  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

В Кремле допускают новый обмен заключенными с Западом

Анастасия Аринушкина
10 декабря 2024 г.

По словам заместителя Лаврова, подобная сделка способствовала бы улучшению отношений между РФ и США, "особенно в начале работы" администрации Трампа.

https://p.dw.com/p/4nyxr
Самолет с заключенными из РФ в аэропорту Кельн/Бонн, 1 августа 2024 года
Самолет с заключенными из РФ в аэропорту Кельн/Бонн, 1 августа 2024 годаФото: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

Кремль "определенно будет готов рассмотреть" еще один обмен заключенными, подобный тому, который произошел в августе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу NBC, опубликованном во вторник, 10 декабря.

Чиновник отметил, что не хотел бы "ничего предвосхищать", однако подчеркнул, что подобные сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США, хотя они требуют "многоэтапного или многоступенчатого подхода с обеих сторон". По словам Рябкова, новое соглашение было бы "здоровым шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации (избранного президента США Дональда Трампа. - Ред.)".

Обмен заключенными, отбывавшими сроки в странах Запада, РФ и Беларуси, состоялся 1 августа в Анкаре. РФ выпустила 16 человек: среди них российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане Германии. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

Правозащитник Олег Орлов: "Я очень хочу вернуться в Россию"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденный в России в рамках обмена заключенными 19-летний гражданин РФ и Германии Кевин Лик

Освобожденный в РФ Кевин Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего

Освобожденный в РФ Кевин Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего

Кевин Лик оказался в заключении в 17 лет. 1 августа его вместе с другими политзаключенными вывезли из РФ в Германию. Его рассказ о времени в российской колонии и об обмене - в интервью DW.
Права человека3 августа 2024 г.
Встреча в аэропорту россиян, осужденных на Западе и вернувшиеся в РФ в рамках обмена

"Их обмен - государственное дело". Эксперты о мотивах Путина

"Их обмен - государственное дело". Эксперты о мотивах Путина

Эксперты рассказали DW о политических мотивах России в ходе большого обмена заключенными и том, каким сигналом Путина Западу может быть этот обмен.
Политика2 августа 2024 г.
Самолет, на котором из РФ были доставлены в Анкару участники обмена

Кого власти РФ и РБ передали Западу в ходе обмена заключенными

Кого власти РФ и РБ передали Западу в ходе обмена заключенными

Между Россией, Беларусью, США и 4 европейскими странами состоялся обмен 24 заключенными. DW рассказывает, кого Россия и Беларусь передали Западу в рамках обмена.
Политика1 августа 2024 г.
Показать еще