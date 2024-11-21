Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания
20 января 2025 года Дональд Трамп опять станет президентом США. Он уже формирует свою будущую администрацию, причем главным критерием при подборе кадров, похоже, является лояльность. Фотогалерея DW.
Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс
40-летний Джеймс Дэвид Вэнс когда-то был противником Трампа и называл его "идиотом", а однажды - даже "американским Гитлером". Но вскоре Трамп вдруг оказался для Вэнса "лучшим президентом, которого я когда-либо знал" - после того, как помог тому стать сенатором от Огайо. Вэнс, бывший морпех, считает себя представителем "новых правых" и выступает против абортов и помощи Украине.
Госсекретарь Марко Рубио
Сенатор от Флориды Марко Рубио тоже когда-то выступал против Трампа и клеймил его как "диктатора из третьего мира". Сегодня ничего подобного от него не слышно. У Рубио много общего с Трампом во взглядах на внешнюю политику: сын кубинских иммигрантов выступает за жесткий курс в отношении Китая, считается крайне произраильски настроенным и настаивает на скорейшем завершении войны России с Украиной.
Министр обороны Пит Хегсет
Хегсет и Трамп знакомы из общения на ТВ. Будучи ведущим на телеканале Fox News, 44-летний Хегсет часто брал интервью у Трампа во время его первого президентства. У Пита Хегсета почти нет политического опыта. Он проходил военную службу в Ираке и Афганистане, слывет сторонником Израиля, скептически относится к женщинам в армии и хочет сократить армейские программы по обеспечению разнообразия.
Министр транспорта Шон Даффи
Еще один телеведущий в кабинете Трампа - Шон Даффи. Он также сделал карьеру на Fox News, а до этого был конгрессменом-республиканцем от Висконсина. По словам Трампа, теперь Даффи как министру транспорта предстоит "положить начало золотому веку путешествий". При этом не упоминается ни экономия CO2, ни электромобили. Даффи, скорее, сделает ставку на развитие внутреннего воздушного сообщения в США.
Генпрокурор Мэтт Гетц
Кандидатура Гетца самая спорная. Будущий генпрокурор не раз попадал под следствие: его подозревали в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в сексе с несовершеннолетней и во взяточничестве. В 2017 году Гетц - единственный в Палате представителей - проголосовал против ужесточения закона о торговле людьми. Вину за штурм Капитолия в январе 2021 года он возлагал на левых экстремистов.
Министр внутренних дел Дуг Бёргам
Будущий министр внутренних дел 67-летний Дуг Бёргам на данный момент является губернатором Северной Дакоты, известной нефтедобычей и развитым сельским хозяйством. Близок к деловым кругам. Будучи руководителем МВД, он также возглавит недавно созданный Национальный энергетический совет. Кроме того, Бёргам будет отвечать за национальные парки США, которые Трамп хочет открыть для добычи нефти и газа.
Министр энергетики Крис Райт
"Бури, детка, бури!". Гендиректор нефтесервисной компании Liberty Energy Крис Райт, который не верит в климатический кризис и сравнивает борьбу демократов с глобальным потеплением с борьбой с коммунизмом, очень нравится Трампу. Райт - сторонник использования ископаемого топлива. В 2019 году он однажды выпил на камеру жидкость для фрекинга, чтобы показать, что этот метод добычи газа безвреден.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм
Губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм относят к лагерю ястребов-консерваторов. В своей книге она написала, что застрелила свою собаку, потому что та "не поддавалась дрессировке". Ноэм хотела так показать, что тоже готова в случае необходимости принимать "тяжелые, грязные и уродливые решения". На посту министра внутренней безопасности ей поручено координировать борьбу с нелегальной иммиграцией.
"Пограничный царь" Том Хоман
Возглавляя во время первого срока Трампа Миграционную полицию США, Том Хоман отвечал за спорную стратегию нулевой терпимости к иммигрантам на границе с Мексикой. В 2014 году он заявил, что разлучение детей с родителями - "эффективный способ сдерживания нелегальных пересечений границы". Теперь "пограничному царю", как его назвал Трамп, предстоит отвечать за границы США и депортацию нелегалов.
Министр торговли Говард Латник
Штрафные тарифы и иные протекционистские меры - сфера компетенции 63-летнего Говарда Латник, миллиардера, главы инвесткомпании Cantor Fitzgerald и признанного критика Китая. Среди прочего, он обвиняет Пекин в желании разрушить США изнутри с помощью наркотического анальгетика фентанила и считает электромобили "элитарной ерундой". Будущий министр торговли также хочет укрепить рынок криптовалют.
Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший
Ярый противник вакцинации юрист Роберт Кеннеди-младший в прошлом привлекал к себе внимание распространением ложных сведений о пандемии ковида. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп назвал племянника убитого в 1963 году президента-демократа Джона Кеннеди "самым тупым членом клана Кеннеди". Теперь же, видимо, находит его достаточно умным для должности главы Минздрава и социальных служб.
Министр образования Линда Макмахон
Дональд Трамп хотел упразднить пост главы министерства образования, теперь его займет 76-летняя Линда Макмахон, многолетний президент лиги рестлинга WWE. Во время первого срока Трампа она отвечала за развитие малого бизнеса, сейчас намерена сделать США страной "номер один в мире по образованию". Давний спонсор предвыборных кампаний Трампа и, по его словам, "страстный защитник прав родителей".
Шеф Национальной разведки Тулси Габбард
Ее номинация также вызвала возмущение многих: Тулси Габбард демонстрирует понимание вторжения России в Украину и не раз некритически использовала пропагандистские клише Москвы. В последнее время бывший член Демпартии резко критиковала администрацию Джо Байдена - особенно за помощь Киеву. Будущее назначение Габбард на пост директора Нацразведки США было высоко оценено российским гостелевидением.
Глава Департамента эффективности правительства Илон Маск
Богатейший человек планеты Илон Маск почти безропотно подчиняется Дональду Трампу - будет ли так и далее? Трамп сделал владельца X и главу Tesla одним из двух руководителей Департамента эффективности правительства (DOGE) - Маск должен резко сократить госрасходы. Трамп регулярно превозносит Маска до небес. Но Маск - прежде всего бизнесмен. Поддержит ли он жесткую позицию Трампа в отношении Китая?
Советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц
Конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц в прошлом 21 год служил в спецназе, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Его относят к "ястребам" во внешней политике. Уолтц считает, что США находятся в состоянии "новой холодной войны" с Китаем. Хотя будущий советник Трампа по нацбезопасности в принципе поддерживает помощь Украине, он настаивает на том, чтобы Европа делала тут больше, чем до сих пор.
Глава администрации президента Сьюзан Уайлс
Сьюзан Уайлс уже 40 лет работает на республиканцев как политаналитик и стратег, оставаясь в тени. Была членом предвыборной команды Рональда Рейгана, позже руководила кампаниями губернаторов Флориды Рика Скотта и Рона де Сантиса, а также президентской кампанией Дональда Трампа. Все они оказались успешными. Теперь Уайлс возглавит администрацию Белого дома. И станет первой женщиной на этом посту.