 Комментарий: Путин демонстративно поощрил жестокость в Буче | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 20.04.2022

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Мнения

Комментарий: Путин демонстративно поощрил жестокость в Буче

Присвоив почетное звание 64-й бригаде, подозреваемой в совершении военных преступлений в Буче, Путин продемонстировал, что не замечает расправ над мирными жителями, считает Федор Крашенинников.

Найденные в Буче тела убитых людей

Найденные в Буче тела убитых людей

18 апреля Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ почетное наименование "гвардейской". Как сказано в приказе, "личный состав бригады проявил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов". 

Как стало известно, в последний раз перед награждением "массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество" новоявленные гвардейцы проявили в Буче, которая стала символом убийств, изнасилований, мародерства и других возможных военных преступлений, совершаемых на территории Украины армией России. Несмотря на то, что помимо 64-й бригады в Буче были и другие подразделения российской армии, медийную славу обрела именно она - благодаря данным украинской разведки. И потому ее поощрение кажется символическим и даже демонстративным.

Поощрение жестокости

С самого начала война в Украине  поразила наблюдателей жестокостью и варварством, каких Европа не видела больше 70 лет. Вероломное нападение, обстрелы мирных городов, человеконенавистническая пропаганда, военные преступления - кто мог поверить еще недавно, что все это возможно в 21 веке?

Казалось бы, наученное опытом 20 века человечество выработало нормы, призванные в любой ситуации защищать мирное население. Но оказалось, что армия России, государства-члена Совета Безопасности ООН, с этими нормами совершенно не знакома, как незнакомы ее солдаты и офицеры с понятием "преступный приказ". 

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

За все прошедшие два месяца руководство России не только не признало ни одного зафиксированного международной прессой, медиками и криминалистами преступления, совершенного российской армией в Украине, но и не выразило готовности к их расследованию. Все они неизменно объявляются российским руководством провокациями украинцев.

В условиях войны трудно ожидать от руководства любой армией публичного признания преступлений своих солдат. Но после того, как трагедия Бучи прогремела на весь мир, появилась надежда, что будет проведено какое-то внутреннее расследование и подобное поведение в отношении мирных граждан будет осуждено или хотя бы не будет поощряться.

Надежды эти, если они вообще у кого-то были, оказались тщетными. Решение Путина присвоить почетное наименование тем, кто подозревается в участии в резне в Буче, лишает смысла любые рассуждения о том, что преступления российской армии в Украине объясняются неадекватностью их непосредственных исполнителей. Теперь очевидно, что руководство России и лично Владимир Путин не только не осуждает, но даже приветствует жестокое отношение оккупантов к мирным жителям. Возможно, им кажется, что расправы, грабежи и издевательства должны нагнать на украинцев ужас и склонить их к прекращению сопротивления. Впрочем, у поощрения преступлений можно увидеть и другие резоны.

Плевок в лицо Западу

Путин любит награждать тех, кого критикующая его пресса и общественность называет организатором или соучастником какого-нибудь громкого преступления и уже не раз делал это. Самый характерный случай - награждение Сулеймана Геремеева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, в причастности к которому он же и подозревался. Скорее всего, это вполне осмысленное решение Путина показать и своим, и чужим, что он всегда на стороне тех, кто выполняет его приказы. И чем больше возмущается Запад, тем с большим удовольствием Путин демонстрирует ему свою готовность и дальше попирать все то, чем там больше всего дорожат - те самые общечеловеческие ценности, о которых в путинской России принято говорить с нескрываемым презрением.

В каком-то смысле вся эта война - кровавый и страшный "праздник непослушания" Владимира Путина, который наконец разрешил себе и всем тем, кто готов идти за ним, все, что в современном мире осуждается, порицается или запрещается. И в этой логике поощрение подозреваемых в причастности к преступлениям в Буче - это еще и очередной плевок Путина в лицо западному общественному мнению и всей современной цивилизации.

Гвардия Путина

Публично отмечая особым вниманием тех, кого весь мир подозревает в бесчеловечной жестокости, Путин провоцирует повторение таких эпизодов, демонстрируя и армии, и российскому обществу, и украинцам, и всему миру: со стороны руководства России убийц, насильников, мародеров в погонах ждет только поддержка, а потом сдерживать себя не надо - ни рядовым, ни генералам, ни подстрекающим их на "подвиги" пропагандистам.

Путина совершенно не беспокоит, что потом убийцы и мародеры вернутся в города России и будут там применять полученные в Украине навыки. Наоборот, ветераны войны в Украине, все эти "гвардейцы" из Бучи, станут еще одной опорой его власти. Зная, что во всем мире их считают преступниками, они будут заинтересованы в сохранении путинского режима любой ценой. Возможно, в этом главный внутриполитический смысл всего происходящего - не только расправиться с Украиной и демонстративно растоптать все ценности современной цивилизации, но и помазать кровью украинцев как можно больше россиян, чтобы все они стояли на страже режима Путина, альтернативой которому будет наказание для них.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Пермяков


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