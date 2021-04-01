Войска РФ у границы с Украиной: что происходит, и какие могут быть последствия

Информация о том, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно четыре тысячи российских военных, появилась в газете The New York Times (NYT) 30 марта . Эту цифру озвучил изданию один из официальных источников. Кроме того, по сведениям газеты, еще на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. Вдобавок к этому в социальных сетях начали появляться сообщения, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Реакция Москвы: Кремль снова все отрицает

Минобороны РФ пока никак не комментировали публикацию NYT. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о происходящем на границе с Украиной заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и что "это не должно никого беспокоить", так как не представляет никакой угрозы. Как традиционно подчеркнул Песков, "что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают".

Дмитрий Песков

"Игра на грани может привести к развязыванию боевых действий"

Российский военный обозреватель Александр Гольц уверен, что действия со стороны РФ носят демонстративный характер, но не исключает, что это в итоге может привести к реальным военным действиям.

"России позарез нужно новое средство давления на Запад, - говорит эксперт. - До ареста Навального средством торга была угроза, что в ответ на санкции еще усилится давление на оппозицию и будут уничтожаться права человека. Теперь Западу ясно, что приоритет Путина - это подавление оппозиции, и смягчить это действие какими-либо уступками он не может. В результате эта схема перестала работать".

Сейчас, полагает Гольц, таким средством давления будет угроза развязывания войны в Украине, поскольку Евросоюз вложил много сил и средств, чтобы не допустить новой войны. "Ставки высокие, Путин будет продолжать эту политику шантажа и давления, пусть и не желая в принципе начинать эти военные действия. Но война - это сфера, в которой нельзя все спрогнозировать. Мои опасения заключаются в том, что вот эта игра на грани может в конечном счете привести к развязыванию боевых действий".

Впрочем, эксперт уверен, что никаких военных действий в Донбассе не будет до середины мая - по естественным причинам. "Пока не просохнет степь, никакого наступления предпринять невозможно. Все просто-напросто завязнет, как это было не раз", - говорит Александр Гольц. Наконец, он выражает сомнение, что опубликованные в сети кадры переброса войск - новые. "В любом случае, разговор о 4000 военнослужащих. Это 5-6 батальонных тактических групп. С этим войну не начинают", - заключил он.

Реакция Киева: ситуация на границе обострилась

О том, что Россия действительно перебрасывает военные части на обучение в Крым, Воронежскую и Брянскую области, где они остаются после окончания маневров, заявил также с трибуны Верховной рады Украины главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он не опроверг и не подтвердил цифру в 4000 военнослужащих. Но сказал, что суммарно вдоль украинской государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины содержится 28 батальонно-тактических групп из России.

Кроме того, ссылаясь на данные украинской разведки, Хомчак отметил, что в рамках подготовки к учениям "Запад-2021" Россия планирует перебросить к границам Украины еще 25 дополнительных батальонно-тактических групп, что, по словам Хомчака, "вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозы военной безопасности государства".

Тем временем, в среду, 31 марта украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе сообщила об отказе представителей российской делегации поддержать предложения о необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня в Донбассе, сообщает Facebook-страница украинской делегации в ТКГ.

На сайте МИД Украины появилось сообщение о телефонных разговорах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и представителями ОБСЕ по инициативе украинской стороны. Кулеба проинформировал собеседника "о системном обострении Россией ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, на фоне нежелания РФ подтвердить свою преданность режиму прекращения огня".

Дмитрий Кулеба

Цена вторжения в Украину может оказаться слишком высокой

Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину и сконцентрировала военную технику и армейские подразделения вблизи границ Украины еще в течение 2014 -2018 годов, сказал в интервью DW замдиректора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Фактически Россией было создано три новых армии вокруг Украины: 1-я танковая армия, 20-я армия со штабом в Воронеже и 8-я армия со штабом в Новочеркасске. Последняя выполняет функции руководства оккупационными силами в Донбассе. В состав 8-й армии входят 1-й и 2-й армейские корпусы в Донецкой и Луганской областях", - уточнил эксперт.

По его словам, в Крыму Россия все эти годы наращивала свой военный корабельный состав и ввела 6 подводных лодок со способными нести ядерные боеголовки ракетами "Калибр" на борту. Однако эксперт не ожидает, что "склонный к перекладыванию на других ответственности за масштабные потери и человеческие жертвы президент Владимир Путин" предпочтет открытую эскалацию новым провокациям со стороны гибридных и прокси-сил.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что Украине следует усилить свою противоракетную и противовоздушную оборону, завершить создание военно-морских сил на Черном и Азовском морях, а главное - сформировать единое боевое информационное поле, то есть объединение с помощью искусственного интеллекта всех систем разведки, ударных систем и систем управления войсками в единую информационно-боевую автоматизированную систему.

Азербайджан объединил разведку, ударные системы и системы управления войсками в ходе боев в Нагорном Карабахе

"Это уже зарекомендовало себя в ходе военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Если мы создадим такую систему, то тогда Кремль точно не сможет напасть на Украину", - заявил Михаил Самусь.

Международная реакция: Пентагон обеспокоен

Пока что официальная реакция на публикацию NYT и заявления России и Украины поступила только из Пентагона. Его пресс-секретарь Джон Кирби подтвердил, что в ведомстве осведомлены о "сообщениях украинских военных о передвижении российских войск на границе с Украиной". "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушениями режима прекращения огня", - отметил Кирби, имея в виду обстрел 26 марта в районе поселка Шумы под Торецком на линии разграничения.

Также Кирби подтвердил, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли говорил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ - первым замминистра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком. По словам главы пресс-службы Минобороны США, в ходе этой беседы стороны, безусловно, касались "этих опасений" Вашингтона.

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