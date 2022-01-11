"Разжевали", но воевать не будут? Куда ведет язык дипломатии РФ

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
На фоне переговоров России с США по безопасности и о судьбе Украины бросается в глаза резкий тон дипломатов РФ в адрес собеседников. Означает ли это, что Москва не верит в успех?
Первый раунд созванных по инициативе России переговоров между Москвой и Западом по безопасности в Европе и членстве в НАТО постсоветских стран, прежде всего - Украины и Грузии, подходит к концу. Они проходят за закрытыми дверями, о результатах общественность узнает из высказываний дипломатов. К их словам - особое внимание. Еще до начала встреч российская сторона выделилась необычно резкими высказываниями.
Так, глава российской делегации на переговорах в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в интервью ТАСС 9 января посоветовал НАТО "собирать манатки" и "отправляться на рубежи 1997 года". Еще ранее, в декабре 2021 года, глава МИД РФ Сергей Лавров, повторяя недавний тезис президента Владимира Путина, обещал, что Россия не даст "замотать" свои инициативы "в бесконечных дискуссиях".
Глава Кремля на ежегодной пресс-конференции потребовал "дать гарантии" нерасширения НАТО на восток "и немедленно", а в ответ на озабоченность действиями России сказал: "Идите вы со своими озабоченностями. Мы хотим обеспечить свою безопасность". Уже после переговоров в Женеве, судя по всему дипломатический источник, сказал РИА "Новости", что Россия "разжевала" США свою позицию и посетовал на "твердолобую позицию" американской стороны по Украине.
Плохо скрываемые раздражение и презрение из уст представителей России звучат не первый год, и это касается не только дипломатов, и не только переговоров с Западом по Украине. Так, осенью 2021 года в программной статье об Украине бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал закон о коренных народах Украины "ублюдочным", а "Крымскую платформу", новый внешнеполитический проект Киева, - "дебильной". Самый свежий пример - высказывания главы Россотрудничества Евгений Примакова, внука бывшего главы МИДа РФ Примакова, который назвал нового министра в Казахстане "русофобской дрянью".
Как воспринимать такую лексику? Означает ли ее использование на фоне важных переговоров, в частности с США, того, что Россия не рассчитывает на их успех? DW поговорила об этом с бывшим замминистра иностранных дел РФ Георгием Кунадзе и экс-послом Германии в России Рюдигером фон Фричем (Rüdiger von Fritsch).
"Первые признаки перехода на такой язык подворотни появились 5-6 лет назад, но сейчас исчезли признаки другого, нормального языка, - говорит Георгий Кунадзе. - Теперь, по сути, весь разговор российской дипломатии сводится именно к такой лексике". "Родоначальником" этого Кунадзе назвал президента Путина и его "знаменитую фразу про сортир". Дипломат посочувствовал переводчикам и напомнил об одном высказывании советского генсека Никиты Хрущева. "Он сказал: "И пусть дрищут империалисты!" Это была сенсация, потому что сходу никто не мог подобрать адекватного слова ни на каком языке", - рассказывает Кунадзе. По его словам, тогда об этом говорили как о конфузе далекого от дипломатии Хрущева, а "сейчас это стало нормой". Он объяснил это "желанием выделиться, быть замеченным".
Означает ли жесткая и резкая риторика российских дипломатов, что Москва не ждет положительного исхода переговоров с США? Кунадзе не согласен с таким объяснением. "Ультиматум, который Россия предъявила США и коллективному Западу в любом случае изначально не имел шансов на какой-либо результат. В данном случае эти слова адресованы, в первую очередь, российской аудитории, - говорит бывший российский дипломат. - Ток-шоу на российском ТВ переполнены восторгами людей, которые гордятся тем, что Россия может себе позволить так говорить с окружающим миром. Это серьезная вещь, о которой мы забываем".
Бывший посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич видит высказывания представителей РФ в более широком контексте. "То, что мы сейчас наблюдаем, это крепкие выражения как часть очень агрессивного поведения, - говорит дипломат. - Таким образом Россия пытается создать максимальное давление, чтобы в одностороннем порядке изменить совместно согласованный европейский мировой порядок в ущерб третьих".
Фон Фрич не исключает дальнейшей эскалации, в том числе на фоне "чрезвычайно высоких ожиданий" внутри России. Он считает, что это "должно вызывать опасения". По его словам, российскому руководству "предстоит задуматься, как оно снова выйдет из сложившейся ситуации". В то же время фон Фрич не верит, что жесткий язык российской дипломатии является предвестником неизбежного использования силы: "Это необязательно так воспринимать, это часть общей картины". Он считает, что не стоит "скрупулезно взвешивать каждое слово". Фон Фрич назвал российскую дипломатию "высокопрофессиональной".
Георгий Кунадзе также не верит, что после жестких слов российских дипломатов военный конфликт неизбежен: "Мне так не кажется. Поорали, выплеснули отрицательные эмоции, а потом подумали: что, правда воевать будем? Конечно, нет. Я думаю, как ни покажется это парадоксальным, может, какая-то польза от такого хамства и будет, потому что отрицательная энергия выплескивается". По его мнению, западные дипломаты относятся к этому "философски, они все прекрасно понимают".
Но бывают и исключения, как показал в эти дни пример бывшего главы МИДа ПольшиРадослава Сикорского. Польский политик в грубой форме ответил в "Твиттере" посольству РФ в Великобритании, которое, в свою очередь, процитировало своего шефа Лаврова, использовав в английском варианте слово orphaned - "осиротевший". В русском оригинале Лавров назвал НАТО "геополитическим проектом по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и распада Советского Союза". Кунадзе считает, что, будь Сикорский министром, он бы "такого себе не позволил". В то же время бывший дипломат считает, что российская сторона допустила "гораздо большую бестактность", сказав, что страны Восточной Европы "осиротели" после того, как оттуда ушла Россия.
Смотрите также: