Немецкий эксперт: Надо готовиться к эскалации конфликта РФ с Западом

Почему переговоры между Россией и Западом зашли в тупик, что теперь делать Украине и стоит ли ожидать появления российских военных баз в Венесуэле и на Кубе, рассказал DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш (András Rácz).

DW: Позади неделя интенсивных переговоров между Западом и Россией. Но мы не видим ни существенных результатов, ни ослабления напряженности. Скорее, наоборот. Стоит ли ожидать дальнейшей эскалации?

Андраш Раш: Я не связывал больших надежд с этими переговорами. Россия явно выдвинула абсурдные, нереалистичные требования и к США, и к НАТО. Более того, она сделала это, установив чрезвычайно короткий срок на ответ - один месяц. И это в канун сезона рождественских и новогодних праздников. Так не ведут переговоры, если вы действительно хотите достичь соглашения.

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш

Что будет дальше? Конечно, сейчас это вопрос на миллион долларов. Я не могу исключить новой эскалации.

Важно понимать, что когда некоторые западные комментаторы говорят о возможности нападения России на Украину, это в корне неверно. Россия напала на Украину в 2014 году, так что идет уже восьмой год конфликта. Поэтому говорить о возможном нападении России на Украину - это просто вводить в заблуждение. Речь идет об эскалации конфликта.

- Ожидаете ли вы, что ЕС или США предложат России какие-либо переговоры в будущем?

- Россия, по сути, с самого начала исключила ЕС из этих переговорах, и я не вижу шансов, что в ближайшее время ситуация изменится. Я также не думаю, что Запад предложит новые переговоры, особенно по предложениям, которые сделала Россия. Так что в ближайшие недели, к сожалению, я не вижу большого пространства для новых дипломатических инициатив. Как мне кажется, события могут пойти по другому пути.

- Вы упомянули Украину. Какие следующие шаги, на ваш взгляд, должен сделать в этой ситуации Киев?

- Не задача эксперта давать советы украинскому правительству. Тем не менее, есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Важно четко понимать, что если дело дойдет до реальных боевых действий, то Украине придется воевать в одиночку. Никаких западных солдат, прибывших воевать за Украину, не будет, независимо от того, какие обвинения сейчас выдвигает Россия.

Однако дело не только в отражении возможного нападения. Украине потребуется интенсивная дипломатическая поддержка со стороны других стран, включая целенаправленные санкции против агрессора. Кроме того, необходимо внутри самой Украины подготовиться к возможной эскалации. Я имею в виду само функционирование украинского государства. Например, в пятницу, 14 января, появилась информация о массированных хакерских атаках на украинские правительственные сайты. Виновные пока не установлены, но я не удивлюсь, если окажется, что они связаны с Россией.

Важно также избегать любой паники. Мы не знаем, принял ли уже Кремль решение об эскалации, поэтому излишняя паника, излишняя боязнь войны вредны. Украинское правительство должно очень ответственно, осторожно и умно реагировать. Нужно готовиться к удару. И не только Украине, но и Западу.

- Почему, на ваш взгляд, Россия идет на обострение конфликта с Западом именно сейчас?

- Тут есть несколько моментов. Прежде всего, в Москве, похоже, считают, что по мере укрепления вооруженных сил Украины и получения Киевом все более современного западного оружия оказывать военное давление на Украину будет сложнее и дороже. Иными словами, вторжение сейчас может оказаться дешевле, чем через год - два.

Это одна часть расчета. Во-вторых, если говорить о внешней политике, что мы видим? Что в Германии новое правительство, но оно работает еще далеко не в полную силу. В Европейском Союзе председательствует Франция, а она в свою очередь одновременно готовится к президентским выборам у себя дома. Далее, США и администрация Байдена отягощены внутренними проблемами, а также последствиями катастрофического вывода войск из Афганистана. Позиции Бориса Джонсона в Великобритании становятся все слабее из-за внутренних скандалов. Плюс Украина также ослаблена высокими ценами на энергоносители и внутренней политической напряженностью. Так что потенциальные противники России или те страны, которые могут оказать давление на Россию, тоже испытывают серьезные проблемы.

Если говорить о внутренней политике России, то после прошедших выборов в Госдуму осенью прошлого года следующим большим событием будут президентские выборы, которые должны состояться весной 2024 года. Соответственно, если в случае эскалации последуют дальнейшие западные санкции, даже довольно ощутимые, то у Кремля будет еще два года, чтобы справиться с их последствиями, стабилизировать ситуацию и политически, и экономически.

И еще один момент. Мы просто не знаем, насколько он важен. В зимние месяцы земля промерзает, что позволяет проводить крупномасштабные переброски бронетанковых и механизированных сил. Дальше наступает распутица, когда поля и грунтовые дороги превращаются в грязь. Поэтому январь и февраль - идеальное время для наступления. Если посмотреть на историю войны в Украине, то обе крупные битвы - и за Иловайск, и в Дебальцево - произошли либо после, либо до периода распутицы. Таким образом, прямо сейчас есть несколько факторов, которые накладываются друг на друга, и все они могут быть к выгоде России. Это дает дополнительный повод для беспокойства.

- Россия в качестве одного из ответов на отказ Запада пойти на ее условия объявила о возможности разместить свои военные базы на Кубе и Венесуэле. Насколько это реалистично?

- Военное сотрудничество между Венесуэлой и Россией уходит корнями в далекое прошлое. Следует помнить, что именно вмешательство России спасло президента Николаса Мадуро от утраты власти несколько лет назад. Но и до этого Россия была одним из важнейших поставщиков оружия Венесуэле, планы создания там российской военно-морской базы существуют уже давно, так что я не исключаю, что в Венесуэле действительно может быть создана какая-то небольшая база.

Что касается Кубы, то это другая история. Я действительно не знаю, насколько это реалистично, особенно с учетом приоритетов нового кубинского руководства. Так что слова о базе на Кубе - это скорее часть дипломатического давления, чем какой-то реальный проект.

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