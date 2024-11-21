Сенатор от Флориды Марко Рубио тоже когда-то выступал против Трампа и клеймил его как "диктатора из третьего мира". Сегодня ничего подобного от него не слышно. У Рубио много общего с Трампом во взглядах на внешнюю политику: сын кубинских иммигрантов выступает за жесткий курс в отношении Китая, считается крайне произраильски настроенным и настаивает на скорейшем завершении войны России с Украиной.