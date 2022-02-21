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Байден, Путин и Украина: новый саммит и новый посредник Макрон?

Встреча президентов США и России Байдена и Путина для обсуждения кризиса вокруг Украины состоится при условии, что войска РФ не вторгнутся в эту страну. Сергей Елкин о президенте Франции Макроне в роли посредника.

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