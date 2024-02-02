  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси

США и Россия

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией - в досье DW.

Пропустить раздел Новости

Новости

6 марта 2024 г.

В CSIS предложили новую стратегию США для сдерживания РФ

6 марта 2024 г.

США: Зеленский никогда не просил прислать иностранные войска

5 марта 2024 г.

Сотрудник ВВС США обвинен в сливе секретов о войне в Украине

4 марта 2024 г.

Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал вину

3 марта 2024 г.

Глава ДТЭК видит угрозу проигрыша Украины в энерговойне

1 марта 2024 г.

Байден ожидает от стран G7 решения по применению активов РФ

Показать больше
Пропустить раздел Контекст

Контекст

Карикатура DW - карикатурный российский пропагандист Дмитрий Киселев с пропеллером на спине говорит: "Буду как Карлсон. Интервью у Байдена возьму..."

Байден на "России-1"? Российская пропаганда в поиске идей

Байден на "России-1"? Российская пропаганда в поиске идей

Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом в Белый дом. Карикатура DW о настоящих мотивах пропагандиста.
Политика19 февраля 2024 г.
external

Камала Харрис о смерти Навального и помощи Украине

Камала Харрис о смерти Навального и помощи Украине

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Камала Харрис прокомментировала новость о смерти Алексея Навального.
Политика16 февраля 2024 г.27:55 мин.
Межконтинентальная американская ядерная ракета "Титан"

Почему в ЕС обсуждают создание собственного ядерного оружия

Почему в ЕС обсуждают создание собственного ядерного оружия

Трамп пригрозил членам НАТО отсутствием военной помощи. В ответ в ЕС начали обсуждать собственное ядерное оружие.
Политика15 февраля 2024 г.
Карикатура: карикатурный президент России Владимир Путин как рефери во время боксерского матча держит за руки карикатурных президента США Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Каждый из них одет в спортивную форму в цветах и символах Демократической и Республиканской партий США соответственно. Путин поднимает вверх руку Джо Байдена как победителя.

Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор

Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор

Путин признал: в качестве президента США для него предпочтительнее Байден, а не Трамп. Выбор Путина - в карикатуре DW.
Политика15 февраля 2024 г.
Немецкие автомобили в порту Бремерхафена перед отправкой на экспорт

Внешняя торговля ФРГ: все меньше с Россией, все больше с США

Внешняя торговля ФРГ: все меньше с Россией, все больше с США

Кардинальные сдвиги в экспорте и импорте Германии: роль Китая быстро падает, Украина и Казахстан заменяют РФ.
Экономика и бизнес14 февраля 2024 г.
Солдат бундесвера на фоне ЗРК Patriot

"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

Слова Дональда Трампа о безопасности Европы вызвали бурную реакцию немецкой прессы. Обзор DW.
Конфликты12 февраля 2024 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Логотип Мюнхенской конференции по безопасности

РФ больше не главная угроза для Запада? О чем доклад MSC

На Западе стали меньше опасаться России, но есть исключения, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.
Конфликты12 февраля 2024 г.
Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону

Путин у Карлсона, смешной и страшный

Владимир Путин сегодня еще более опасен, чем раньше, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика10 февраля 2024 г.
Здание Капитолия

Эксперт: Задержка помощи США критическая для Украины

Что значит для Киева задержка помощи США ? Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук - в интервью DW.
Конфликты9 февраля 2024 г.
Журналист Такер Карлсон

Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте

DW выяснила, что известно о журналисте Такере Карлсоне, который взял интервью у Путина.
Политика9 февраля 2024 г.
Немецкий политик Родерих Кизеветтер

Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"

Западу необходимо делать больше, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.
Конфликты8 февраля 2024 г.
Шпажист Сергей Бида (слева) фехтует против японского фехтовальщика Коки Кано Олимпиаде-2020 в Токио

Фехтовальщики из России меняют паспорта

Трое спортсменов из РФ надеются получить американское гражданство и выступать за сборную США после бегства с родины.
Общество2 февраля 2024 г.