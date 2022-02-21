Байден, Путин и Украина: новый саммит и новый посредник Макрон?

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Встреча президентов США и России Байдена и Путина для обсуждения кризиса вокруг Украины состоится при условии, что войска РФ не вторгнутся в эту страну. Сергей Елкин о президенте Франции Макроне в роли посредника.
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На фоне наращивания российских войск на границе ситуация вокруг Украины накаляется. Запад пытается урегулировать ее дипломатическим путем. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу лидеров США и РФ. Стороны приняли предложение. Саммит состоится лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.