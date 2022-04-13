Макрон отказался назвать геноцидом происходящее в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался повторить обвинение американского лидера Джо Байдена, заявившего, что режим Владимира Путина осуществляет "геноцид" в отношении граждан Украины. Вербальная эскалация не поможет прекратить войну, подчеркнул глава французского государства. Его слова в среду, 13 апреля, привел телеканал France 2.

Вышедший во второй тур президентских выборов с минимальным отрывом от своей главной соперницы Марин Ле Пен - Макрон отметил, что лидеры должны быть осторожны в выcказываниях. "Я сказал бы, что Россия в одностороннем порядке развязала самую жестокую войну, что теперь установлено, что военные преступления были совершены российской армией, и что теперь необходимо найти виновных и заставить их предстать перед судом", - указал Макрон, назвав происходящее "безумием", "невероятной жестокостью".

"Сделать все возможное, чтобы остановить войну"

"В то же время я смотрю на факты и хочу попытаться сделать все возможное, чтобы остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что словесная эскалация служит этой цели", - отметил глава французского государства. Макрон выразил уверенность, что в подобных ситуациях лучше быть "осторожным" с выражениями о геноциде. Тем более что "украинцы и русские - братские народы", считает он.

В интервью France 2 Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни проведет новые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский: Важно называть вещи своими именами

Ранее, 12 апреля, Джо Байден обвинил российского лидера в геноциде в Украине, заявив, что "становится все очевиднее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею того, что можно быть украинцем".

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Правдивые слова настоящего лидера, - написал он в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России".

Смотрите также:

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей. Автор: Николай Пермяков

