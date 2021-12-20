 Комментарий: Путин повышает ставки, потому что время работает против него | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.12.2021

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Мнения

Комментарий: Путин повышает ставки, потому что время работает против него

Время работает против Путина, именно поэтому он настаивает на скорейшем принятии своих внешнеполитических требований о новом разделе Европы на сферы влияния, считает Федор Крашенинников.

Владимир Путин на военных маневрах (фото из архива)

Владимир Путин на военных маневрах (фото из архива)

Напряженность вокруг Украины не спадает. Путин изо дня в день требует скорейшего принятия США и Европой предложенных им условий. 21 декабря на расширенном заседание коллегии Министерства обороны президент РФ выступил с целым шквалом новых заявлений и обвинений в адрес Запада.

Апофеозом его воинственной риторики стало заявление, что "то, что они (американцы - Ред.) сейчас делают на территории Украины… это у порога нашего дома... нам некуда дальше отступать". Этот спорный тезис был немедленно подхвачен государственной пропагандой, которая не постеснялась проводить параллели с декабрем 1941 года, когда бои с нацистами действительно шли на подступах к Москве.

Принуждение к переговорам

Не скупясь на угрозы и грозные предупреждения, Путин, тем не менее, явно надеется на деэскалацию конфликта. Война непредсказуема, и сколько бы ни прославляла пропаганда новейшие вооружения российской армии, никто не может дать гарантий по поводу исхода реальных сражений.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Надежды Путина на получение желаемого результата путем переговоров небеспочвенны. В современной западной политической культуре переговоры и компромиссы считаются единственно возможным способом решать международные проблемы. Воевать, а тем более воевать за Украину, ни в США, ни в Европе никто не готов - ни избиратели, ни политики, которые должны действовать с оглядкой на их мнение.

Не удивительно поэтому, что после очередной порции грозных заявлений Владимир Путин переговорил с двумя ключевыми фигурами Европы - новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Правда, никаких сообщений о том, что в ходе этих переговоров были получены какие-то устраивающие Кремль заверения, не поступило.

США хоть и не проявляют энтузиазма по поводу новых встреч на высшем уровне, но переговоры на дипломатическом уровне на начало января все-таки анонсируются, о чем сообщил 22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кнут и пряник по-путински

Требования Путина к Западу и прежде всего к США сводятся к немедленному разделу Европы на зоны влияния, в рамках которого постсоветские страны, и прежде всего Украина, должны в своей внешней и внутренней политике учитывать интересы России. Такая постановка вопроса уже сама по себе исключает возможность компромисса и ставит под вопрос смысл будущих переговоров.

Едва ли президент России верит в то, что Запад согласится предоставить ему право поступать с Украиной по своему усмотрению и признает аннексию Крыма. Но в то, что США и Европу можно заставить "умыть руки" и молча смотреть на то, что Путин будет делать с соседней страной, он, судя по всему, вполне верит. В конце концов, еще в 2008 году что-то похожее Россия проделала с Грузией. И Москве все сошло с рук. Почему бы снова не поступить также?

Таков, очевидно, его расчет и сейчас: Запад не готов подписаться под морально неприемлемым для него соглашением о разделе Европы? Ну, и не надо, просто отвернитесь ненадолго в сторону и ограничьтесь осуждением и вялыми санкциями, пока с Украиной в ее нынешнем виде будет покончено.

Запад перед выбором

Вариантов дальнейшего развития событий не так и много.

Плохие варианты очевидны: Запад или будет вынужден пойти на какие-то радикальные меры по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, что приведет к неминуемому росту напряженности на месяцы и годы вперед и создаст внутриполитические трудности для правительств стран НАТО, или же в Украине начнется война, которую потом все равно придется останавливать и садиться за стол переговоров все с той же Россией, причем, возможно, на гораздо более худших условиях.

Конечно, военная авантюра в Украине может привести путинский режим к коллапсу, как на это некоторые надеются. Но такой сценарий реален только, если Украина сможет эффективно противостоять агрессии в одиночку. В противном же случае путинский режим может укрепиться и стать еще более агрессивным.

Время работает против Путина

И все-таки относительно хороший вариант пока еще есть: любой ценой сбить навязываемый Путиным темп развития ситуации, начать переговоры и консультации, и на них "заболтать", выражаясь словами самого Путина, его предложения и тем самым выиграть время.

Время работает против Путина, он сам это прекрасно понимает и потому так торопится, постоянно повышая ставки. Он не может бесконечно держать на границах Украины огромную армию в боевой готовности, не может бесконечно продавать своему электорату образ победоносного лидера без каких-либо зримых побед, не может бесконечно откладывать разговор о насущных проблемах страны, ссылаясь на острый кризис в отношениях с Западом.

Если в ближайшие дни не наступит развязка, то уже через несколько недель Путин волей-неволей будет вынужден вернуться к регулированию розничных цен на макароны и гречку, безуспешным призывам к россиянам вакцинироваться и мириться с ограничениями на фоне очередной волны пандемии.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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