 Украина просит у Германии боевые корабли и зенитные комплексы | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2022

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Германия

Украина просит у Германии боевые корабли и зенитные комплексы

Правительство ФРГ отказалось поставлять оружие Украине, находящейся в состоянии конфликта с РФ. Посол Украины в ФРГ Мельник продолжает настаивать на поставках и даже называет конкретные виды вооружений.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Украина не желает мириться с отказом Германии от поставок вооружений Киеву. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные виды вооружений, которые его страна хотела бы получить у Германии. "В первую очередь речь идет о боевых кораблях - одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей", - заявил он в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 19 января.

По словам Мельника, его страна столь же насущно нуждается и в самых современных зенитных комплексах, которые, как он отметил, производят германские оборонные концерны. Украина уже многие годы добивается поставок оружия из ФРГ для защиты от возможного российского вторжения, но пока - безуспешно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) накануне в очередной раз отверг просьбы Киева, подчеркнув, что Германия уже многие годы проводит сбалансированную стратегию, исключающую экспорт летального оружия. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), в ходе визита в Киев 17 января, также отвергла требования Украины.

Некоторые немецкие политики - за поставку оружия Украине

В то же время в ФРГ начинают раздаваться голоса, ставящие под сомнение жесткую позицию правительства в данном вопросе. Так, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Циммерман (Marie-Agnes Zimmermann) полагает, что следует задуматься о возможности поставок оружия Украине для самозащиты.

"В коалиционном соглашении мы договорились, что не будем поставлять оружие в кризисные регионы. Но, учитывая нынешнюю ситуацию и угрозу для нашего континента, мы должны пересмотреть эту позицию в данном конкретном случае. Поставка оборонительных вооружений могла бы дать возможность оказать поддержку Украине", - заявила в интервью новостному порталу t-online представительница Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую в Германии коалицию с социал-демократами и "зелеными".

С этой точкой зрения согласен и представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Хеннинг Отте (Henning Otte). "Если Украина просит оборонительные вооружения для защиты от возможного российского нападения, то мы не можем отказываться. Прятаться за ограничениями на поставки вооружений, заложенными в коалиционном соглашении, - отнюдь не ответственная политика.", - указал Отте, добавив, что он не возражал бы против поставки Украине зенитных комплексов.

Вашингтон: Россия может напасть на Украину в любой момент

Между тем в администрации США вновь предупредили о непосредственной угрозе вторжения российских войск в Украину. "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину", - заявила во вторник, 18 января, в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Нынешнюю ситуацию она назвала "чрезвычайно опасной". Поэтому администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", - подчеркнула она.

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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