домов были уничтожены целиком, около сотни повреждены так, что нуждались в капитальном или косметическом ремонте. Всего в Буче в ходе боев и российской оккупации, по данным Киевской школы экономики (КШЭ), были повреждены более 2500 жилых зданий и сооружений, а от разрушений город понес убытки более чем на 190 млн долларов.

Ремонт собственными силами

После деоккупации Бучи Дидковский, по его словам, взял несколько кредитов в банке, чтобы восстановить свой дом: заменить стены в нескольких комнатах, восстановить двор и полностью поменять крышу. Мужчина говорит, что сразу настроил себя на то, что финансовой помощи никто не окажет.

На Вокзальной в Буче еще несколько десятков владельцев домов самостоятельно начали восстанавливать то, на что им хватило средств. Разбирать завалы, восстанавливать кровли и делать косметический ремонт бесплатно им помогали волонтеры - неравнодушные украинцы приезжали по выходным, а на собранные онлайн пожертвования нанимали для капитального ремонта бригады специалистов.

Виталий Селик Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Делать это на улице Вокзальной до сих пор продолжает и команда волонтеров "Смелые восстанавливать". За последний год она привлекла десятки подрядчиков для капитального ремонта на улице и еще сотни рядовых желающих киевлян и жителей области - для разбора завалов и вывоза строительного мусора, рассказывает DW сооснователь инициативы Виталий Селик.

Он говорит, что среди желающих помочь восстановить Вокзальную были и иностранцы. "В прошлом году к нам присоединилось более 30 иностранцев, а сейчас есть еще 70, которые уже в ближайшие месяцы хотят приехать к нам помогать разбирать завалы. Работы немало и до сих пор, ведь с приближением весны нам снова начали сыпаться запросы, люди обращаются, просят помочь", - делится Селик.

Средства на восстановление от международных фондов

Летом 2022 года на помощь местным жильцам с Вокзальной пришли иностранные благотворители, которые предоставили средства властям в Буче. После экспертиз здесь приступили к строительным работам. На средства одного из немецких фондов сейчас восстанавливают дом и двор Татьяны.

Дом и двор Татьяны сейчас восстанавливают на средства одного из немецких фондов Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Женщина не может нарадоваться скорости работ: за два дня подрядчики, которых наняли по решению горсовета, обновили сгоревший гараж. Во время разговора собеседницы с DW строители как раз укрепляли стены и меняли крышу. Конечный результат, говорит Татьяна, обещают в апреле. "Слава богу! Спасибо большое! Я уже просто не ожидала, средств не было никаких на это", - признается она.

Уже с осени на улице Вокзальной одновременно идет восстановление 112 наиболее поврежденных объектов, более десятка из них восстанавливают с нуля, сообщил DW городской голова Бучи Анатолий Федорук. Перед этим, отмечает он, восстановили дорогу, тротуары и местную школу. В целом финансовую помощь на это предоставляли фонды сразу из нескольких стран - США, Японии, а также из Европы.

Для полного восстановления одной только улицы Вокзальной нужно более 150 млн гривен, объясняет Федорук. Всей суммы пока не собрали. "Чем больше мы обновляем, чем больше демонстрируем, что мы делаем и как мы это делаем, тем больше инвесторы видят результат, и у них есть желание и доверие к финансированию Бучи.

Анатолий Федорук Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Нам чрезвычайно важно ощущать сейчас не только солидарность, не только сочувствие, а и финансовую поддержку, которая дает возможность и победить, и отстроиться в это время. Поэтому мы благодарны каждому и каждой, кто присоединился", - подчеркивает городской голова.

Заселение первых семей в дома, которые были восстановлены полностью, состоится уже в ближайшие недели, обещает мэр Бучи. Перспективы по другим объектам будут зависеть от дальнейшего финансирования.

Возмещение убытков государством: кто и когда получит деньги

Из-за недостатка средств на восстановление большинство жителей Вокзальной продолжали жить в разбитых домах весь этот год. Каждый, однако, имел возможность подать заявку на компенсацию ущерба государством. Всего на Киевщине таких обращений насчитали более 60 тысяч, говорят в комитете Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Его председатель Елена Шуляк объяснила DW: в мае в Украине вступит в силу закон о денежных компенсациях, который в течение года никак не удавалось окончательно принять. После одобрения в первом чтении в законопроект внесли немало правок. Сейчас закон принят и его уже подписал президент.

Согласно закону, на средства могут претендовать только те украинцы, которые еще не до конца или вообще не восстановили свои дома. Владельцы обновленных домов тоже получат компенсации, но уже за счет официальных репараций - после завершения войны в Украине. "Есть несколько категорий лиц, для которых законом установлена первоочередность. Это семьи военнослужащих, многодетные семьи, лица с инвалидностью и те, кто сейчас уже демобилизован из рядов армии", - добавляет Шуляк.

Первые средства для выплат - 17 млрд гривен - уже сформированы на счетах фонда для выплат. Ожидается, что в фонд также будет направлена и прибыль Нацбанка Украины - 35,5 млрд гривен. Оформлять заявки на возмещение убытков государством украинцы могут, как и раньше, онлайн с помощью приложения "Дия", а также на базе местных центров предоставления административных услуг.

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