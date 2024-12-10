В Кремле допускают новый обмен заключенными с Западом

По словам заместителя Лаврова, подобная сделка способствовала бы улучшению отношений между РФ и США, "особенно в начале работы" администрации Трампа.

Кремль "определенно будет готов рассмотреть" еще один обмен заключенными, подобный тому, который произошел в августе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу NBC, опубликованном во вторник, 10 декабря.

Чиновник отметил, что не хотел бы "ничего предвосхищать", однако подчеркнул, что подобные сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США, хотя они требуют "многоэтапного или многоступенчатого подхода с обеих сторон". По словам Рябкова, новое соглашение было бы "здоровым шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации (избранного президента США Дональда Трампа. - Ред.)".

Обмен заключенными, отбывавшими сроки в странах Запада, РФ и Беларуси, состоялся 1 августа в Анкаре. РФ выпустила 16 человек: среди них российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане Германии. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.