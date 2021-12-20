Комментарий: Путин повышает ставки, потому что время работает против него

Напряженность вокруг Украины не спадает. Путин изо дня в день требует скорейшего принятия США и Европой предложенных им условий. 21 декабря на расширенном заседание коллегии Министерства обороны президент РФ выступил с целым шквалом новых заявлений и обвинений в адрес Запада.

Апофеозом его воинственной риторики стало заявление, что "то, что они (американцы - Ред.) сейчас делают на территории Украины… это у порога нашего дома... нам некуда дальше отступать". Этот спорный тезис был немедленно подхвачен государственной пропагандой, которая не постеснялась проводить параллели с декабрем 1941 года, когда бои с нацистами действительно шли на подступах к Москве.

Принуждение к переговорам

Не скупясь на угрозы и грозные предупреждения, Путин, тем не менее, явно надеется на деэскалацию конфликта. Война непредсказуема, и сколько бы ни прославляла пропаганда новейшие вооружения российской армии, никто не может дать гарантий по поводу исхода реальных сражений.

Федор Крашенинников

Надежды Путина на получение желаемого результата путем переговоров небеспочвенны. В современной западной политической культуре переговоры и компромиссы считаются единственно возможным способом решать международные проблемы. Воевать, а тем более воевать за Украину, ни в США, ни в Европе никто не готов - ни избиратели, ни политики, которые должны действовать с оглядкой на их мнение.

Не удивительно поэтому, что после очередной порции грозных заявлений Владимир Путин переговорил с двумя ключевыми фигурами Европы - новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Правда, никаких сообщений о том, что в ходе этих переговоров были получены какие-то устраивающие Кремль заверения, не поступило.

США хоть и не проявляют энтузиазма по поводу новых встреч на высшем уровне, но переговоры на дипломатическом уровне на начало января все-таки анонсируются, о чем сообщил 22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кнут и пряник по-путински

Требования Путина к Западу и прежде всего к США сводятся к немедленному разделу Европы на зоны влияния, в рамках которого постсоветские страны, и прежде всего Украина, должны в своей внешней и внутренней политике учитывать интересы России. Такая постановка вопроса уже сама по себе исключает возможность компромисса и ставит под вопрос смысл будущих переговоров.

Едва ли президент России верит в то, что Запад согласится предоставить ему право поступать с Украиной по своему усмотрению и признает аннексию Крыма. Но в то, что США и Европу можно заставить "умыть руки" и молча смотреть на то, что Путин будет делать с соседней страной, он, судя по всему, вполне верит. В конце концов, еще в 2008 году что-то похожее Россия проделала с Грузией. И Москве все сошло с рук. Почему бы снова не поступить также?

Таков, очевидно, его расчет и сейчас: Запад не готов подписаться под морально неприемлемым для него соглашением о разделе Европы? Ну, и не надо, просто отвернитесь ненадолго в сторону и ограничьтесь осуждением и вялыми санкциями, пока с Украиной в ее нынешнем виде будет покончено.

Запад перед выбором

Вариантов дальнейшего развития событий не так и много.

Плохие варианты очевидны: Запад или будет вынужден пойти на какие-то радикальные меры по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, что приведет к неминуемому росту напряженности на месяцы и годы вперед и создаст внутриполитические трудности для правительств стран НАТО, или же в Украине начнется война, которую потом все равно придется останавливать и садиться за стол переговоров все с той же Россией, причем, возможно, на гораздо более худших условиях.

Конечно, военная авантюра в Украине может привести путинский режим к коллапсу, как на это некоторые надеются. Но такой сценарий реален только, если Украина сможет эффективно противостоять агрессии в одиночку. В противном же случае путинский режим может укрепиться и стать еще более агрессивным.

Время работает против Путина

И все-таки относительно хороший вариант пока еще есть: любой ценой сбить навязываемый Путиным темп развития ситуации, начать переговоры и консультации, и на них "заболтать", выражаясь словами самого Путина, его предложения и тем самым выиграть время.

Время работает против Путина, он сам это прекрасно понимает и потому так торопится, постоянно повышая ставки. Он не может бесконечно держать на границах Украины огромную армию в боевой готовности, не может бесконечно продавать своему электорату образ победоносного лидера без каких-либо зримых побед, не может бесконечно откладывать разговор о насущных проблемах страны, ссылаясь на острый кризис в отношениях с Западом.

Если в ближайшие дни не наступит развязка, то уже через несколько недель Путин волей-неволей будет вынужден вернуться к регулированию розничных цен на макароны и гречку, безуспешным призывам к россиянам вакцинироваться и мириться с ограничениями на фоне очередной волны пандемии.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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