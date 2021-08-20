 Комментарий: Германия пока просто игнорирует шантаж ″Газпрома″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.09.2021

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Германия

Комментарий: Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома"

Российская спецоперация по принуждению европейцев к безоговорочному признанию "Северного потока-2" не задалась - потребители газа ее даже не заметили, считает Андрей Гурков.

Вентиль на газопроводе в немецком Любмине, куда приходит Северный поток-2

Руководству "Газпрома" должно быть обидно: в Москве придумали хитроумную многоходовочку для шантажа европейцев, а те, непуганные, пока похоже даже не поняли, что происходит.

Ведь российская госкомпания вот уже несколько месяцев проводит спецоперацию по принуждению европейцев к полному и безоговорочному признанию "Северного потока-2" без всяких там анбандлингов и прочих условий Третьего энергопакета Евросоюза. С этой целью крупнейший поставщик природного газа в ЕС все лето прицельно распродавал запасы из своих европейских газохранилищ и одновременно демонстративно отказывался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и Польшу сверх тех объемов, которые прописаны в долгосрочных контрактах.

Евросоюз подходит в зиме без привычных запасов газа

В результате за считанные недели до начала отопительного сезона уровень заполнения газохранилищ в странах ЕС оказался на рекордно низком уровне, а оптовые цены на газ на европейских торговых площадках взлетели до небывалых высот. Такому взлету способствовал дефицит сжиженного газа, поскольку СПГ все лето шел в основном в Азию, где цены на голубое топливо оказались еще выше. "Газпром", несомненно, учитывал это обстоятельство при планировании и проведении своей операции.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Андрей Гурков

И вот теперь, казалось бы, цель почти достигнута: Евросоюз подходит в зиме без привычных запасов газа, и если холода окажутся особенно сильными или наступят раньше, чем обычно, европейским энергокомпаниям придется срочно закупать дефицитное топливо на мировом рынке по заоблачным ценам или усиленно переключаться на нефть и уголь, которые тоже сильно подорожают. Понятно, что эти издержки компании хотя бы частично переложат на плечи потребителей.

В этой ситуации "Газпром" сообщает, что завершил строительство "Северного потока-2", и в различных формах тонко намекает (теперь ему помогает в этом и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), что у европейцев уже нынешней зимой газа будет хоть отбавляй, надо только поскорее выдать разрешение на эксплуатацию этого мощного российского трубопровода, причем сразу двух его ниток, а для этого сделать исключение из европейских правил.  

Наибольший интерес к ценам на газ в Европе проявляют российские СМИ     

И что же? А ничего! Это рядовые читатели всевозможных российских СМИ в последние недели чуть ли не каждый день узнают, что европейцам придется нынешней зимой либо мерзнуть, либо раскошеливаться, поскольку цены на газ на спотовом рынке в Европе пробили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров, приблизились к 700, превысили 750, рванули к 800, а 15 сентября взмыли до безумных 950.

Однако в Евросоюзе, в отличие от России, за столь неестественным взлетом котировок пристально следят лишь профессиональные участники рынка и специалисты. СМИ до сих пор сообщали и писали на эту тему очень мало, так что широкая европейская общественность игру российского поставщика пока просто не заметила и, соответственно, не оценила. Это особенно заметно в Германии, которая является, причем с большим отрывом, самым крупным зарубежным клиентом "Газпрома".

Немецкую общественность интересуют выборы, а не котировки фьючерсов

Немецкая общественность по-прежнему сосредоточена на борьбе с коронавирусом, она обсуждает, как довести уровень вакцинации населения до 70-80 процентов, спорит, как быть с непривитыми и со школьниками. Ну и, конечно же, она сфокусирована на предстоящих 26 сентября парламентских выборах, на теледискуссиях кандидатов в канцлеры, на предвыборных программах и обещаниях партий.

Именно это сейчас абсолютный приоритет для СМИ Германии, а вовсе не игра спекулянтов с фьючерсными контрактами на газ на отраслевых торговых площадках. Тем более, что немецкие энергетические компании покупают трубопроводный газ и поставляют его конечным потребителям по долгосрочным договорам.

После выборов дискуссия о газе пойдет в невыгодном для Москвы направлении

Поэтому и не происходит то, на что в Москве, возможно, рассчитывали: пока нет ни малейшего общественного давления на правительство ФРГ поскорее сделать что-то против роста цен на газ и уж тем более нет какой-либо активности в поддержку "Северного потока-2". Но что будет, если растущее число немецких потребителей станет получать извещения от энергокомпаний о необходимости повысить в действующих контрактах цены на газ? Некоторые фирмы сделали это еще в августе.

В таком случае, уже после выборов в бундестаг, газовая тема может-таки оказаться предметом повышенного общественного внимания. Но дискуссия тогда точно пойдет в весьма невыгодном для Москвы направлении. Ведь одновременно в Берлине будет формироваться новая правящая коалиция, и в переговорах с очень большой долей вероятности будут участвовать как зеленые, жесткие противники "Северного потока-2", режима Путина и любых ископаемых энергоносителей, так и либералы, скептически относящиеся к этому газопроводу и критически - к российскому президенту. 

"Газпрому" радоваться надо, что его спецоперация терпит фиаско

В такой обстановке осознание того, что "Газпром", злоупотребляя своей рыночной властью, откровенно шантажирует Евросоюз, непременно вызовет новую волну призывов снизить зависимость от российского газа. Неизбежно зазвучат требования форсировать переход на возобновляемую энергетику, чтобы как можно скорее вообще отказаться от газа. Наверняка встанет вопрос, как так получилось, что крупнейшие газохранилища ФРГ и Австрии попали под контроль государственной компании из авторитарной страны. Может поступить предложение законодательно обязать операторов газохранилищ впредь к началу отопительного сезона гарантировать определенный уровень их заполнения.

Так что в "Газпроме", скорее, радоваться должны, что спецоперация по созданию искусственной нехватки газа ради продавливания "Северного потока-2" не задалась - и немецкая общественность пока не обратила должного внимание на эту авантюру. А то ведь неприятностей не оберешься на своем крупнейшем рынке сбыта, где и без того готовятся к ускоренной декарбонизации своей экономики.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:07

"Северный поток - 2" почти построили, но вряд ли сразу запустят

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