Киев: "Мирные планы" до инаугурации Трампа безосновательны

Руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко призвал "с подозрением" относиться к любым высказываниям политиков из США об Украине вплоть до начала президентства Трампа.

Любые сценарии урегулирования военного конфликта между РФ и Украиной, публикующиеся в СМИ до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, не имеют под собой реальных оснований, заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 ноября. "Все это истории хайпа как для медиа, так и для определенных личностей, которые эти истории будут вбрасывать", - заявил он, добавив, что во вбросах о мирных планах заинтересована, в частности, российская сторона.

Коваленко отметил, что к любым заявлениям американских республиканцев об Украине следует относиться "с подозрением" вплоть до окончательного формирования новой администрации Трампа. "Любые заявления отдельных американских политиков по Украине являются исключительно их личным мнением", - подчеркнул глава ЦПД.

В команде Трампа отказались от слов о "потерянном Крыме"

Днем ранее, 9 ноября, республиканец Брайан Ланза, работавший на Трампа в период его избирательной кампании, заявил, что Украина должна сфокусироваться на достижении мира, а не на возврате оккупированных Россией территорий, в частности Крыма. "У нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе", - добавил Ланза.

В этот же день в переходном штабе Трампа заявили агентству Reuters, что Ланза уже не работает на избранного президента США и говорил об Украине "не от имени" Трампа.