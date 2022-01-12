Заседание Совета НАТО-Россия не принесло ощутимых результатов

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По словам Столтенберга, "НАТО ясно дала понять на заседании", что готова запланировать серию встреч по взаимным и проверяемым ограничениям на ракетные вооружения в Европе. РФ попросила время, чтобы вернуться к вопросу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева в центре) и замминистра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе
Первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия (СНР) в Брюсселе не принесло, по оценкам экспертов, ощутимых результатов. Возможные подвижки отмечены лишь по вопросу о дальнейших переговорах. Как сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, 12 января, НАТО сообщила Москве о готовности провести серию встреч по ряду вопросов, включая взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе.
"НАТО ясно дала понять на заседании, что мы готовы запланировать серию встреч, посвященных широкому кругу различных тем, включая ракетные вооружения и взаимные проверяемые ограничения на них в Европе", - заявил Столтенберг.
С российской стороны в свою очередь указали, что "не готовы" пока обозначить дату подобных обсуждений, подчеркнул генсек альянса. Москва попросила время, чтобы вернуться к этому вопросу и озвучить возможный график дальнейших встреч, добавил глава НАТО.
Столтенберг уточнил, что альянс согласен обсуждать с РФ все виды контроля над вооружениями, однако не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.
Переговоры в штаб-квартире альянса продолжались примерно четыре часа. Обсуждение, по словам участников, было непростым. Столтенберг, подтвердил, что основными темами были стягивание российских войск к границам Украины и позиции Москвы по вопросу об архитектуре безопасности в Европе.
"Между союзниками по НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, и эти разногласия будет нелегко преодолеть", - констатировал Йенс Столтенберг. "Однако это - позитивный сигнал, что все союзники по НАТО и РФ сели за один стол", - добавил он.
Отдельно коснувшись ситуации вокруг Украины, Столтенберг подчеркнул, что НАТО может перебросить дополнительные войска своим восточным союзникам, если РФ продолжит агрессию против украинской стороны.
"Если Россия снова применит силу против Украины и продолжит вторжение в Украину, тогда мы должны будем серьезно рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшего увеличения нашего присутствия в восточной части альянса", - указал генсек НАТО.
При этом он предупредил о "реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе", хотя, по словам Столтенберга, НАТО "сделает все возможное, чтобы предотвратить" подобный сценарий.
Свое общение с замглавы МИД РФ Александром Грушко и заместителем министра обороны РФ, генерал-полковником Александром Фоминым Столтенберг охарактеризовал как "очень серьезный и прямой обмен мнениями".
Глава Североатлантического альянса подтвердил, что Украина имеет право самостоятельно принимать решение о своих дальнейших планах и что НАТО оставляет свои двери открытыми для новых членов. Тем самым он отверг ключевое требовние президента России Владимира Путина о том, что организация должна отказаться от шагов по включению Украины в свой состав и прекратить дальнейшее расширение на восток.
"Никто другой не может ничего говорить по этому вопросу, и, конечно, у России нет права вето", - резюмировал Йенс Столтенберг.
Итоги переговоров в Брюсселе позднее прокомментировали и представители российской делегации. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что процесс расширения Североатлантического альянса создает для Москвы "неприемлемые риски", которым она "будет противостоять". По словам Грушко, в ходе заседания СНР российская сторона "очень честно, прямо, без попыток обходить углы" и "политкорректных формул" указала, что дальнейшее скатывание в эскалацию может привести "к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности". Представитель российского внешнеполитического ведомства также указал на озабоченность Москвы в связи с введением в ряд учений НАТО ядерного компонента.
Говоря о ситуации вокруг Украины, российский дипломат выразил уверенность, что альянс должен прекратить любое военное содействие этой стране. Нормализация обстановки возможна, если "принудить власти в Киеве" выполнять минские договоренности, полагает замглавы МИД РФ. В Москве при этом не исключили восстановления своей дипмиссии при НАТО, если альянс, "изменит подходы" к обеспечению коллективной безопасности.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в свою очередь констатировал, что отношения России и НАТО "находятся на критически низком уровне". Фомин подчеркнул, что альянс должен исключить наращивание так называемых "контингентов передового базирования" в Европе. Кроме того, НАТО необходимо отказаться от размещения на европейской территории новых американских ракет средней и меньшей дальности, указал представитель оборонного ведомства РФ.
В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание СНР. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в ее состав входил и замминистра обороны Александр Фомин. США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, от других стран НАТО в заседании участвовали их спецпредставители при альянсе или другие официальные лица.
Заседание Совета НАТО-Россия - один из этапов "дипломатического марафона" по урегулированию конфликта с Москвой на этой неделе. Так, 10 января состоялись переговоры Уэнди Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. На 13 января намечены консультации в Вене в рамках Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
После встречи с Рябковым Шерман ранее отвергла требования РФ по вопросу о нерасширении НАТО. "Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", - заявила она. После предварительной встречи 9 января Шерман подчеркнула приверженность Вашингтона международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать союзы.
Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Киева и проведении учений возле российских границ. Москва требует юридически обязывающих подтверждений безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.
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