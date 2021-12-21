 США назвали условия для переговоров с Россией по безопасности | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2021

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Россия

США назвали условия для переговоров с Россией по безопасности

По словам советника президента США по нацбезопасности, диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалиции у границ Украины. И при полной координации с европейскими союзниками и партнерами.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по беспокоящим ее вопросам, но предупредил о необходимости деэскалиции ситуации на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 20 декабря, по итогам разговора Салливана и Ушакова.

"Салливан ясно дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать наши опасения по поводу действий России и проходить при полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Также он отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - отмечается в документе.

При этом, по словам советника американского президента, Соединенные Штаты "готовы к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО - Россия и ОБСЕ".

Требования РФ о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что в ходе очередной телефонной беседы Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Обсуждение носило деловой и прагматичный характер, условлено о продолжении контактов, сказал он.

Ранее МИД России обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились из-за конфликта вокруг Украины. На фоне массированной переброски российских войск к границе с Украиной Запад опасается, что Россия начнет войну против этой страны. Кремль со своей стороны обвиняет Украину в наращивании вооружений с помощью Запада и критикует НАТО за проведение маневров возле российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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