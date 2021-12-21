 Путин заявил, что России дальше некуда отступать | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2021

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Россия

Путин заявил, что России дальше некуда отступать

Президент России заявил, что то, что США сейчас делают на территории Украины, неприемлемо для его страны. Глава МИД РФ Лавров предупредил, что прием Украины в НАТО будет означать пересечение "красной линии".

Российские солдаты на маневрах

Российские солдаты на маневрах

Президент РФ Владимир Путин на фоне конфликта вокруг Украины заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, но подчеркнул, что России дальше некуда отступать. "То, что они (США - Ред.) сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве во вторник, 21 декабря.

Российский президент возложил ответственность за усиление напряженности в Европе на США. Путин отметил, что и в бытность хороших взаимоотношений США, по его словам, "поддерживали сепаратизм на Северном Кавказе, расширяли НАТО, выходили из договоров по ПРО", но сегодня, сказал он, создалась ситуация, когда Россия "должна что-то решать". При этом Путин отверг мнение об ультимативной позиции России и выразил надежду на конструктивные переговоры с США.

Лавров: Прием Украины в НАТО - пересечение "красной линии"

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии". "Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул министр на пресс-конференции в Сочи 21 декабря.

В последнее время конфликт вокруг Украины резко обострился. Запад сообщил, что Россия перебросила к украинской границе до ста тысяч военнослужащих. США предположили, что уже в начале будущего года Россия может начать войну против Украины. Запад пригрозил России на такой случай самыми жесткими санкциями. Украина призывает ввести санкции против Москвы даже в превентивном порядке.

Со своей стороны Россия отвергает обвинения в подготовке к войне с Украиной и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Загадка санкций ЕС, или Чем рискует Путин в случае новой агрессии в Украине. DW Новости (17.12.2021)

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