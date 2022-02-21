В ЕС признание независимости "ДНР" и "ЛНР" считают нарушением международного права  

В последние дни резко обострилась ситуация на украинской границе и в Донбассе. После заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет экстренное заседание. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля (время московское).

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В ЕС заявили, что решение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР" является нарушением международного права, и обещают решительную реакцию на этот шаг. "Признание двух сепаратистских регионов на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС со своими партнерами будет реагировать с "твердостью и решительностью". Такой же текст в своем Twitter в понедельник опубликовал и глава Евросовета Шарль Мишель.

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Глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о готовности Госдумы оперативно приступить к ратификации договоров о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и о дружбе с республиками.

"После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Путин подписал указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР"

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Россия признала независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". Как заявил в понедельник, 21 февраля, в телевизионном обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин он принял решение "незамедлительно признать суверенитет и независимость" "ДНР" и "ЛНР. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, сказал Путин.

Сразу за выступление Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали прошедшую в Кремле церемонию подписания указов о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и соглашения о сотрудничестве с ними, в которой принял участие руководители этих сепаратистских образований в Донбассе.

ЕС обещает Путину санкции в ответ на признание "ДНР" и "ЛНР"

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Если президент России Владимир Путин решит признать независимость сепаратистских образований на востоке Украины, то Евросоюз введет санкции. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам Совета Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 21 февраля, сообщает корреспондент DW.

По словам Борреля, главы МИД стран объединения следят за дискуссиями в Совбезе России с большой обеспокоенностью. "Мы призываем президента Путина уважать международное право и минские соглашения и ожидаем, что он не признает независимость Луганской и Донецкой областей. Мы готовы отреагировать сильным и единым фронтом, если он решит это сделать", - предостерег Боррель.

Когда его спросили, будет ли включать эта реакция санкции, глава дипломатии ЕС ответил: "Если будет аннексия, то будут санкции. Если будет признание, то я внесу санкции на рассмотрение министров, и они будут решать". Он добавил, что имеет в виду процедуру принятия санкций - их утверждают министры всех стран Евросоюза единогласно.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала к дальнейшим переговорам по деэскалации кризиса вокруг Украины. "Каналы диалога должны оставаться открытыми", - заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в понедельник перед специальным заседанием постоянного совета организации. Украина потребовал созвать специальное заседание ОБСЕ после того, как обстановка на востоке страны из-за агрессивных действий России резко обострилась.

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Россия в ближайшее время признает независимость от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом президент России Владимир Путин заявил понедельник в телефонном разговоре с лидерами ФРГ и Франции Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Канцлер ФРГ предостерегает Путина от признания "ДНР" и "ЛНР"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег президента России Владимира Путина от признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Такой шаг "резко противоречит" Минским соглашениям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет "односторонним разрывом" этих соглашений Россией, сказал Шольц в понедельник в телефонном разговоре с Путиным. Об этом сообщил официальный представитель ведомства федерального канцлера.

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В условиях обострения конфликта между Россией и Украиной министры иностранных дел стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы намерены совершить совместный визит в Киев. В ходе поездки, запланированной на среду-пятницу, главы дипломатических ведомств трех стран ЕС и НАТО хотят выразить свою солидарность и поддержку Украине. Об этом в понедельник в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Украина просит срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН

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Украина обратилась к государствам - членам Совбеза ООН с призывом провести консультации по безопасности. "По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам - членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам по обеспечению безопасности Украины", - написал в своем блоге в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Заседание Совета безопасности России, которое якобы впрямую транслировалось по российскому телевидению могло быть записано заранее. Пользователи обратили внимание на часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые показывали время на несколько часов отличающееся от времени прямой трансляции.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована на 24 февраля в Женеве. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на встрече будут обсуждаться ответы, данные Москвой Вашингтону по вопросам безопасности.

Совбез РФ за признание "ДНР" и "ЛНР"

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Совет безопасности России поддержал признание независимости сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". Как заявил на заседании Совбеза президент России Владимир Путин, окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня. Ранее с предложением признать независимость к президенту РФ обратилась Госдума России, а также главы самопровозглашенных "республик".

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Литва требует ведения дополнительных санкций ЕС против Беларуси в связи с тем, что в разгар напряженности вокруг Украины официальный Минск принял на своей территории российские войска. По словам главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, ограничительные меры могут быть направлены на экспорт нефти и калийных удобрений.

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Бывший председатель правления концерна Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) раскритиковал намеченную на начало марта виртуальную встречу немецких топ-менеджеров с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью DW во время Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что в настоящий момент бизнес - "это совершенно второстепенное дело. Ведь мир, затаив дыхание, следит за тем, разразится ли снова война в Европе".

Сепаратисты просят Путина признать "ДНР" и "ЛНР"

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Главы сепаратистских образований "ДНР" и ЛНР" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "республик". Они попросили также "рассмотреть возможность заключить договор о дружбе и сотрудничестве" с Россией, предусматривающий, в том числе сотрудничество в военной сфере.

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Глава МИД Украины назвал фейком сообщение о "диверсионно-разведывательной группе", якобы нарушившией границу РФ. Как было заявлено агентству Reuters, в Ростовской области, где предположительно произошел инцидент, украинских военных не было. Ранее пресс-служба российского Южного военного округа сообщила, что пограннаряд ФСБ обнаружил и уничтожил пять человек из состава украинской диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию РФ. Были также уничтожены две украинские боевые машины пехоты, которые зашли на территорию России для экстренной эвакуации диверсантов, утверждает российская сторона.

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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не должны ничего решать по Украине без ее участия. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможный российско-американский саммит на высшем уровне. "Без нас наши вопросы решать никто не может. Только с нашим участием", - сказал он.