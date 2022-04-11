Война РФ против Украины: как ЕС помогает расследованию военных преступлений

После того, как российские войска отступили из северных областей Украины, украинские и международные следователи начали расследования военных преступлений, с целью привлечь к ответственности ответственных за их совершение.

Кто расследует преступления, совершенные во время войны РФ против Украины?

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

Прежде всего следствие проводит Украина как государство, на территории которой совершены преступления. Этим занимается Офис генпрокурора Украины (ОГПУ). Только преступлений агрессии и военных преступлений он зарегистрировал более шести тысяч. ОГПУ назвал и 570 подозреваемых, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других высокопоставленных чиновников и военных командиров. Среди них нет президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила это тем, что власти в Киеве уважают международное право, наделяющее эти должности иммунитетом.

Кроме того, более 10 государств ЕС, среди которых Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша, начали свои расследования.

На глобальном уровне расследованием занимается Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Главный прокурор МУС Карим Хан начал расследование 2 марта, и его следователи уже работают в Украине. Обращение о расследовании поддержали в целом 42 государства, прежде всего из Европы, но и из других частей мира, например, Австралия, Канада, Колумбия, Чили и Япония.

Визит в Украину прокурора МУС Карима Хана

"Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является преступлением. Умышленное нанесение ударов по гражданским объектам также является преступлением… Отсутствуют какие-либо правовые основания и не может быть никакого оправдания для ударов, которые являются неизбирательными или несоразмерными по своим последствиям для гражданского населения", - предостерег Карим Хан.

Общая следственная группа Украины, Литвы и Польши

По инициативе Вильнюса, в конце марта генпрокуроры Украины, Литвы и Польши создали общую следственную группу (ОСГ). Как отметили в ОГПУ, это сделали "для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины".

Общая группа самостоятельно не ведет следствие. Ее основная идея - обмен информацией между национальными следствиями, а также помощь в сборе и хранении доказательств. Еврокомиссия призвала другие государства ЕС присоединиться к ОСГ. Впрочем, пока в ее составе остаются три страны.

Евросоюз пригласил присоединиться к общей следственной группе и МУС, об этом шли переговоры, но их результат сейчас неизвестен.

Как Евроюст помогает расследованию военных преступлений

Работу общей группы поддерживает и Евроюст. Это агентство ЕС, организовывающее сотрудничество между прокуратурами разных стран объединения. В его состав входят по одному прокурору или следственному судье из каждого государства. При Евроюсте есть также представители десяти стран, не являющихся членами ЕС, среди них и Украины.

"Мы поддерживаем эти три страны (ОСГ. - Ред.), координируем ведущиеся сейчас следствия, создаем общую методологию сбора доказательств и безопасного обмена ими, а также предотвращаем дублирование усилий, например, чтобы свидетелей не опрашивали несколько раз, и чтобы их свидетельства могли быть использованы в делах", - сообщал DW пресс-секретарь Евроюста.

Кроме того, Евроюст предоставляет площадку, где быстро могут связаться между собой прокуроры из разных стран, не входящих в общую группу.

Сбор доказательств военных преступлений, совершенных на территории Украины

Успешность любого расследования основывается на собранных доказательствах. "Первый шаг - сбор доказательств. Мы проводим сбор доказательств на месте событий в Украине, а также в государствах ЕС, где свидетельские показания дают украинские беженцы", - рассказал DW еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, в Европе хотят сохранить копии всех собранных доказательств - и чтобы обезопасить их, и чтобы к ним имели доступ все органы следствия, нуждающиеся в них. Еврокомиссия готовит проект изменений регламента Евроюста, которые позволят ему собирать и хранить доказательства военных преступлений, в частности аудио- и видеозаписи.

Европейские эксперты помогают в расследовании в Украине

Вечером 12 апреля Рейндерс направил министрам юстиции стран ЕС письмо, где попросил их предоставить помощь в ответ на запрос Венедиктовой. В частности, речь идет о направлении следователей для документации военных преступлений, а также других экспертов, передаче оборудования для безопасного хранения доказательств и безопасных линий связи, организации тренингов для украинских следователей.

Могила в Буче

Отправить в Украину своих экспертов могут прежде всего государства ЕС. Первую группу направила Франция. В нее вошли два судебных медика и около 15 жандармов, являющихся экспертами по криминалистике и идентификации тел. 11 апреля они прибыли в Украину, где будут работать в Киевской области, прежде всего в Буче. Французы привезли ДНК-лабораторию и другое оборудование для осмотра и опознание тел убитых людей.

Ожидается, что и другие государства будут отправлять своих экспертов. Речь идет о криминалистах, специалистов по баллистике, патологоанатомах.

Консультативная миссия ЕС поможет следствию

С 2014 года в Украине действует Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности. 13 апреля 2022 года Совета Евросоюза изменил ее мандат, чтобы эта миссия могла предоставлять Украине помощь в расследовании "любых международных преступлений, совершенных в контексте российской неспровоцированной и неоправданной военной агрессии против Украины".

Как уточнили в пресс-службе Совета ЕС, миссия будет предоставлять "стратегические советы и тренинги". Она также сможет выделять украинским органам власти оборудование и средства.

Европа финансирует расследование военных преступлений

Если следователей у самого ЕС нет, то деньги есть. Еврокомиссия сразу же после Бучи пообещала финансовую поддержку расследований. Общие цифры в Брюсселе пока не называют, но 13 апреля в Еврокомиссии объявили о выделении 7,5 млн евро на один из проектов - поддержки расследований и сбора доказательств о пропавших лицах.

Кроме того, правительство ФРГ объявило о выделении дополнительного миллиона евро для МУС, чтобы его сотрудники могли проводить расследование на территории Украины. То же делают и другие государства ЕС. Например, Нидерланды выделят еще один миллион евро, а Франция - дополнительные 500 тысяч евро.

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