Истерика Кремля от назначения спецпосланника США по Украине

Дональд Трамп и Кит Келлог Фото: NICHOLAS KAMM/AFP

Дональд Трамп только 20 января 2025 года приступит к исполнению своих президентских обязанностей, но он уже назвал свою будущую команду, включая спецпосланника по Украине и России, то есть, главного переговорщика по прекращению российской агрессии, Кита Келлога. Ему поручено, как написал об этом избранный президент США, обеспечить "мир через силу". Москва на это назначение ответила целым фонтаном заявлений, которые сводятся к тому, что к переговорам она готова, но только при условии принятия всех ее требований, что фактически является ультиматумом. Тем же языком говорить с Путиным предлагал ранее и Келлог, хотя многие и считают его при этом удобным для Кремля переговорщиком, готовым "сдать" оккупированные украинские территории. Но если это так, то почему же Москва истерит?

Есть ли у них план?

Назначение Келлога, автора достаточно четкого плана по умиротворению России и защите Украины, вызвало скорее негативную реакцию. В документе, опубликованном еще весной, как части предложений для нового президентского срока Дональда Трампа, многим запомнилась именно готовность оставить за Россией оккупированные украинские территории. Главным виновником происходящего там вообще объявлен не Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, а уходящий президент Джо Байден (еще весной казалось - что конкурент Трампа на выборах), который не смог войну ни предотвратить, ни затем прекратить, потому что, по мнению Келлога, не использовал метод кнута и пряника - дипломатии и всесторонней военной поддержки Киева одновременно.

Теперь, грубо говоря, новый спецпосланник американского президента по Украине предлагает работать с тем, что есть. Естественно, для многих, особенно в Украине, где, по данным соцопросов (хотя соцопросы во время войны - спорное явление), большинство выступает против того, чтобы жертвовать территориями ради мира, это воспринимается как пораженчество.

Однако нужно, в первую очередь, по этому поводу сказать, что нет никаких гарантий того, что Келлог будет реализовывать свой собственный план. Разница между советником и подчиненным огромна, хоть на постсоветском пространстве многие про это забыли. Дело советника - предлагать варианты, которые он считает правильными, что Келлог и делал. Но спецпосланник американского президента его же волю и выполняет, даже если, в теории, он с ней может быть не согласен. То есть, Келлог может оказаться исполнителем совсем другого плана - плана Трампа. И все утечки из команды избранного президента США однозначно свидетельствуют: у него четкого плана до сих пор нет, возможно, он намерен импровизировать. И кроме Келлога, давать советы при формировании реального плана мирного урегулирования и переговоров с Путиным, могут люди с самыми разными взглядами из новой администрации Трампа.

Решить за Трампа

На самом деле, даже план Келлога состоит фактически из двух частей, включая, кроме оставления за Россией оккупированных территорий (причем неясно какой их части), еще и резкое усиление Украины: ее вооружение и предоставление ей гарантий безопасности. И вторая часть, логически рассуждая, первична, потому что не зря же Трамп фактически повторяет российскую формулу 2008 года о "принуждении к миру", которую Кремль сам пропагандистски использовал, когда воевал с Грузией.

В Кремле явно это понимают. Целый хор голосов: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Службы внешней разведки, глава МИД Сергей Лавров, а теперь и лично Владимир Путин, в один голос говорят, что захваченной земли не отдадут ни пяди. Дескать, наши условия мира вы знаете, они летом были озвучены в виде ультиматума и фактически предполагают передачу России без боя Херсона и Запорожья, как части двух из четырех областей, вошедших в ее состав на основании проведенных российскими оккупационными властями псевдореферендумов.

Параллельно Россия резко нарастила интенсивность воздушных, в том числе и ракетных ударов по Украине. Запустила туда даже экспериментальную баллистическую ракету, которую Путин назвал "Орешником". И истерически грозит начать наносить удары "по центрам принятия решений", заявляя, что украинские власти якобы нелегитимны. Все это похоже на попытку до вступления Трампа в должность 20 января добиться такого подавляющего не только военного, но главное психологического преимущества, чтобы от плана Келлога осталась только первая часть - оставить за Россией оккупированные украинские территории.

Военно-дипломатическая истерика

С учетом сложного военно-политического положения в Украине: как на фронте, так и в тылу, не стоит говорить, что попытка Путина провалится. Есть отнюдь не нулевая вероятность, что новые власти США, для которых Украина не в приоритете, постараются заключить мир быстро, а значит в пользу Путина.

Однако поведение российского руководства, похожее на истерику, свидетельствует скорее о том, что само оно в своем успехе вовсе не уверено. Его угрозы бомбить центры принятия решений в конце третьего года большой войны выглядят натужно. А раз Путин вовсе не уверен в том, что Келлог положит к его ногам Украину, то и нам явно можно надеяться, что давление на Россию, чтобы добиться от нее приемлемых условий мира, будет при Трампе отнюдь не только дипломатическим.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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