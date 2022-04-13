 Макрон отказался назвать геноцидом происходящее в Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2022

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Европа

Макрон отказался назвать геноцидом происходящее в Украине

Макрон заявил о военных преступлениях российских войск в Украине, однако отказался назвать происходящее геноцидом. Вербальная эскалация не поможет прекратить войну, считает глава французского государства.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался повторить обвинение американского лидера Джо Байдена, заявившего, что режим Владимира Путина осуществляет "геноцид" в отношении граждан Украины. Вербальная эскалация не поможет прекратить войну, подчеркнул глава французского государства. Его слова в среду, 13 апреля, привел телеканал France 2.

Вышедший во второй тур президентских выборов с минимальным отрывом от своей главной соперницы Марин Ле Пен - Макрон отметил, что лидеры должны быть осторожны в выcказываниях. "Я сказал бы, что Россия в одностороннем порядке развязала самую жестокую войну, что теперь установлено, что военные преступления были совершены российской армией, и что теперь необходимо найти виновных и заставить их предстать перед судом", - указал Макрон, назвав происходящее "безумием", "невероятной жестокостью".

"Сделать все возможное, чтобы остановить войну"

"В то же время я смотрю на факты и хочу попытаться сделать все возможное, чтобы остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что словесная эскалация служит этой цели", - отметил глава французского государства. Макрон выразил уверенность, что в подобных ситуациях лучше быть "осторожным" с выражениями о геноциде. Тем более что "украинцы и русские - братские народы", считает он.

В интервью France 2 Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни проведет новые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский: Важно называть вещи своими именами

Ранее, 12 апреля, Джо Байден обвинил российского лидера в геноциде в Украине, заявив, что "становится все очевиднее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею того, что можно быть украинцем".

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Правдивые слова настоящего лидера, - написал он в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России".

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    Автор: Николай Пермяков


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