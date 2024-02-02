США и Россия

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Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией - в досье DW.
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Новости
06.03.2024
6 марта 2024 г.
В CSIS предложили новую стратегию США для сдерживания РФ
06.03.2024
6 марта 2024 г.
США: Зеленский никогда не просил прислать иностранные войска
05.03.2024
5 марта 2024 г.
Сотрудник ВВС США обвинен в сливе секретов о войне в Украине
04.03.2024
4 марта 2024 г.
Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал вину
03.03.2024
3 марта 2024 г.
Глава ДТЭК видит угрозу проигрыша Украины в энерговойне
01.03.2024
1 марта 2024 г.
Байден ожидает от стран G7 решения по применению активов РФ
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Пропустить раздел Контекст
Контекст
Байден на "России-1"? Российская пропаганда в поиске идей
Байден на "России-1"? Российская пропаганда в поиске идей
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом в Белый дом. Карикатура DW о настоящих мотивах пропагандиста.
Политика
19.02.2024
19 февраля 2024 г.
Камала Харрис о смерти Навального и помощи Украине
Камала Харрис о смерти Навального и помощи Украине
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Камала Харрис прокомментировала новость о смерти Алексея Навального.
Политика
16.02.2024
16 февраля 2024 г.
27:55 мин.
Почему в ЕС обсуждают создание собственного ядерного оружия
Почему в ЕС обсуждают создание собственного ядерного оружия
Трамп пригрозил членам НАТО отсутствием военной помощи. В ответ в ЕС начали обсуждать собственное ядерное оружие.
Политика
15.02.2024
15 февраля 2024 г.
Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор
Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор
Путин признал: в качестве президента США для него предпочтительнее Байден, а не Трамп. Выбор Путина - в карикатуре DW.
Политика
15.02.2024
15 февраля 2024 г.
Внешняя торговля ФРГ: все меньше с Россией, все больше с США
Внешняя торговля ФРГ: все меньше с Россией, все больше с США
Кардинальные сдвиги в экспорте и импорте Германии: роль Китая быстро падает, Украина и Казахстан заменяют РФ.
Экономика и бизнес
14.02.2024
14 февраля 2024 г.
"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО
"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО
Слова Дональда Трампа о безопасности Европы вызвали бурную реакцию немецкой прессы. Обзор DW.
Конфликты
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
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Конфликты
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
Путин у Карлсона, смешной и страшный
Владимир Путин сегодня еще более опасен, чем раньше, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
10.02.2024
10 февраля 2024 г.
Эксперт: Задержка помощи США критическая для Украины
Что значит для Киева задержка помощи США ? Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук - в интервью DW.
Конфликты
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте
DW выяснила, что известно о журналисте Такере Карлсоне, который взял интервью у Путина.
Политика
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"
Западу необходимо делать больше, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.
Конфликты
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Фехтовальщики из России меняют паспорта
Трое спортсменов из РФ надеются получить американское гражданство и выступать за сборную США после бегства с родины.
Общество
02.02.2024
2 февраля 2024 г.