"Угроза войны все реальнее": эксперты в ФРГ о заявлениях Путина о США и НАТО

Президент России Владимир Путин, выступая 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, сделал ряд заявлений, вызвавших большой резонанс на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе. В частности, глава российского государства дал понять, что не верит юридическим договоренностям с США, и объявил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы вне зависимости от реакции Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Кроме того, Путин подчеркнул, что "в случае агрессии" со стороны Запада Россия считает себя вправе жестко ответить на нее.

Означают ли эти слова Владимира Путина готовность РФ осуществить вторжение в Украину и как следует Западу реагировать на них? По просьбе DW немецкие эксперты по безопасности и Восточной Европе прокомментировали выступление президента РФ.

"Угроза России со стороны Запада - фикция"

С точки зрения Мириам Космель (Miriam Kosmehl), эксперта по Восточной Европе Фонда Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung), заявляя о необходимости наращивания военного потенциала в свете угрозы со стороны НАТО, "российское руководство занимается типичной подменой причины и следствия". "Никаких угроз для оборонительных интересов России на данный момент не существует. На российских границах нет скоплений войск, которые можно было бы считать подготовкой к вторжению. Это - фикция Москвы", - констатирует она.

Мириам Космель

Что касается усиления давления на Запад со стороны Кремля посредством жесткой риторики, то, по словам Космель, она уже наблюдала подобное развитие в прошлом году, изучая в составе группы экспертов ситуацию в Черноморском регионе.

Работая со сценариями региональных войн - будь то Украина, Черное море или страны Балтии - и целенаправленно раскручивая спираль эскалации, Москва надеется получить ключевые стратегические преимущества перед США и НАТО, указывает Космель в интервью DW.

Раскручивание спирали эскалации в Украине

"Я не думаю, что Путин всерьез полагает, что США или НАТО дадут письменное согласие на требования России по гарантиям безопасности, - отмечает эксперт Фонда Бертельсмана. - Но в этом-то и состоит опасность. Не исключено, что Путин в конечном счете окажется в плену своей эскалационной политики, если за словами не последуют дела. В таких условиях опасность реального нападения на Украину становится все серьезнее".

Эксперт по политологии, профессор Эберхард Шнайдер

Это мнение разделяет профессор политологии из университета Зигена Эберхард Шнайдер (Eberhard Schneider). "Требуя от США и НАТО прекратить прием в альянс новых членов из числа государств бывшего Советского Союза и отказаться от военного сотрудничества с постсоветскими странами, Владимир Путин загнал себя в ловушку, - говорит он. - Путин знает, что США и НАТО не могут выполнить этих условий. При этом он не может каждые полгода перебрасывать войска туда-сюда, поскольку рано или поздно эти мероприятия будут выглядеть неправдоподобно".

Мечта о "равноправных отношениях двух великих держав"

Со своей стороны эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) по политике РФ в сфере обороны и безопасности Маргарете Кляйн (Margarete Klein) в беседе с DW высказывает мнение, что для Кремля в сложившейся ситуации статус переговоров даже важнее, чем их содержание.

Маргарете Кляйн

"Кремль хочет заставить США вести с Россией двусторонние переговоры на темы, которые Москва поднимала уже давно, а Вашингтон, с точки зрения России, - игнорировал. Формат переговоров Россия - США стал бы для Кремля политической победой. Ведь он означал бы отстранение (от переговоров. - Ред.) всех остальных членов НАТО, в том числе государств на постсоветском пространстве", - подчеркивает эксперт.

"В конечном счете через двусторонний формат переговоров была бы реализована идея о равноправных отношениях двух великих держав - России и США", - добавляет Кляйн.

Как реагировать США на действия России?

С точки зрения эксперта SWP, ключевым в сложившейся ситуации окажется вопрос о том, как отреагируют США на действия России. "Очень важно было бы вести переговоры с Россией не в двустороннем формате, а с подключением других членов НАТО, в первую очередь из числа восточноевропейских стран. При этом надо сделать Москве встречное предложение, чтобы у Кремля не было возможности сказать, что Запад не хочет идти на переговоры", - рассуждает она.

Кремль хочет склонить США к двусторонним переговорам, утверждают эксперты

При этом она обращает внимание на слова министра обороны России Сергея Шойгу, также сказанные на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря, о том, что, по данным его ведомства, американские частные военные компании (ЧВК) якобы готовят на востоке Украины провокации "с химическими элементами".

Такое заявление может указывать на то, что Россия действительно готовит почву для легитимизации ввода войск на восток Украины, полагает Кляйн. "Поскольку в Донбассе 600 тысяч человек имеют паспорта РФ, ввод российских войск в этот регион был бы оправдан российскими законами, поскольку формально служил бы защите граждан России за рубежом", - напоминает она.

Цена войны между Россией и Украиной

Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, западным странам сейчас следует проявить единство - как внутри ЕС, так и с точки зрения трансатлантических отношений, указывает эксперт Фонда Бертельсмана Мириам Космель.

По наблюдениям Маргарете Кляйн из SWP, в России надеются, что в итоге санкции окажутся мягче, чем обсуждаемые сейчас. "Пока в Германии идут противоречивые дебаты о том, стоит ли делать газопровод "Северный поток - 2" их частью, Россия делает ставку на то, что разногласия внутри Германии и Европы в целом окажутся столь сильными, что до действительно суровых мер дело не дойдет. Кроме того: если отключить Россию от SWIFT, то дальнейших возможностей повысить экономическое давление уже не будет", - напоминает она.

Профессор Эберхард Шнайдер настроен более скептично. В случае вторжения России в Украину экономические санкции Запада будут значительно жестче, чем после аннексии Крыма, утверждает он.

"Цена гипотетической войны между Украиной и Россией намного превысит ее преимущества (для России. - Ред.). Это будет долгая и затяжная конфронтация. Поддержка украинской армии Соединенными Штатами существенно увеличится. Россия же окажется в дипломатической изоляции и окончательно утратит симпатии украинцев", - прогнозирует он.

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