Инаугурация президента США: почему нужно ждать 11 недель

Период между окончанием выборов президента США и официальным вступлением в должность победителя - 11 недель. Почему так долго? И что делает американская администрация с 5 ноября по 20 января?

Президентская кампания 2024 года завершилась в США общенациональным голосованием, которое прошло 5 ноября, но инаугурация нового президента состоится только 20 января 2025 года. Для чего необходимы эти 11 недель ожидания? Во Франции, например, вступление президента в должность происходит всего через 10 дней после избрания. В Великобритании лидер партии, победившей на парламентских выборах, становится премьер-министром на следующий день после голосования.

В прошлом избранный президент США ждал инаугурации еще дольше

На протяжении более 100 лет в Соединенных Штатах инаугурация президента проходила только в марте, что давало полномочия уходящей администрации руководить еще четыре месяца. Все изменилось в 1933 году, когда в разгар Великой депрессии была принята 20-я поправка к Конституции США, согласно которой День инаугурации перенесли с 4 марта на 20 января.

Президент США Франклин Рузвельт (фото из архива) Фото: AP Photo/picture alliance

В то время безработица в стране составляла 25% - самый высокий показатель за всю ее историю. Только что избранный тогда президентом Франклин Рузвельт ожидал вступления в должность, в то время как оставлявший этот пост Герберт Гувер "практически покинул Белый дом", отметил в письменном интервью DW Мэтт Даллек, историк и профессор политического менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона. По его словам, поправка в конституцию была внесена "для того, чтобы ограничить вероятность хаоса, нестабильности и отсутствия руководящей силы в государстве".

Утверждение результатов президентских выборов в США

Процесс выборов и инаугурации президента США сложен, поскольку, как пояснил DW Эрик Энгстром, профессор политологии Калифорнийского университета в Дэвисе, "избирательный механизм США очень децентрализован". После закрытия участков для голосования в день выборов поданные бюллетени подсчитываются членами избиркомов в тысячах избирательных округов по всей стране. В ночь после выборов полученные результаты обычно поступают в общенациональную базу данных. Так Америка узнает, кто, по прогнозам, выиграл президентскую гонку. Но хотя эти первые итоги почти всегда называют имя явного победителя, они все равно считаются неофициальными и неутвержденными.

Процесс утверждения сразу начинается в отдельных штатах и включает в себя такие элементы, как проверка бюллетеней, которые не были признаны машинами для голосования, подсчет бюллетеней, поступивших после официального завершения выборов - например, от американских граждан, проживающих за рубежом, - и разрешение любых конфликтов, связанных с подсчетом голосов на уровне штата или его муниципалитетов.

Церемония инаугурации президента США Джорджа Буша-младшего, 20 января 2001 года Фото: Frazza/dpa/picture-alliance

Примером одного из таких конфликтов могут служить выборы 2000 года, когда за Белый дом боролись кандидат от Демпартии Альберт Гор и действующий президент-республиканец Джордж Буш-младший. Команда Гора потребовала пересчета голосов во Флориде. После многочисленных пересчетов и сопровождавших их судебных разбирательств на уровне штата Верховный суд США 12 декабря 2000 года вынес решение о прекращении дальнейших пересчетов и признании последних их результатов окончательными.

После урегулирования всех споров и подсчета итогов голосования они направляются на утверждение губернаторов штатов. В отличие от большинства других стран, президенты США избираются не путем прямых общенациональных выборов, а членами специального органа - коллегии выборщиков. Поэтому когда американцы голосуют за своего кандидата в президенты, они выбирают не непосредственно главу государства, а выборщиков, представляющих этого кандидата.

На примере Миссури можно сказать, что Камала Харрис и Дональд Трамп боролись за 10 выборщиков от этого штата. СМИ уже объявили, что Трамп набрал большинство голосов рядовых избирателей в Миссури и поэтому получил всех 10 выборщиков от штата.

Для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков. Поэтому, когда губернатор того или иного штата утверждает результаты выборов в нем, он фактически утверждает список выборщиков. В середине декабря эти выборщики собираются для официального голосования по выборам президента в данном штате. Его результаты и отправляются потом в Конгресс США.

Подсчет голосов выборщиков в Конгрессе США

Конгресс собирается 6 января, чтобы подсчитать голоса выборщиков от всех 50 штатов. Действующий вице-президент США председательствует на заседании и объявляет победителя выборов. В начале января 2021 года Дональд Трамп, на тот момент еще хозяин Белого дома, заявил - это утверждение было признано позднее ложным - что выборы 2020 года были "украдены" у него.

Это высказывание настолько разозлило ультраправых сторонников Трампа, что 6 января они ворвались в здание Капитолия, чтобы попытаться остановить подсчет голосов выборщиков в Конгрессе. Тем не менее в тот же день победителем выборов был объявлен кандидат от Демпартии Джо Байден.

Штурм здания Капитолия сторонниками Трампа, 6 января 2021 года Фото: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

В течение следующих двух недель и вплоть до Дня инаугурации 20 января избранный президент США объявляет состав своей администрации. Он называет имена, например, будущих госсекретаря, министра обороны и генпрокурора. В редких случаях, когда оба кандидата в президенты набирают по 269 голосов выборщиков, нового главу государства должна определить Палата представителей, нижняя палата Конгресса США.

Период от избрания до инаугурации президента США - "исторический артефакт"

Период от голосования на выборах президента Соединенных Штатов до его инаугурации, прописанный в Конституции США, имеет также и логистическую составляющую. Это "своего рода исторический артефакт", уточнил для DW Майкл Беркман, профессор политологии в Университете штата Пенсильвания.

"Чтобы приехать из 13 штатов в Нью-Йорк на инаугурацию, требовалось много времени", - добавил он, имея в виду 13 штатов, существовавших на момент принятия в 1789 году Конституции США. Время в пути до Нью-Йорка, где в то время находился центр управления страной, сыграло большую роль в том, как было организовано государство и избирательные процессы, заключил Беркман.