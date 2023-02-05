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Нафтали Беннет и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin/REUTERS
КонфликтыИзраиль

Экс-премьер Израиля: Буча исключила перемирие РФ и Украины

Виталий Кропман
24 мин. назад

По словам бывшего премьера Израиля Беннета, которого президент Украины попросил быть посредником, Москва и Киев были согласны на серьезные уступки. Но после резни в Буче переговоры потеряли смысл.

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 5 февраля, рассказал в первом большом интервью спустя полгода после отставки о своих попытках остановить войну между Россией и Украиной. По словам экс-политика, с просьбой выступить посредником к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский.

После этого Беннет провел серию отдельных переговоров с главами украинского и российского государств, готовил и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все свои действия Беннет согласовывал с США, уточнил он. При этом, по словам Беннета, в марте 2022 года, вскоре после начала войны, Москва и Киев были готовы рассматривать различные варианты урегулирования конфликта, включая серьезные уступки. Так на фактически тайных переговорах с российским президентом, прошедших 5 марта в Москве, Владимир Путин, указал Беннет, якобы согласился не требовать разоружения и "денацификации" Украины. Зеленский в ответ согласился отказаться от вступления Украины в НАТО.

По словам бывшего премьера Израиля, всяческие переговоры потеряли смысл после того, как в апреле вскрылись факты расправ российских военных над мирным населением в Буче под Киевом. Беннет пояснил, что до Бучи, в отличие от некоторых западных лидеров, считал перемирие возможным. "Возможно, шанс и был, но достойно ли было бы заключить такое перемирие?", - заявил бывший глава израильского правительства.

Путин обещал не убивать Зеленского

Беннет напомнил, что в момент его встречи с Путиным существовала большая вероятность падения Киева. На этом фоне, он, якобы, спросил главу России, не собирается ли он  физически уничтожить Зеленского. "Нет, я не буду убивать Зеленского", - процитировал бывший израильский премьер Путина. По словам Беннета, несмотря на это, он попросил собеседника дать слово, что Россия не предпримет попытки физического устранения украинского лидера, и получил такое заверение. Позднее Беннет из машины позвонил Зеленскому и передал слова Путина. 

Представители президентов России и Украины пока никак не прокомментировали рассказ Беннета. Только глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что президент РФ обычно не придерживается своих слов. "В прошлом Путин обещал не оккупировать Крым, не нарушать Минские договоренности, не вторгаться в Украину, но он все это сделал. Не обманывайте себя: он опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана", - написал дипломат в Twitter.

По информации украинских спецслужб, с начала войны было предотвращено 12 покушений на убийство Зеленского.

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