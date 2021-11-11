Вето ФРГ на поставки вооружений Украине? Что известно сейчас

С мая 2021 года, примерно за полгода до завершения полномочий Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ, Берлин якобы воспользовался своим правом вето по линии НАТО для блокирования закупки Украиной уже оплаченных ею 90 снайперских винтовок Barrett M82 и 20 антидроновых ружей EDM4S. Об этом в начале недели сообщил немецкий таблоид Bild в своем расследовании, вызвавшем немалый резонанс.

В статье Bild, по сути, подтверждаются претензии к Берлину, озвученные ранее министром обороны Украины Алексеем Резниковым в интервью газете Financial Times. "Они строят газопровод "Северный поток - 2", а в то же время блокируют нам (поставки. - Ред.) оборонных вооружений. Это очень несправедливо", - критиковал Резников в разговоре с изданием позицию Берлина.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель

По данным Bild, весной 2021 года правительство ФРГ воспользовалось бюрократическими механизмами, наложив вето на поставку Киеву двух вышеупомянутых типов вооружений, которые должны были поступить от других союзников по НАТО, в частности, Литвы. Газета Financial Times со ссылкой на министра Резникова добавляет, что в Киеве теперь надеются разморозить эти поставки путем прямых двусторонних контактов с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Заблокированный процесс

По данным Bild, заказ вооружений оформлялся через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Однако в мае, как пишет издание, представители Германии, а также Нидерландов в совете агентства, выступили против поставок этих американских вооружений Украине, заблокировав дальнейший процесс передачи уже оплаченного заказа. "Нидерланды по просьбе Берлина приняли сторону Германии в противовес остальным членам НАТО", - цитирует Bild неназванный осведомленный источник.

Винтовка Barrett M82 у воннослужащего бундесвера в Афганистане (фото из архива)

Между Украиной и NSPA действует соглашение, позволяющее Киеву производить через агентство заказы оборудования. "Благодаря соглашению, NSPA закупает для Украины оборонное военное оборудование и снаряжение, такое как электронные системы противодействия БПЛА (дронам), аккумуляторы для транспортных средств, запчасти, парашюты и зимнюю одежду для солдат", - рассказал на условиях анонимности корреспонденту DW в Брюсселе чиновник НАТО.

Впрочем, если речь идет о летальных вооружениях, то для их закупки действует процедура, по которой любое из 30 государств альянса может заблокировать этот контракт. "Любое решение о предоставлении Украине летальной помощи через NSPA является предметом консенсуса между государствами-членами НАТО и решается в каждом случае в отдельности", - пояснил чиновник альянса в комментарии DW.

Газета Bild со ссылкой на источник в составе делегации также сообщает, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев в августе ответила отказом президенту Украины Владимиру Зеленскому на просьбу снять вето с поставок этих вооружений. Зеленский в начале недели подтвердил эту информацию в интервью итальянской газете La Repubblica. "Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных винтовок и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами", - сказал президент Украины.

Частичное снятие вето

Однако по информации газеты Bild, позиция Меркель и возглавляемого ей правительства по данному вопросу все же частично претерпела изменения в последние дни ее пребывания в должности, приняв во внимание угрожающую ситуацию у границ Украины, где уже много недель наблюдается значительное скопление российских войск и военной техники. Поэтому в ноябре, отмечается в материале Bild, Берлин снял вето на поставку 20 антидроновых систем, которые должны поступить Украине еще до конца этого года. В то же время, как пишет газета, Берлин все еще возражает против поставок Киеву снайперских винтовок Barrett M82.

Министр обороны Украины Алексей Резников

В федеральном правительстве Германии с подробными комментариями по данному вопросу явно не спешили. Так, во время правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 13 декабря, официальный представитель МИД ФРГ отказался комментировать сообщения прессы, ссылаясь на "конфиденциальность дискуссий и решений в рамках альянса". Позже отказались комментировать ситуацию по запросу DW и в министерстве экономики ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Стокгольм 14 декабря во время подхода к журналистам также ограничилась общими фразами, отметив, что в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнула солидарность с Украиной не только Германии, но и всего ЕС и стран G7. Она также предупредила, что агрессивное поведение России столкнется с "массивными экономическими и дипломатическими последствиями". Однако вопрос о поставках вооружений Киеву повис в воздухе.

Кулеба, в свою очередь, заявил, что переговоры с Германией о возобновлении закупки вооружений по линии НАТО будут продолжаться. "У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне, как дипломаты", - сказал глава МИД Украины.

Эксперт: Осторожность Германии продиктована ее историей

Более предметно ситуацию прокомментировала коллега Бербок из партии "Союз-90"/"зеленые", глава фракции "зеленых" в бундестаге Катарина Дреге (Katharina Dröge). В интервью газете Handelsblatt, опубликованном 15 декабря, она призвала воздержаться от поставок данных вооружений Украине, поскольку "главный приоритет сейчас - переговоры о деэскалации". В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии газете Bild напомнил о праве государства на самооборону и призвал новое правительство Германии все же дать "зеленый свет" на поставку вооружений Украине.

Глава берлинского офиса Германского фонда Маршалла (GMF) Томас Кляйне-Брокхофф

Чем завершится эта история, пытаются теперь спрогнозировать и в экспертных кругах немецкой столицы. Впрочем, глава берлинского офиса Германского фонда Маршалла (GMF) Томас Кляйне-Брокхофф (Thomas Kleine-Brockhoff) в интервью DW призвал "не ожидать от Германии того, чего от нее ожидать не следует". Ведь, по его словам, "ФРГ не является военной сверхдержавой и всегда будет занимать крайне сдержанную позицию в вопросе поставок вооружений".

Кляйне-Брокхофф напоминает, что истоки такого весьма осмотрительного подхода следует искать в сложной послевоенной немецкой истории и зарождении на рубеже 1970-1980-х годов в обществе и политике Западной Германии сильного пацифистского движения, массовых акций протеста молодежи. "Это открытые раны Второй мировой войны, сопровождающие всю историю ФРГ. Именно потому в Германии и сегодня превалирует мнение, что политические проблемы не решаются военной силой, а все военные миссии всегда воспринимаются чрезвычайно противоречиво... Поэтому, наверное, тому, кто находится в поисках вооружений, стоит поискать их кое-где еще, нежели в Германии", - подытожил Кляйне-Брокхофф.

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