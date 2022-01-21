Почему Германия отказывается поставлять оружие Украине

Потребовалось совсем немного времени, чтобы заявления нового правительства ФРГ о более смелой и опирающейся на ценности внешней политике прошли первое испытание. Всего через шесть недель после прихода к власти новая коалиция в Берлине вынуждена реагировать на угрозу возможного российского военного вторжения в Украину. Германия и ее союзники пытаются найти общий ответ на неясные намерения России.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 18 января заявил, что Россия заплатит "высокую цену", если вторгнется в Украину. На следующий день социал-демократ Шольц заметил, что молчание по украинскому вопросу недопустимо. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также выразила солидарность с Украиной, но отклонила недавнюю просьбу о поставках оружия. ФРГ готова вести серьезный диалог с Россией, чтобы разрядить крайне опасную ситуацию, "потому что дипломатия - единственный возможный путь", заявила Бербок, представляющая партию "зеленых", журналистам 17 января во время визита в Киев.

С учетом исторического прошлого

США и Великобритания объявили о предоставлении военной помощи Украине, прежде всего о поставках стрелкового оружия, боеприпасов и противотанковых средств. Еще больше оружия уже в пути, пообещала группа американских сенаторов во время визита в Киев в начале этой недели. В правительстве ФРГ считают, что это может усилить напряженность и осложнить переговоры. В коалиционном соглашении СДПГ, "зеленые" и СвДП взяли на себя обязательство проводить ограничительную политику в отношении экспорта оружия, не допуская его поставок в кризисные регионы.

Главы МИД ФРГ и России Анналена Бербок и Сергей Лавров в Москве

По словам главы МИД Бербок, решение правительства ФРГ по поставкам оружия принято по историческим причинам, помня о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны. "Мысль о том, что немецкое оружие можно было бы использовать для убийства русских, очень тяжела для многих немцев", - пояснил DW Марсель Дирсус (Marcel Dirsus), научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Германия по-прежнему является одной из ведущих стран по производству и экспорту вооружений, который с 2016 по 2020 годы вырос на 21 процент. Крупнейшими покупателями немецкого оружия являются Южная Корея, Алжир и Египет.

Украина также входит в число импортеров. Согласно правительственным отчетам, ФРГ одобрила 97 экспортных операций в Украину на общую сумму 5,2 млн евро в 2020-м и в первой половине 2021 года. В основном это было стрелковое оружие, водолазное снаряжение и средства связи. Однако украинские власти проявляют интерес к боевым кораблям и системам ПВО.

Украинские резервисты готовятся к возможному военному вторжению России

Германия обычно ссылается на исторические причины, чтобы избегать решения подобных военных вопросов, однако и Украина в данном случае указывает на то же самое. Германия "несет ответственность и перед народом Украины, в которой во время нацистской оккупации погибло не менее восьми миллионов человек", сказал агентству dpa украинский посол Андрей Мельник.

Хотя оружие стало бы мощным сигналом поддержки, Марсель Дирсус сомневается, что оно действительно повысило бы шансы Украины против более крупного и лучше оснащенного противника. По его мнению, "российское правительство больше впечатлит угроза тяжелых экономических последствий, чем 2000 противотанковых орудий".

Критика Хабека за слова об "оборонительном оружии"

Заявления об оружии и военном вмешательстве могут быть опасны для немецких политиков. Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) испытал это на себе в прошлом году, когда высказался за отправку "оборонительного оружия" в Украину. Тогда на нынешнего вице-канцлера и министра экономики обрушился поток критики. Позже он заявил, что имел в виду только средства разминирования.

Роберт Хабек

Что делает оружие "оборонительным", часто является субъективной точкой зрения. Между тем, по крайней мере некоторые члены правящих партий потребовали дать точное определение этого понятия.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП, председатель комитета по обороне в бундестаге и противник поставок оружия в Украину, заявила газете Bild, что нынешний подход необходимо "пересмотреть". В интервью ряду немецких СМИ и в Twitter Штрак-Циммерман выразилась еще конкретнее: она не хочет, чтобы Европа была пассивным наблюдателем происходящего, как в случае с Крымом в 2014 году.

Критики утверждают, что оружие, предназначенное для обороны, такое как противотанковые и зенитные средства, часто используется в наступательных целях в войнах и вооруженных конфликтах. Решающим фактором здесь является не первоначальная конструкция оружия, а предполагаемое его применение владельцем.

Прежнее правительство Германии во главе с христианскими демократами (ХДС) давало США расплывчатые заверения в том, что оно накажет Россию за любую агрессию. Некоторые члены ХДС, теперь находящиеся в оппозиции, критикуют новый кабинет за то, что он на самом деле просто прикрывается своей рестриктивной политикой в ​​области экспорта вооружений. "Если Украина просит оборонительное оружие, чтобы быть в состоянии отразить возможное нападение России, мы не должны отклонять эту просьбу", - сказал газете Bild христианский демократ Хеннинг Отте (Henning Otte), член комитета бундестага по обороне.

Бывший председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью CNN 17 января заявил, что "нельзя ничего исключать", при этом подчеркнул, что за дипломатическими усилиями нет никакого военного давления. По его словам, речь не идет об участии в возможных военных действиях, но помимо военных нужно быть готовым использовать любые другие доступные средства.

"Северный поток - 2" как инструмент давления?

Новое правительство во главе с СДПГ дало твердые обещания повысить роль Германии на мировой арене, особенно в вопросах обороны и безопасности. Под давлением со стороны "зеленых" оно также обязалось уделять больше внимания, чем раньше, вопросам прав человека и демократических ценностей, когда речь идет об отношениях с такими странами, как Китай и Россия. Долгое время такие отношения рассматривались в первую очередь с экономической точки зрения.

Рекламные стенд газопровода "Северный поток - 2" в немецком Любмине

Совсем недавно Олаф Шольц допустил, что агрессия Кремля, если таковая случится, может также иметь последствия для газопровода "Северный поток - 2", который готов для поставок российского газа в Германию, и они могут начаться сразу после того, как немецкий регулятор даст добро. "В случае военной интервенции России против Украины все подлежит обсуждению", - заявил канцлер 18 января.

До сих пор СДПГ в основном придерживалась позиции предыдущего правительства, согласно которой этот газопровод является коммерческим проектом, который необходимо защищать от политических потрясений. "Зеленые" и СвДП уже давно выступают против этого проекта.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

